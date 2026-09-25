Йотова се обяви срещу проевропейска позиция за Украйна. МВнР опитва да замазва

Президентът Илияна Йотова отрече да е подписвала европейско изявление срещу Русия и в подкрепа на Украйна, като така отново влезе в колизия с българското външно министерство, което подкрепи позицията.
За да излезе от ситуацията, МВнР все пак отбеляза, че "българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията".
Това е пореден случай на разминаване във външната политика по времето на управлението на кабинета "Радев". Oпозицията поиска представител на Външно да бъде изслушан в парламета по темата, но управляващите не допуснаха това да се случи.
В него се заявява, че подписалите държави са солидарни с Украйна и се осъжда агресията на Русия, която започна войната.
Малко по-късно в позиция, публикувана в социалните мрежи, Йотова заяви, че не е подписвала документа.
Йотова влезе в открит сблъсък с външната министърка Велислава Петрова още през юли месец, когато я разкритикува, че е допуснала грешка с присъединяването към декларацията в Киев, която съдържаше текстове в подкрепа на т.нар. Коалиция на желаещите.
Сега случаят се повтаря, а опозицията очаквано разкритикува поредния случай на противоречиви сигнали във външната политика.
От месеци в кръгове на "Прогресивна България" има недоволство към Петрова и дори се заговори, че предстои да бъде сменена, но премиерът Румен Радев каза наскоро, че не се очаква ремонт на кабинета.
"То не се подписва"
Илияна Йотова съобщи, че умишелно не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, за да се разграничи от позицията.
"Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", обяви Йотова.
Тя допълни, че е изразила позицията си пред общото събрание на ООН. Според нея военно решение за Украйна няма.
МВнР: Страната ни поддържа европейско единство
В четвъртък с позиция по темата излязоха и от Външно министерство.
В нея се заявява, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста.
Външно министерство посочи че изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя.
В същото време от МВнР подчертаха, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в текста на декларацията и посочиха, че тя е била представена от президента Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.
Правителството на Румен Радев вече спря военната и финансова помощ за Украйна. Освен това обяви резерви към поредния пакет европейски санкции срещу Русия и затвърди ролята си на един от проруските европейски лидери.
В същото време Радев засега на пречи на общите европейски решения в подкрепа на Украйна, което пък предизвиква критики от "Възраждане".
Опозицията: Тук има, тук няма, абсурд
Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев определи позицията на правителството като последователна подкрепа за Украйна, но разкритикува последвалите обяснения на президента.
Според него действията на институциите създават съмнения дали България води последователна външна политика и демонстрират разминаване между президентството и правителството.
Георгиев оспори и аргумента, че липсата на обща снимка след заседанието означава дистанциране от декларацията, като заяви, че подобни документи не се удостоверяват с физически подпис и че присъединяването на България е било публично обявено от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.
Елисавета Белобрадова от ДБ коментира, че разминаването между присъединяването към декларацията и последвалото дистанциране от нея създава объркване както сред поддръжниците на по-категорична проевропейска позиция, така и сред критиците на военната подкрепа за Украйна.
Надежда Йорданова от ДБ каза, че заяви управляващите с две последователни гласувания са отказали да включат в дневния ред на НС изслушване на министъра на външните работи или на ресорния заместник министър на външните работи.
По думите ѝ външната ни политика е в "абсурдна ситуация".
Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Николай Денков каза от своя страна, че виждаме "пореден случай на външна политика от типа "тук има, тук няма".
"Така, както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев и Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегация, президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна. Това повече не може да продължава така, няма държава, която така да се държи с институциите си, няма как други да ни уважават, когато ние не уважаваме себе си", коментира Денков.
"Стига унижение на България"
В позиция на Форума за демократично действие, в който влизат десетки учени, писатели и общественици, определиха казуса като "унижение за България".
"Президентът г-жа Йотова, като представител на България се отметна от дадената подкрепа за декларацията. Това е срамно и недопустимо за държавен глава. Това хвърля поредно петно на срам и върху всички нас, гражданите на България".
"Военната агресия винаги има извършител и потърпевш, както във физическо, така и в морално отношение и условности няма. Президентът Йотова, която се кандидатира отново за поста държавен глава трябва ясно да заяви на чия страна стои - на страната на агресора или на страната на жертвата, в подкрепа на която първоначално се присъедини към декларацията".
"Г-жа Йотова носи срам и унижение на България и тя не трябва да бъде държавен глава!"
Пълен текст на декларацията:
Речта на френски език от трибуната на ООН само по себе си не е грях, но когато произношението и акцентът ти превърнат 18-минутна реч в изпитание за франкофоните, ефектът става строго комичен.По-важният политически факт обаче е друг: докато Йотова се опитваше да демонстрира изискан европейски стил в Ню Йорк, съдържанието на речта ѝ се сведе до добре познатите опорни точки на Кремъл за „мир чрез преговори“ и индиректно несъгласие с реалната евроатлантическа подкрепа за Украйна. Проблемът не е само в това, че френският ѝ звучи екзотично за самите французи, а че с това изказване тя влезе в груб разрез с официалната външна политика на България, доказвайки за пореден път чии са с рундьо.
Вън комунистическата повлекана и путлеристка слугиня !
Инстинктът за тактическо оцеляване неизбежно води до институционална капитулация зад кулисите. В крайна сметка, вместо декларираната проевропейска позиция, Борисов и Пеевски предпочетоха отново да обслужат кремълските интереси.
... и още един допълнителен ООН-детайл: "френския" на и.д.йотова от трибуната е бил разбираем само за ... гласуващите за тръмп и обитаващи блатата на Луизиана 'каджунски френци' :-), но те, са съжаление ;-), не са я слушали ((((-:
Форумният кураж на някои хора винаги приключва там, където започва нуждата от аргументи. Забелязвам как определен калибър профили превръщат липсата на капацитет в дежурна професия. Понеже нямат интелектуалния ресурс да родят собствена позиция, те „преследват“ смислените коментари, за да им 'опонират' с празни думи. Това е класическият 'синдром Йотова в Ню Йорк' – пълно отсъствие по същество, гарнирано с хаотични опити в медиите да докажеш, че изобщо присъстваш в мисловния процес.
а ето как герб и дпс се пънат да разчистят президнтския път пред изложилата се (ме, ни...) в ООН и.д.йотова: Благодарение на Гюров и Кандев (когато бяха още в правителството) герб и дпс се провалиха на парламентарните избори, защото им съсипаха схемите за купуване на гласове. . . Уникалното обаче е, че сега на президентските избори (пак благодарение на Гюров-Кандев;-) ) вече НИКОЙ! няма да гласува за герб-дпс, щото вождовете им (борисоф-пээфски - от зор да навредат на Гюров-Кандев и да помагат на …
изложилата България в ООН и.д.йотова) не можеха ни свой, ни общ кандидат-президент да си измислят. . . ... Изобщо ква "партия" си бе, тyлyn, ако не можеш един (дори и символичен) кандидат-президент да спретнеш . ., мари боко-вска яловице-е-е-е?
Декларацията започва че ЕС и присъединилите се държави са против държави да нападат други държави. Вече, който каже че ЕС е военолюбец, е най-големия лъжец, мизерник и простак. А Йотова и Радев с поведението си дали разбират къде попадат.
ЕС отчетливо заема едностранна позиция и като резултат никой не подкрепи декларацията, което си е публично унижение.