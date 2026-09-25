Йотова се обяви срещу проевропейска позиция за Украйна. МВнР опитва да замазва

Президентът Илияна Йотова отрече да е подписвала европейско изявление срещу Русия и в подкрепа на Украйна, като така отново влезе в колизия с българското външно министерство, което подкрепи позицията.

За да излезе от ситуацията, МВнР все пак отбеляза, че "българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията".

Това е пореден случай на разминаване във външната политика по времето на управлението на кабинета "Радев". Oпозицията поиска представител на Външно да бъде изслушан в парламета по темата, но управляващите не допуснаха това да се случи.

Документът беше представен в четвъртък в централата на ООН в Ню Йорк от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и бе подкрепено от всички държави членки на ЕС, Великобритания, Канада и други.

В него се заявява, че подписалите държави са солидарни с Украйна и се осъжда агресията на Русия, която започна войната.

Малко по-късно в позиция, публикувана в социалните мрежи, Йотова заяви, че не е подписвала документа.

Йотова влезе в открит сблъсък с външната министърка Велислава Петрова още през юли месец, когато я разкритикува, че е допуснала грешка с присъединяването към декларацията в Киев, която съдържаше текстове в подкрепа на т.нар. Коалиция на желаещите.

Сега случаят се повтаря, а опозицията очаквано разкритикува поредния случай на противоречиви сигнали във външната политика.

От месеци в кръгове на "Прогресивна България" има недоволство към Петрова и дори се заговори, че предстои да бъде сменена, но премиерът Румен Радев каза наскоро, че не се очаква ремонт на кабинета.

"То не се подписва"

Илияна Йотова съобщи, че умишелно не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, за да се разграничи от позицията.

"Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", обяви Йотова.

Тя допълни, че е изразила позицията си пред общото събрание на ООН. Според нея военно решение за Украйна няма.

МВнР: Страната ни поддържа европейско единство

В четвъртък с позиция по темата излязоха и от Външно министерство.

В нея се заявява, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста.

Външно министерство посочи че изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя.