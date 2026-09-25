Присъдата на прокурорския син от Перник изтича. Гърция поиска ареста му

Присъдата на Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов изтича след двайсетина дни. В момента младият мъж е в затвора в Самораново, където излежава присъда по старо дело. Срещу него има и още няколко висящи производства, но нито едно не е приключило с окончателна присъда.

Същевременно обаче властите в Гърция са изпратили европейска заповед за ареста на Михайлов. Той е издирван за няколко престъпления, сред които телесна повреда и грабеж.

Михайлов вероятно няма да бъде предаден на гръцките власти, докато у нас се водят наказателни производства срещу него. Това заяви пред Нова телевизия Зорница Костова, която е адвокат на част от пострадалите, които са подали жалби срещу Михайлов.

Заради гръцкото искане прокуратурата е наложила нов арест на Михайлов. Тази мярка обаче е само в рамките на екстрадиционното производство и е обичайна в такива случаи.

"Той няма да отпътува за Гърция. Ще се проведе оспорване на въпросното задържане. Когато се гледа по същество процедурата по гръцката заповед за арест, Михайлов ще остане в България. Той ще бъде задържан, но ще остане в България именно защото тук се водят наказателни производства", заяви Костова.

За последно Михайлов бе арестуван през май. Преди това се укриваше месеци наред и дори нападна полицай в къщата му в пернишкото село Люлин. Накрая бе арестуван в София и бе вкаран в затвора, за да излежава стара присъда.

Към момента няма публична информация докъде е стигнало разследването за нападението срещу полицая, нито пък какво се случва с другите дела срещу Михайлов.