Присъдата на прокурорския син от Перник изтича. Гърция поиска ареста му

Присъдата на Васил Михайлов, син на пернишкия прокурор Бисер Михайлов изтича след двайсетина дни. В момента младият мъж е в затвора в Самораново, където излежава присъда по старо дело. Срещу него има и още няколко висящи производства, но нито едно не е приключило с окончателна присъда.
Същевременно обаче властите в Гърция са изпратили европейска заповед за ареста на Михайлов. Той е издирван за няколко престъпления, сред които телесна повреда и грабеж.
Михайлов вероятно няма да бъде предаден на гръцките власти, докато у нас се водят наказателни производства срещу него. Това заяви пред Нова телевизия Зорница Костова, която е адвокат на част от пострадалите, които са подали жалби срещу Михайлов.
Заради гръцкото искане прокуратурата е наложила нов арест на Михайлов. Тази мярка обаче е само в рамките на екстрадиционното производство и е обичайна в такива случаи.
"Той няма да отпътува за Гърция. Ще се проведе оспорване на въпросното задържане. Когато се гледа по същество процедурата по гръцката заповед за арест, Михайлов ще остане в България. Той ще бъде задържан, но ще остане в България именно защото тук се водят наказателни производства", заяви Костова.
За последно Михайлов бе арестуван през май. Преди това се укриваше месеци наред и дори нападна полицай в къщата му в пернишкото село Люлин. Накрая бе арестуван в София и бе вкаран в затвора, за да излежава стара присъда.
Към момента няма публична информация докъде е стигнало разследването за нападението срещу полицая, нито пък какво се случва с другите дела срещу Михайлов.
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4 коментара
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Проблема е в съдебната ни система. Кога ще огледат имотното и финансовото състояние на хората в съдебната система. Що за прокурор може да е човек като бащата на този из...д
Ако тати не го уреди, Йотовица ще го помилва. „Всички луди - на борба за мир и световен социализъм“!
Биологичниат отпадък отново ще извади късмет.Жалко.Мислех че завинаги ще ни отърват от него.
Гледат да го спасят. Отиде ли в Гърция,спасение няма, ще го посрещнат "радушно" в затвора в Нафплион, Пелопонес. Оттам може да излезе през 2065г.