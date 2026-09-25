КФН иска спиране на сайт заради потенциална финансова измама

Комисията за финансов надзор (КФН) е предприела действия за ограничаване на достъпа до съмнителна интернет страница, имитираща популярен български новинарски сайт.
Интернет страница, използваща домейн име Urianexo.sbs, привлича инвеститори с "гарантирани и сигурни приходи" от сделки, използвайки генерирани чрез изкуствен интелект (AI) изображения на известни лица от бизнеса, които "подкрепят предлаганите сделки". Посочената страница се рекламира в социалните мрежи и онлайн платформи.
В описанието се цитира и специален инструмент Zeltix AI, чрез който се извършват сделките с ценни книжа.
КФН предупреждава, че интернет страницата Urianexo.sbs, рекламираща платформа Zeltix AI, може да представлява потенциална финансова измама, тъй като:
• не може да се установи физическо или юридическо лице, което оперира интернет страницата;
• не е известен достоверен източник, че личностите и брандовете наистина подкрепят и промотират предлаганите на интернет страницата инвестиции;
• обещаната доходност е нереалистична;
• не е налице пряк достъп до платформата, а той се извършва единствено чрез регистрационна форма на самата интернет страница;
• от публично достъпната информация е установен легитимен бизнес бранд, който оперира интернет страница с домейн име zeltix.ai, която предлага продукти, свързани с внедряване на изкуствен интелект при различни бизнес процеси на дистрибутори в сектора на медицинската естетика. Интернет страницата zeltix.ai се администрира от Zeltix Digital Ltd., регистрирано в Обединеното кралство. Няма информация за свързаност между Urianexo.sbs и Zeltix Digital Ltd.;
• домейнът, интерфейсът и съдържанието на интернет страницата, предлагаща инвестиции чрез платформа Zeltix AI, са с изключително ограничена функционалност и със съмнително оформление от техническа гледна точка. Това повдига основателни съмнения за нейната достоверност и автентичност.
КФН обръща внимание, че чрез посочената интернет страница, предлагаща инвестиции чрез платформа Zeltix AI, не могат да се предлагат и предоставят услуги, свързани с финансови инструменти и криптоактиви на територията на Република България, подчертаха от регулатора.
По отношение на подобна интернет страница, която е рекламирала платформа със същото име - Zeltix AI (zeltixainorway.com), шведският финансов регулатор – Finansinspektionen, е издал предупреждение към инвеститорите, че не може да установи, че зад тази страница стои реално дружество. Регулаторът съобщава, че платформата не е оторизирана да предлага финансови услуги.
КФН предупреждава инвеститорите и за дейността на инвестиционна платформа, оперираща под наименованието "ICRYPEX" (https://www.icrypex.com/en). Платформата е свързана с чуждестранното юридическо лице ICRYPEX Bilişim А.Ş.
Комисията е установила, че на официалната интернет страница на "ICRYPEX" е записано, че платформата "оперира въз основа на лицензи от Полша, Литва, България и Ел Салвадор".
Въпреки изложеното твърдение за наличие на издаден лиценз от България, КФН предупреждава, че дружеството и платформата около "ICRYPEX":
• не разполагат с лиценз, издаден от КФН, за предоставяне на услуги с криптоактиви или извършване на инвестиционни услуги или дейности;
• не са поднадзорни на комисията;
• не са нотифицирани от друга държава членка за намерението им да предоставят услуги на територията на България.
Чрез платформата не могат да се предлагат и предоставят услуги, свързани с финансови инструменти и криптоактиви на територията на България.
Комисията призовава инвеститорите да бъдат особено внимателни и да не прибързват с превеждане на парични средства при използването на подобни платформи, преди да проверят внимателно тяхната дейност.
При съмнение за нарушения потребителите могат да:
• изискат допълнителни данни, които могат да бъдат проверени и потвърдени от независими публични източници;
• проверят публичните регистри на КФН, както и официалните интернет страници на съответните поднадзорни лица, включително като извършат справки за наличие на лиценз в официалните регистри на КФН, достъпни на Инвестирай безопасно - Комисия за финансов надзор. По отношение на услугите с криптоактиви справка може да бъде извършена и на официалната интернет страница на Европейския регулатор, достъпна на следния интернет адрес Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).
• преустановят контакт и да сезират съответните органи при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности.
• подадат сигнал до Комисията за финансов надзор на [email protected].
Важни предупреждения за потребителите относно измами и измамни схеми с криптоактиви могат да се видят тук, а предупреждения относно онлайн финансови измами и измамни схеми в света на изкуствения интелект могат да се видят тук.
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1 коментар
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Коя институция решава проблемите за интернет безопасността?! ГДБОП нямат бюджет и ресурс да покрият нуждите на страната като цяло, на бизнеса и на гражданите. Кой ще защити потребителите в интернет от зловредни, пазазитни и фалшиви сайтове, които "предлагат абонамет", "услуга", "стока", "информация" или "консултация"?!