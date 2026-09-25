Денков: Семейството на Слави Василев има фирма за петролни продукти, но той не декларира частен интерес

Нов скандал се разпалва около депутата от "Прогресивна България" Слави Василев. Семейството на Василев притежава фирма за петролни продукти, но депутатът не декларира това в сряда, когато по предложение на "Прогресивна България" падна забраната за износ на дизел от страната ни. Разкритията за фирмата, която е създадена от Слави Василев и прехвърлена по-късно от него на баща му Васил Василев напарви в петък депутатът от "Продължаваме промяната" Николай Денков.
Компанията е за за внос и износ на петролни продукти, уточни Денков.
Не е деклариран частен интерес
"В сряда взехме едно от най-важните решения в това НС, да се позволи износа на дизел от България, като основно лице в обсъждането беше Слави Василев от "Прогресивна България", каза Денков.
Той се облегна на чл. 145 от Правилника за работата на НС, където се посочва, че при внасяне на законопроекти, изказване или гласуване в пленарно заседание или в комисия, народен представител с частен интерес от обсъждания проблем по смисъла на Закон за противодействие на корупцията, сред лица заемащи публични длъжности, е длъжен да го декларира.
"Аз не чух Слави Василев да декларира, че има частен интерес по пряка линия с фирма, която той е създал и е прехвърлил на баща си", каза Денков. Той допълни, че компанията се казва "Ийст Петролеум" ЕООД и е всъщност за внос и износ на петролни продукти. Той трябва да обясни защо не е декларирал това обстоятелство, когато защитаваше съответното решение", каза Денков.
Проверка на Mediapool в Търговския регистър показа, че в действителност дружеството "Ийст Петролеум" ЕООД в момента е собственост Васил Панайотов Василев. Вглеждане в делото на фирмата показва, че на 5 февруари 2026 година Слави Василев е прехвърлил дяловото участие в размер на 25564.59 € именно на баща си Васил Панайотов Василев.
Скрийншот: Търговски регистър
За предмет на дейност на дружеството в Търговския регистър се посочва - "Търговия на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход, съхраняване и транспорт на нефт и продукти от нефтен произход, посредничество, комисионни сделки, външна и вътрешна търговия, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона".
Слави Василев: Фирмата на баща ми не изнася дизел, тя продава в рамките на страната
"Фирмата, която е собственост на баща ми не изнася дизел извън страната. Тя продава в рамките на страната. И никакъв конфликт на интереси няма. Вместо г-н Денков", коментира по-късно в НС Слави Василев.
Слави Василев посочи, че отмяната на забраната за износ няма да повлияе на цените на горивата в страната.
Слави Василев и котировките
По време на обсъжданията преди 2 дни в пленарна зала лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев влезе в спор съд Слави Василев и посочи, че падането на ограничението за износ на дизел и самолетно гориво, което е в сила от 2025 г., ще доведе до поскъпване на горивата на бензиноколонките.
Той се мотивира, че няма как при недостиг на горива в световен мащаб, цените да не се качват.
"Това ще е добре само за този, който произвежда дизел и ще го изнесе на по-високи цени в чужбина. Вие заставате на страната на олигархията и едрия капитал и това ви решение ще доведе до повишаване на цените на бензиноколонките", каза още Асен Василев.
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2 коментара
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The Guardian: Западът е в свободно падане. Провалени войни и икономика в полза на елитите
The Guardian: Западът е в свободно падане. Провалени войни и икономика в полза на елитите
Автор: theguardian.com 25 Sep 2026 514 0
Автор: Оуен Джоунс, „Гардиън“, 24 септември 2026 г.
Западните елити наложиха икономика, която насочва богатството нагоре, и повярваха, че военната им мощ им позволява да прекрояват други държави. Последиците се виждат в жизнения стандарт, обществените услуги и провалените …
войни, пише Оуен Джоунс в „Гардиън“. Най-силно го поразява друго: мнозина са предвидили какво ще се случи, но предупрежденията им са били пренебрегнати.
Симптомите на упадъка са навсякъде. В неделя крайната десница в Германия спечели поредните регионални избори с близо 40% от гласовете в Мекленбург-Предна Померания. Франция подготвя бюджетни съкращения за 54 млрд. евро, които могат да засилят натиска върху и без това разклатения т.нар. европейски социален модел. Пред Общото събрание на ООН Доналд Тръмп отново заплаши да „унищожи“ Иран, докато четвъртата провалена западна война срещу мюсюлманска държава през този век е добавила над 100 млрд. долара към разходите на американците за гориво.
За симптомите почти няма спор. Големият сблъсък на нашето време е за диагнозата, а десницата го печели от години. Нейният разказ е прост и, както показват последните избори в Германия, действа: Западът умира заради мигрантите, мюсюлманите, транссексуалните хора, „уок“ културата и „дълбоката държава“. Затова, когато казах на приятели, че пиша книга със заглавие „Падането на Запада: Как всъщност го изгубиха“, те се притесниха, че съм се превърнал в Лиз Тръс. След като мандатът ѝ приключи по-бързо, отколкото издържа една маруля, тя издаде книга, озаглавена „Десет години да спасим Запада“.
Моята диагноза е съвсем различна. Западът запада, защото след Студената война елитите му обявиха победа, от която така и не се възстановиха. Те представиха икономически модел, който насочва богатството към върха, като неизбежното бъдеще, а една привидно непобедима военна сила получи свободата да прекроява мюсюлманския свят. И двете убеждения бяха изключително удобни за хората, които печелеха от тях. Резултатът е катастрофален: икономика, която вече не осигурява трайно подобрение на жизнения стандарт и обществените услуги, и западни военни намеси, претърпели унизителен провал в Кабул, Багдад, Триполи, а сега и в Ормузкия проток.
В чужбина претенциите на Запада за морално превъзходство бяха изпепелени, не на последно място от геноцида, извършван от Израел срещу палестинския народ в Газа. У дома разочарованието и отчаянието, породени от тези наслагващи се бедствия, подхраниха възхода на крайната десница и заплашват самата демокрация.
Докато проучвах темата за книгата, най-силно ме порази колко често хора са виждали какво предстои — и колко малко са променили предупрежденията им.
През пролетта на 1994 г. един от най-високопоставените политически служители в американското посолство в Москва изпраща до Вашингтон дълга телеграма, в която изразява несъгласие с водената политика. Изводите ѝ са достатъчно категорични, за да превърнат автора ѝ в нежелан човек сред външнополитическите среди.
Уейн Мери съвсем не е радикал. Израснал е в земеделско селище в Оклахома, наречено — без шега — Кремлин, и се е възхищавал на тогавашния руски президент Борис Елцин. Но две години е наблюдавал как върху останките на съветската икономика Вашингтон, икономисти от Харвард и Международният валутен фонд налагат „шокова терапия“ — превръщане на плановата икономика в казино почти за една нощ. Мери започнал да пълни джобовете си с пари за възрастните жени, които просели по улиците, „защото — каза ми той съвсем просто — гладуваха“.
Русия била управлявана от привърженици на сближаването със Запада, но в телеграмата си Мери предупреждава, че „демократичните сили в Русия са в сериозна беда“ и че „няма причина да се смята, че руската икономика е способна на бърза пазарна реформа“. Ако САЩ изберат „ролята на икономически мисионер вместо на истински партньор“, предвижда той, това ще укрепи екстремистите и ще възроди „враждебните отношения между Русия и Запада“.
Както Мери ми каза: „Съсипваме жизнения стандарт на работническата класа, а после очакваме хората да гласуват за нас.“ Отговорът на Вашингтон бил да го превърне в нежелана персона. Телеграмата останала засекретена три десетилетия и била тихомълком публикувана едва в края на 2024 г. Дотогава едно изследване вече беше изчислило, че преходът е довел до 12,2 милиона случая на свръхсмъртност в Русия. Междувременно силният човек, издигнал се от развалините, навлизаше в третата година от своето кърваво пълномащабно нахлуване в Украйна.
Хората, пренебрегнали Мери, не криеха предпоставките, от които изхождаха. Русия трябвало да възприеме „нашия начин да правим нещата“, казва Строуб Талбът, главният съветник на президента Бил Клинтън по въпросите на Русия. Ако това звучи като „дразнещо потвърждение на нашата доктрина за изключителност“, отговорът му е прост: „Е, такъв е животът. Това сме ние; това са САЩ. Ние сме изключителни.“
Това беше основният структурен проблем на реда след Студената война. Той никога не изчезна. Колкото и убедителни да бяха доказателствата зад дадено предупреждение, щом то влезеше в противоречие с интересите на западната власт, предупреждението отстъпваше.
В продължение на две години пътувах за книгата — от Багдад до Питсбърг и от Найроби до Рамала. Оказа се, че преживяното от Мери е по-скоро правило, отколкото изключение. В интервю от 2005 г. американският дипломат Едмънд Макуилямс разказва, че още през 1988 г. е предупредил, че политиката на Вашингтон в Афганистан върви „много, много зле“, докато американско оръжие достига до ислямистки фундаменталисти. Но над всичко стояла целта Съветският съюз да бъде победен. Макуилямс казва, че бил изолиран, оклеветен като психично болен, алкохолик и гей, а след това преместен на друга длъжност. Самите анализатори на ЦРУ предупредили през 1987 г., че един победоносен ислямистки режим може да наследи „планина от оръжия“ и да ги използва, за да въоръжава или обучава ислямистки бойци другаде. Доставките на оръжие продължили.
Същото победоносно самочувствие се наложи и у дома. На западните икономики не им липсваше богатство: те все повече се организираха така, че да го извличат, вместо да го инвестират. Както ми каза икономистката Мариана Мацукато, 80% от британските финансови потоци вече се връщат във финансите, застраховането и недвижимите имоти. Западните икономики ставаха все по-добри във възнаграждаването на собствеността, но все по-неспособни да изграждат производствените основи, от които зависи благоденствието.
В началото на 2007 г. изпълнителен директор в Световната банка казал на приятеля си, икономиста Ха-Джун Чанг, че предстои огромна криза. Доказателството му било жената, която чистела дома му и за която подозирал, че живее в страната без документи: тя имала ипотечен заем от 300 000 долара. Застоялите заплати били прикрити с евтин кредит — „нека ядат кредити“, както един икономист обобщил този модел — и прикритието било на път да се разкъса. Когато това стана, сривът трябваше да сложи край на проваления икономически модел. Вместо това обикновените хора бяха принудени да платят за спасяването му чрез орязване на социалната подкрепа.
Плашещо е докъде може да доведе този хаотичен упадък. Геноцидът, извършван от Израел, превърна безграничната жестокост в нещо обичайно. Тръмпизмът пренасочи реториката и институциите на „войната срещу тероризма“, като сега ги използва срещу вътрешното несъгласие. Авторитаризмът и варварството са напълно възможни варианти за бъдещето.
Има и друга възможност: левицата да изложи различни аргументи. Да каже, че дотук ни доведе безкрайното, безконтролно преследване на богатство и власт от западните елити — у дома и в чужбина — и че задачата е да възстановим онова, което Маргарет Тачър се стремеше да разруши: обществото. Това може да стане, като инвестираме богатството, което произвеждаме заедно. Или, както ми каза човекът, написал онази заровена телеграма: престанете да съсипвате жизнения стандарт на хората и после да очаквате да гласуват за вас.
Оуен Джоунс е колумнист на „Гардиън“. Най-новата му книга, „Крахът на Запада: Как всъщност го провалиха“, излиза на 1 октомври.
Източник: theguardian.com
Т'ва малкото русофилистиче и то се прави на мъж. ;)