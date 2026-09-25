Васил Божков: ПБ приемат лобистки закони, без да знаят, че са такива

"Прогресивна България" принципно искат да променят нещата, но много неща не разбират, приемат лобистки закони, без да знаят, че са лобистки". Това заяви бизнесменът Васил Божков, цитиран от БГНЕС, в Съдебната палата в петък, където се яви на поредно заседание на делото срещу него по куп обвинения, сред които и ощетяване на бюджета заради неплатени такси от хазарт. Става дума основно за дружествата му, организирали в миналото частните лотарии, а също и "Еврофутбол".

Коментарът на Божков бе по повод обявените от премиера Румен Радев в сряда промени в Закона за хазарта. Както Mediapool писа, те предвиждат не само забраната на рекламата на хазарт, но и далеч по-сериозни промени, свързани с данъчното облагане в сектора. Експерти коментираха, че е възможно промените да доведат до окрупняване на сектора в полза на големите играчи.

В петък не стана съвсем ясно какво точно в законопроекта на Радев Божков оценява като "лобизъм". Бизнесменът многократно преди изборите показваше, че подкрепя новата политическа сила на бившия президент.

Божков, който по едно време твърдеше, че хазартът трябва да се забрани, например се обяви срещу пълната забрана на рекламата на "игрите на щастието" с аргумента, че това може да засегне финансирането на спорта. "Като няма друга реклама, парите намаляват - идеално оправдание", заяви бизнесменът, предаде БГНЕС. Той изрази и мнение, че игралните автомати могат да бъдат ограничени до казината, вместо да се въвеждат отделни ограничения за рекламата и обозначенията на игралните зали.

По отношение на делото срещу него Божков заяви, че смята, че срещу него са изфабрикувани доказателства. Специализираната прокуратура и най-вече Кънев (Анегл Кънев - бел. Ред.) са изфабрикували доказателства, оригиналите липсват, каза бизнесменът пред журналисти.

По думите му става въпрос за телефон, за който няма протокол за предаване на следствието или прокуратурата.

"Откъде се е появил този мистериозен телефон? Никой не го е предавал на следствието или на прокуратурата", заяви Божков.

Той твърди, че по делото са били създадени нови доказателства. "Оригиналите липсват, създадени са нови, които даже не ги знам какви са", каза бизнесменът и продължи: "Така работи Специализираната прокуратура. Фабрикува доказателства. И това не е само срещу мен, знаете ли, колко хора са пострадали".

По повод заведеното от него дело във федералния съд на Вашингтон срещу наложените му санкции по глобалния закон "Магнитски", Божков заяви, че очаква санкциите да бъдат отменени, ако процедурата е безпристрастна. "Аз съм предоставил може би хиляда - две хиляди доказателства", добави Божков. В същото време службата OFAC към Министерството на финансите пледира, че тезата на Божков, че той е бил изнудван и че не е участвал в корупция, а е бил рекетиран, не е релевантна, защото става дума за подкупи.