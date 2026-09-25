Металургичният гигант на индийски милиардер спря най-големия завод в Украйна след руски удари

Един от трите останали водещи стоманодобивни завода в Украйна ще бъде затворен след руски ракетни атаки, при които са загинали петима служители, а 17 са били ранени.

ArcelorMittal - втората по големина стоманодобивна компания в света, създадена от индийския металургичен магнат Лакшми Митал - е уведомила украинското правителство, че не може безопасно да възобнови работата на своя завод в Кривой Рог, който е бил сериозно повреден през последните седмици.

Компанията е съобщила за затварянето на завода и за отписването на 1 млрд. долара вследствие на тази операция.

Заводът на ArcelorMittal се превърна в най-големия в Украйна след загубата на "Азовстал" и Металургичния комбинат "Илич" в резултат на руската окупация на Мариупол.

"Обектът беше подложен на бомбардировки четири пъти за пет седмици — и настъпи моментът, в който продължаването на работата стана опасно и икономически нецелесъобразно", е заявил пред Financial Times човек, близък до ArcelorMittal.

Освен заводът ще бъде спряна и работата в близката железорудна мина. Компанията съобщава, че експлоатацията на двете предприятия ще бъде възобновена, ако в региона бъде установен мир.

Според експерти, опитвайки се да унищожи промишлени предприятия, логистични, складови и транспортни центрове, Русия е започнала да води "тотална война" срещу украинската икономика, тъй като не успява да постигне напредък на фронта и да изпълни заповедта на Владимир Путин за превземане на целия Донбас.

Като поставя акцент върху икономическата война, Москва също се опитва да увеличи разходите на Европа, свързани с подкрепата за Украйна, заяви пред The New York Times Орися Луцевич, ръководител на "Украинския форум" към лондонския аналитичен център Chatham House.

Според нея увеличаването на тези разходи също така създава възможност за политически сили в страни като Великобритания, Франция и Германия да се противопоставят на продължаването на помощта за Украйна.

Преди войната заводът на ArcelorMittal е произвеждал 4,9 млн. тона стомана годишно, а продажбите през 2021 г. са възлизали на 4,1 млрд. долара.

Оттогава обемът на производството е намалял приблизително с две трети. За да поддържа работата на завода, компанията е изразходвала 500 млн. долара от собствените си резерви и още 700 млн. долара, предоставени от компанията майка.

По време на войната ArcelorMittal най-малко шест пъти е поискала от властите да осигурят защита на завода, се посочва в писмо на компанията до украинското правителство, с което се е запознал FT.

Киев обаче винаги е изпитвал недостиг на прехващачи за противодействие на руските балистични ракети, а през последните месеци боеприпасите за американските системи Patriot, способни да ги свалят, практически са свършили.

Докато компанията на Митал е принудена да закрие производството заради разрушенията, причинени от войната, започната от Владимир Путин, индийският премиер Нарендра Моди продължава да поддържа добри отношения с руския лидер.

Индия остава един от двата най-големи купувачи на руски петрол.

Преди две седмици Путин посети Делхи, където Моди, по думите му, е бил "радостен отново да се срещне" с руския президент и да разговаря за "по-тесни търговско-икономически връзки, включително реализирането на програмата за икономическо сътрудничество до 2030 г., както и сътрудничество в области като инфраструктура, енергетика, технологии, отбрана, култура и много други".

В края на август Моди и Путин се срещнаха на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество. Тогава индийският премиер посочи необходимостта "всички проблеми да бъдат решавани с мирни средства", имайки предвид войната в Украйна.

Това обаче по никакъв начин не е повлияло на позицията на Путин.

В последно време в Украйна са спрели работа и два други водещи стоманодобивни завода, принадлежащи на компанията "Метинвест".

Ракетни удари са били нанесени по доменните пещи. Руските военни "са знаели къде да ударят", е заявил пред FT Александър Водовиц, началник на апарата на главния изпълнителен директор на "Метинвест".