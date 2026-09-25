Още две руски петролни рафинерии спряха работа заради атаки с дронове

Петролопреработвателни заводи в Ростовска и Самарска област са преустановили преработката на нефт след атаки с дронове през тази седмица.

Както съобщиха пред Reuters източници от индустрията, от 22 септември е спрял производството на горива Куйбишевският нефтопреработвателен завод (НПЗ) на "Роснефт" с капацитет около 5 млн. тона годишно. След атаката в нощта срещу сряда на завода са били повредени и двете инсталации за първична преработка - АВТ-4 и АВТ-5, с общ капацитет около 10 000 тона дневно.

От 25 септември е спрял работа Новошахтинският завод за нефтопродукти, съобщи в петък губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар. Предприятието е с капацитет 3,3 млн. тона годишно, работи за износ и не произвежда горива за вътрешния пазар. Заводът е "получил повреди", написа Слюсар в Telegram.

Общо от началото на септември 7 руски НПЗ са прекратили работа заради атаки с безпилотни летателни апарати.

От 20 септември е спрял Московският НПЗ на "Газпром нефт" - основният доставчик на бензин за столичния регион. На 17 септември е спрял преработката и заводът "Ярославнефтеоргсинтез", който също снабдява Москва с гориво.

Съответно на 11 и 15 септември са спрели работа Сизранският и Саратовският НПЗ на "Роснефт", с общ капацитет над 15 млн. тона годишно. На 6 септември Рязанският НПЗ също е спрял преработката.

Около сто атаки срещу руски НПЗ през тази година са намалили обемите на нефтопреработката в страната с приблизително една трета — до 4 млн. барела дневно, което е равнище, невиждано от около 20 години. Международната агенция по енергетика предупреждава, че възстановяване до предишните нива няма да има поне през следващата година.

През първите осем месеца руските НПЗ са били атакувани от украински дронове средно веднъж на три дни. От 32 големи руски НПЗ само пет са избегнали такива атаки, изчислява Международната агенция по енергетика. Всички те се намират в Източен Сибир или в Далечния изток, на разстояние от 3500 до 6500 км от границата с Украйна.

Недостигът на горива принуди руското правителство да забрани износа на бензин и дизелово гориво, да премине към внос, както и да разреши продажбата на бензин по остарелите стандарти Евро-2 и Евро-3. В края на август производството на бензин в Русия е покривало едва около 70% от вътрешното търсене.

ВСУ атакуваха НПЗ в Перм и Ростовска област

Украински дронове в нощта срещу петък са поразили нефтопреработвателния завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перм, който е сред десетте най-големи руски НПЗ.

Украински мониторингови канали публикуваха https://t.me/exilenova_plus/31582 кадри с пожар в завода. Astra потвърди https://t.me/astrapress/126204 , че атаката е била насочена именно срещу ПНОС, който преработва над 13 млн. тона нефт годишно и вече беше атакуван на 21 август.

По предварителни данни е избухнал пожар в инсталацията АВТ-5.

Губернаторът на Пермския край Дмитрий Махонин потвърди факта на "масирана атака" с БПЛА и съобщи, че е имало удар по промишлен обект. Други подробности не бяха предоставени.

В Уляновск през нощта ВСУ са атакували АД "НПП Завод Искра" от концерна "Алмаз-Антей". Това е голямо отбранително предприятие, което произвежда полупроводникови прибори, микровълнови компоненти и микроелектроника за ракети.

На публикуваните кадри https://t.me/exilenova_plus/31602 се вижда моментът на удара на БПЛА по завода и последвалият взрив.

По данни на губернатора на Уляновска област Алексей Руских в града в резултат на атаката са пострадали осем души, включително дете.

ВСУ са атакували и Новошахтинския НПЗ в Ростовска област, съобщи губернаторът на региона Юрий Слюсар.

Заводът е "получил повреди" и е преустановил работа точно един месец след предишното спиране. Тогава регионът също беше атакуван с дронове.

Новошахтинският НПЗ е единственият в Ростовска област и един от най-големите в Южна Русия. Пълният му капацитет е 5,6 млн. тона годишно.

Заводът, разположен на 100 км от Ростов на Дон, произвежда бензин, мазут, корабно, дизелово и котелно гориво.

Освен това през нощта е била атакувана Воронежска област.

По данни на Supernova атаката е засегнала склад на Ozon. След първата атака пожарът е бил бързо потушен, но опитите за атаки са продължили и сутринта.

Под удар е попаднал и "Воронежсинтезкаучук" — голямо предприятие от нефтохимическата промишленост, производител на термоеластопласти и синтетични каучуци.

Astra отбелязва, че в близост до завода се намира и ТЕЦ, а на по-малко от два километра има възвишение с ракетно-зенитен комплекс "Панцир" и вероятно позиция на комплекси С-300/С-400.