"Булгаргаз" взе лиценз да търгува с газ в Сърбия

Агенцията по енергетика на Република Сърбия издаде на "Булгаргаз" ЕАД лиценз

за извършване на доставка на едро на природен газ за срок от 10 години, съобщиха от дружеството.

Решението удостоверява, че българската компания отговаря на всички условия и изисквания и може да развива търговска дейност на сръбския газов пазар.

Получаването на лиценза е част от последователните усилия на "Булгаргаз" за разширяване и засилване на присъствието на дружеството на регионалните пазари и увеличаване на възможностите за трансгранична търговия с природен газ със страните от Централна и Югоизточна Европа, казаха още от компанията.

Дружеството вече разполага с необходимите лицензии и разрешения за търговия и доставка на природен газ в Гърция, Словакия, Унгария и Румъния. Булгаргаз разшири

присъствието си и в Молдова чрез регистрираното дъщерно дружество "Bulgargaz North",

което получи лиценз за търговия с природен газ в страната.

"Булгаргаз" също така е регистриран ползвател на газопреносната инфраструктура в

Гърция, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Украйна, което дава възможност за

гарантиран достъп до тези пазари и създава допълнителни възможности за развитие на

трансграничната търговия с природен газ в региона.