Окончателно е приета новата формула на минималната заплата, която ще охлади ръста й

Новата формула на минималната работна заплата (МРЗ) окончателно бе приета от депутатите в парламента в петък след 5-часов дебат. Очаква се тя да охлади чувствително ръстовете на най-ниското възнаграждение в следващите години. Премахнат бе текстът, според който МРЗ е 50% от средната брутна работна заплата за 12 месеца назад. Законът гарантира единствено, че заплатата няма да може да е по-ниска от тази за предходната година.
Промените в Кодекса на труда, предложени от правителството на Румен Радев и договорени преди това с организациите на бизнеса и синдикатите, бяха одобрени от 123 народни представители, 48 бяха "против" и 12 се въздържаха.
Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на четири критерия - покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.
Предвижда се минималната работна заплата (МРЗ) за следващата година да се определя до 15 август на текущата година, като формулата за изчисляването ѝ и конкретните показатели ще бъдат разписани в наредба на Министерския съвет.
Веднъж на три години ще се извършва оценка на адекватността на МРЗ, а председателят на Националния статистически институт ще утвърди ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в деветмесечен срок от влизането в сила на измененията.
Отхвърлени бяха предложенията на ГЕРБ-СДС и ДПС оценка на адекватността на МРЗ да се прави на две години. Не беше прието и предложението на "Продължаваме промяната" (ПП) за 2027 г. да остане досега действащата формула и минималната работна заплата за страната да се определя в размер на 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Отхвърлено беше и искането на ПП текстовете, регламентиращи новия механизъм, да влязат в сила от 1 януари 2027 г.
От опозицията отправиха критики, че информацията за новата формула и отделните показатели е предоставена от социалното министерство на "хвърчащ лист" в ресорната комисия, а не е разписана в промените на Кодекса на труда. Изразени бяха опасения, че новият механизъм няма да може да се приложи за минималната заплата за 2027 г., тъй като един от критериите – издръжка на живот, ще бъде определен след девет месеца. От опозицията също така отбелязаха, че със социалните партньори е постигнато съгласие по конструкцията на механизма, но не и за размера на МРЗ за догодина.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска обясни, че с тези промени се приема нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, така че тя да изпълнява едновременно две основни функции – социална и икономическа. Тя акцентира върху постигнатия консенсус със социалните партньори по този механизъм. Критериите са в Кодекса на труда, а в наредбата - реда и начина на изчисляване на МРЗ и сътрудничеството с организациите на работниците и служителите и на работодателите, посочи тя. Клисурска отбеляза, че в Кодекса на труда сега пише, че до 1 септември трябва да е определена минималната заплата, а миналата година е приета на 13 ноември. Министерският съвет определя размера на минималната работна заплата, това е устойчиво, откакто съществува този кодекс, посочи още тя.
Близо пет часа продължи дебатът по промените в Кодекса на труда на второ четене, като акцент беше евентуалният размер на минималното възнаграждение за 2027 г. Председателят на Комисията по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев ("Продължаваме промяната") коментира, че с новия механизъм хората с най-ниски доходи ще получават със 73 евро по-малко, колкото е средната сметка за парно на едно домакинство.
Иван Ангелов от "Прогресивна България" определи това като лъжа и посочи, че при сега предложения механизъм МРЗ ще бъде между 620.20 и 672.82 евро и няма как хората да получат със 73 евро по-малко. Няма да бъдем държава на минималната работна заплата, искаме всички български граждани да се развиват и да взимат достойни заплати, заяви той. Това може да се случи само с повишаване на иновативността и производителността на труда, добави Ангелов.
Венко Сабрутев уточни, че по старата формула е трябвало минималната работна заплата да е 693 евро, с новия механизъм МРЗ ще бъде в диапазона между 620 до 672 евро и оттук идват тези до 73 евро по-малко. По думите му управляващите намаляват доходите.
Георги Георгиев ("Възраждане") коментира, че стойността на минималната работна заплата в момента не е ясна, единственото ясно е, че тя ще върви надолу. Ще ощетите 500-600 хиляди български граждани, може с 18 евро или повече, посочи той.
Айтен Сабри (ДПС) отбеляза, че статистиката показва, че между 25 и 30% от работниците в България получават минимална работна заплата и София не е България. Идеята е хората да знаят коя е минималната работна заплата, която ще видят във фиша си, обясни тя.
В отговор Иван Ангелов благодари за уточнението, че минималната заплата ще се "намали" с до 73 евро, но отбеляза, че това е, ако приемем, че няма да има никакво увеличение. Уверявам ви, такова ще има, заяви той.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
По всичко личи, че площадите пак ще са пълни есенно -зимния сезон.
Спират ръста на минималната заплата, но ще увеличат заплатите на чиновниците и милиционерите. Русский мир в действие.