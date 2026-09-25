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MвнР: България е отворена за диалог със Северна Македония, но придвижването й към ЕС не е двустранен въпрос

5 коментара
Сградата на МВнР в София, сн. БГНЕС
България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония, а процесът на присъединяване на страната е европейски въпрос. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи по повод изказване на външния министър Тимчо Муцунски, че Скопие иска при разговорите с нас да има посредник от Европейския съюз.
 
От МВнР посочват, че присъединяването на югозападната ни съседка е въпрос, който трябва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции.
 
Страната ни подкрепя работата на Еврокомисията в хода на преговорите с всички държави - кандидатки, се посочва в позицията и се припомня, че добросъседските отношения са основно условие за напредък.
 

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Редица кандидатки отбелязват напредък в сложена глобална ситуация, се посочва в позицията и се изразява отново очакване Северна Македония да изпълни поетите ангажименти. 
 
В интервю от Ню Йорк Тимчо Муцунски заявява, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие и допълва, че на Общото събрание на ООН не е имало работни разговори между македонската и българската делегация.
 
Македонското правителство, водено от ВМРО-ДПМНЕ, отказва да впише българите в конституцията на страната, което е основното изискване, за да започне реални преговори за членство в ЕС.
 
То е заложено в преговорната рамка на Северна Македония, но управляващите в Скопие продължават да спекулират, че имат двустранен проблем с България.
 
Процесът обаче е изведен на европейско ниво и затова в последните месеци София отказва разговори по темата със Скопие, а двустранните отношения на практика са блокирани.

Ключови думи

Северна Македония Скопие Муцунски
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5 коментара

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  1. Любо от Далеч
    #5
    Отговор на коментар #3

    Там други нЕма ...

  2. Любо от Далеч
    #4

    Диалог с мАкедонци ?? Не ме разсмивайте, моля. ^^

  3. Libe
    #3

    ВМРО-ДПМНЕ = РАШ*СТСКИ АГЕНТИ...докато такива съществуват, нормализирне в Македония няма да има...Рашия не дава!

  4. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #2
  5. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #1

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