MвнР: България е отворена за диалог със Северна Македония, но придвижването й към ЕС не е двустранен въпрос

България остава отворена за конструктивен диалог със Северна Македония, а процесът на присъединяване на страната е европейски въпрос. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи по повод изказване на външния министър Тимчо Муцунски, че Скопие иска при разговорите с нас да има посредник от Европейския съюз.
От МВнР посочват, че присъединяването на югозападната ни съседка е въпрос, който трябва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции.
Страната ни подкрепя работата на Еврокомисията в хода на преговорите с всички държави - кандидатки, се посочва в позицията и се припомня, че добросъседските отношения са основно условие за напредък.
Редица кандидатки отбелязват напредък в сложена глобална ситуация, се посочва в позицията и се изразява отново очакване Северна Македония да изпълни поетите ангажименти.
В интервю от Ню Йорк Тимчо Муцунски заявява, че между София и Скопие има фундаментална липса на доверие и допълва, че на Общото събрание на ООН не е имало работни разговори между македонската и българската делегация.
Македонското правителство, водено от ВМРО-ДПМНЕ, отказва да впише българите в конституцията на страната, което е основното изискване, за да започне реални преговори за членство в ЕС.
То е заложено в преговорната рамка на Северна Македония, но управляващите в Скопие продължават да спекулират, че имат двустранен проблем с България.
Процесът обаче е изведен на европейско ниво и затова в последните месеци София отказва разговори по темата със Скопие, а двустранните отношения на практика са блокирани.
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Там други нЕма ...
Диалог с мАкедонци ?? Не ме разсмивайте, моля. ^^
ВМРО-ДПМНЕ = РАШ*СТСКИ АГЕНТИ...докато такива съществуват, нормализирне в Македония няма да има...Рашия не дава!