Българска компания взе награда на ЕС за най-добро предприятие, преработващо био храни

Българската компания "Био България" взе приз на ЕК за най-добро малко и средно предприятие за преработка на биологични храни. На пазара те са известни сред потребителите с марката “Хармоника”. Това се случи при обявяването на победителите на петите награди на ЕС за биологично производство.

Коя е отличената българска компания

Био България е българска компания за биологични храни, основана през 2006 г., с 47 служители и повече от 30 партньорски продукти. Тя подкрепя местните производители на биологични продукти чрез стабилни пазари и къси вериги на доставки, се посочва в съобщението на ЕК.

Добавя се, че дружеството насърчава справедливата търговия, храните на достъпни цени и ясния произход на продуктите. Компанията също така насърчава биологичните храни чрез училищата и медиите и подкрепя кръговата икономика.

Най-добрите органични фермери

Най-добър земеделски стопанин - жена, занимаващ се с биологично земеделие стана Кей О’Съливан в Ирландия. Тя управлява Glynn Organic Farm, животновъдна ферма с площ 63 хектара с говеда и овце, сертифицирана за биологично производство в продължение на 16.5 години.

Стопанството използва производство на базата на трева, многовидови тревни площи и седмично измерване на тревата, за да подобри производителността, като същевременно намали външните фуражни суровини и емисии. Тя се ангажира активно с местните общности и селскостопански дискусионни групи и споделя своя опит чрез социалните медии и местните новини.

Фермата е домакин на национални събития за отглеждане на говеждо месо, международни посетители, проучвателни групи и дни на отворените врати, като насърчава устойчивото земеделие чрез партньорско обучение.

Най-добър производител на биологични продукти -мъж наградата взе Ханс Ерик Йоргенсен в Дания. Ханс Ерик Йоргенсен управлява Risbjerg Landbrug, смесена биологична ферма от 350 хектара със свине, едър рогат добитък, кокошки носачки и разнообразни култури, сертифицирана за биологично производство в продължение на 19 години.

Фермата съчетава висока степен на хуманно отношение към животните с практики, насочени към здравето на почвите, включително пасищно отглеждане на свине, разнообразен сеитбооборот и намалена обработка на почвата.

Той също така подкрепя хора със специални нужди, бежанци и стажанти, като същевременно ангажира обществеността чрез инициативи за отворени стопанства и образователни посещения. Фермата допринася за повече от 50 научноизследователски и развойни проекта, като споделя знания и насърчава устойчивото биологично земеделие.

Кой е най-добрият биологичен ресторант

Най-добър биологичен ресторант е Zotter Schokolade в Австрия.

Zotter Schokolade е австрийска компания, основана през 1999 г., в която работят 200 души и която управлява 95 хектара устойчиво селско стопанство. Ресторантът от фермата до масата преработва собствения си добитък за кетъринг на място, а отворената концепция за производство позволява на посетителите да научат за произхода на храната и хуманното отношение към животните.

Сайтът разполага и с какаово кино, шоколадов театър, създавайки потапящо преживяване, съсредоточено върху регионалното измерение и устойчивата храна.

Най-добър търговец

Най-добър търговец на дребно на биологични храни за Boßhammersch Hof в Германия. Boßhammersch Hof е немска семейна услуга за доставка на органични продукти, основана през 1997 г., в която работят 44 души и която доставя над 2000 кутии без пластмаса седмично. Тя свързва 60 биологични ферми с домакинства, училища и селски общности, предлагайки справедливи цени и сезонни продукти, предимно с произход в рамките на 100 км.

Приложението осигурява проследяване на доставките и рецепти, докато компанията насърчава справедливи заплати, междукултурно разнообразие и женско лидерство.

Най-добрият органичен град е Кюсак-Фор-Медок във Франция

Cussac-Fort-Médoc е френски град с 2326 жители, обслужващ 50% биологични продукти в училищните столове чрез пионерска общинска служба за земеделие. Неговият 7000 m² био парцел доставя половината от пресните зеленчуци за 230 дневни хранения, с нулев транспорт и опаковка и без допълнителни разходи. Излишната продукция подкрепя местните хранителни помощи, ресторанти и магазини, като предоставя практически модел за селските райони, които се стремят към преход към биологично производство.

Най-добър биологичен регион, биообласт до Distretto Sardegna Bio в Италия. Създаден през 2021 г., Sardegna Bio е най-големият биообласт в Италия, обхващащ 24 090 km² и включващ 2600 предприятия за биологично земеделие на площ от 184 000 хектара биологична земеделска земя. Тя обединява производителите, преработвателите и потребителите чрез местните вериги на доставки, обществените поръчки и енергийните общности в селските райони, като същевременно подкрепя търговете, износа и късите вериги на доставки. Като ръководител на италианската мрежа на районите за биологично производство, тя също така предоставя структуриран и прехвърляем модел за основано на участието развитие на селските райони.

За тазгодишното издание отново бяха получени над 120 кандидатури от целия ЕС, като бяха подбрани 21 кандидати от 12 държави. Наградите на ЕС за биологично производство включват 6 категории и 7 индивидуални награди, с които се отличават иновативни, устойчиви и вдъхновяващи проекти, които добавят значителна стойност към биологичното производство и потребление. Наградите се организират от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe с подкрепата на Европейския парламент и Съвета.