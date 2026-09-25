Голям пожар в склад за изолационни материали в Бяла взе жертва

Пожар е избухнал в склад за изолационни материали в Бяла, Варненско. При инцидента е загинал един човек, съобщиха от полицията. Загиналият е чуждестранен гражданин, който е работил в склада. Към момента не са известни самоличността и възрастта му.

На място са изпратени пет противопожарни автомобила. Огънят е локализиран, но работата на пожарникарите продължава. Причините за възникването на огъня тепърва ще се установяват.

Заради пожара Община Бяла е обявила бедствено положение за град Бяла и село Горица, съобщиха от общинската администрация.

Със заповед на кмета Пеньо Ненов е въведен в действие Планът за защита при бедствия и аварии. Забранява се влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието. Активирано е и доброволното формирование на общината, а при необходимост ще бъде оказвана медицинска помощ.

От общината призовават хората, които се намират в близост до пожара, да не излизат навън и да не се доближават до района. Гражданите трябва да следват указанията на компетентните органи и да не възпрепятстват достъпа на противопожарните, спасителните и медицинските екипи.

От администрацията призовават жителите да следят официалните канали на общината за актуална информация за развитието на ситуацията.