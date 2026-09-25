Йотова се обяви срещу проевропейска позиция за Украйна. ПБ разграничи България от ЕС

Президентът Илияна Йотова отрече да е подписвала европейско изявление срещу Русия и в подкрепа на Украйна, като така отново влезе в колизия с българското външно министерство, което подкрепи позицията.
За да излезе от ситуацията, МВнР все пак отбеляза, че "българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията".
Това е пореден случай на разминаване във външната политика по времето на управлението на кабинета "Радев". Oпозицията поиска представител на Външно да бъде изслушан в парламета по темата, но управляващите не допуснаха това да се случи.
По-късно в петък последва и скандален коментар от страна на "Прогресивна България".
"Позицията е на Европейския съюз, а не на България“, каза депутатът Антон Кутев.
Документът беше представен в четвъртък в централата на ООН в Ню Йорк от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и бе подкрепено от всички държави членки на ЕС, Великобритания, Канада и други.
В него се заявява, че подписалите държави са солидарни с Украйна и се осъжда агресията на Русия, която започна войната.
Малко по-късно в позиция, публикувана в социалните мрежи, Йотова заяви, че не е подписвала документа.
Йотова влезе в открит сблъсък с външната министърка Велислава Петрова още през юли месец, когато я разкритикува, че е допуснала грешка с присъединяването към декларацията в Киев, която съдържаше текстове в подкрепа на т.нар. Коалиция на желаещите.
Сега случаят се повтаря, а опозицията очаквано разкритикува поредния случай на противоречиви сигнали във външната политика.
От месеци в кръгове на "Прогресивна България" има недоволство към Петрова и дори се заговори, че предстои да бъде сменена, но премиерът Румен Радев каза наскоро, че не се очаква ремонт на кабинета.
"То не се подписва"
Илияна Йотова съобщи, че умишелно не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, за да се разграничи от позицията.
"Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", обяви Йотова.
Тя допълни, че е изразила позицията си пред общото събрание на ООН. Според нея военно решение за Украйна няма.
Бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, очевидно незапознат вътрешнобългарските развития по темата, написа във фейсбук:
"Благодарим ви, президент Йотова, и благодарим ви, България, за това, че подкрепихте Украйна в ООН!
Благодарим ви за това, че сте сред 51 страни, които подкрепиха декларацията, осъждаща руската агресия и призоваваща Русия да приключи войната.
За нас, украинците, вашата солидарност означава много. Благодарим ви за това, че сте сред страните, които подкрепят международното право, мира и свободата на Украйна!"
ПБ: Това не е позиция на България, а на ЕС
По-късно депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев повтори позицията на Йотова, че тя не е подписвала документа и не е участвала в самото заседание.
Документът не представлява националната позиция на България, а е позиция на Европейския съюз, каза Кутев и определи като официална българска позиция изказването на Йотова пред Общото събрание на ООН.
"Единствената позиция на България, която е изразявана, е изразявана по време на речта на президента Йотова пред Общото събрание на ООН. Ясно казахме: президентът Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст. Тя не е присъствала на това заседание. Заседанието на Съвета за сигурност към ООН, всъщност страната в това заседание не е България. Страната в това заседание е Европейският съюз. Целият разговор днес произхожда от спекулации. Аз ви уверявам след като не само изслушах, а прочетох внимателно цялата реч на госпожа Йотова, че тя много внимателно е подбирала думите, с които е определяла външната политика на България. Опитите да нюансираме и да вкараме едното в бялото или в черното, са силно неуспешни първо журналистически, второ политически", посочи Кутев.
МВнР: Страната ни поддържа европейско единство
В четвъртък с позиция по темата излязоха и от Външно министерство.
В нея се заявява, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста.
Външно министерство посочи че изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя.
В същото време от МВнР подчертаха, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в текста на декларацията и посочиха, че тя е била представена от президента Йотова в изказването ѝ пред Общото събрание на ООН.
Правителството на Румен Радев вече спря военната и финансова помощ за Украйна. Освен това обяви резерви към поредния пакет европейски санкции срещу Русия и затвърди ролята си на един от проруските европейски лидери.
В същото време Радев засега на пречи на общите европейски решения в подкрепа на Украйна, което пък предизвиква критики от "Възраждане".
Опозицията: Тук има, тук няма, абсурд
Депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев определи позицията на правителството като последователна подкрепа за Украйна, но разкритикува последвалите обяснения на президента.
Според него действията на институциите създават съмнения дали България води последователна външна политика и демонстрират разминаване между президентството и правителството.
Георгиев оспори и аргумента, че липсата на обща снимка след заседанието означава дистанциране от декларацията, като заяви, че подобни документи не се удостоверяват с физически подпис и че присъединяването на България е било публично обявено от върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас.
Елисавета Белобрадова от ДБ коментира, че разминаването между присъединяването към декларацията и последвалото дистанциране от нея създава объркване както сред поддръжниците на по-категорична проевропейска позиция, така и сред критиците на военната подкрепа за Украйна.
Надежда Йорданова от ДБ каза, че заяви управляващите с две последователни гласувания са отказали да включат в дневния ред на НС изслушване на министъра на външните работи или на ресорния заместник министър на външните работи.
По думите ѝ външната ни политика е в "абсурдна ситуация".
Съпредседателят на "Продължаваме промяната" Николай Денков каза от своя страна, че виждаме "пореден случай на външна политика от типа "тук има, тук няма".
"Така, както имахме министър-председател и външен министър, които от Киев и Париж казваха противоположни неща, сега виждаме ръководител на делегация, президент да говори обратното на това, което МВнР е подало като решение на правителството на България за подкрепа на Украйна. Това повече не може да продължава така, няма държава, която така да се държи с институциите си, няма как други да ни уважават, когато ние не уважаваме себе си", коментира Денков.
"Стига унижение на България"
В позиция на Форума за демократично действие, в който влизат десетки учени, писатели и общественици, определиха казуса като "унижение за България".
"Президентът г-жа Йотова, като представител на България се отметна от дадената подкрепа за декларацията. Това е срамно и недопустимо за държавен глава. Това хвърля поредно петно на срам и върху всички нас, гражданите на България".
"Военната агресия винаги има извършител и потърпевш, както във физическо, така и в морално отношение и условности няма. Президентът Йотова, която се кандидатира отново за поста държавен глава трябва ясно да заяви на чия страна стои - на страната на агресора или на страната на жертвата, в подкрепа на която първоначално се присъедини към декларацията".
"Г-жа Йотова носи срам и унижение на България и тя не трябва да бъде държавен глава!"
Пълен текст на декларацията:
Виждали ли сте патка ? А патка, оплетена в кълчища ? Ако досега не сте виждали, сега имахте тази възможност.
Аз и пиян да съм ,не халюцинирам :/ това ,че Гюров ще стане президент и роднините му не го вярват :/
Ама ти още ли не си пУкНаЛ от мяъ'рияла на Идиотова и помилванията и?
Към края на месеца ще ти се изясни, ако изтрезнееш! :))
Президентската кампания днес е започнала, вместо да плюете като последните каруцари по другите кандидати, вижте си вашите кандидати колко струват и що за стока са
От кой губи изборите Йотова ,от Гюров ли ? :/
Я сега да изброим тези дето наричат убитите с грозни именна : Сарафов, Деньо, Тошко африкански, Славчо Учиндола, Росен фройда, Гумен Гадев и цялата му сюрия фашистки сфинктерчоси.. и получаваме голямата картина на Нихилизма. Аре в коптора!
Г-жо Йотова, Потрошени пари на българските данъкоплатци за едно изчитане в ООН на текст с познати до болка общи констатации, без нито една собствена идея за каквото и да е конкретно решение ! И като епилог на това показно празнословие, влизате след това в оправдателно- обяснителен режим. Да не би някой да си е помислил, че страната, която представлявате, е солидарна с позицията на демократичния свят ! Унизително за държава от ЕС държание на фигурант без лице, гръбнак и тегло, на дребен чиновник- изпълнител ! Съжалявам, но както по целокупен (да не говорим за визионерски) капацитет, така и по характер, сте много, много далеч от представата и очакванията за държавен глава !
пълно у(иране на нашите агенти на пациент "0" Путлер.
Разбирам, че и щабът на Йотова е вече в течение на социологическите проучвания, които посочват, че тя губи катастрофално изборите. И затова тролетариатът е хвърлен в "бой последен е този".