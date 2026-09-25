Йотова се обяви срещу проевропейска позиция за Украйна. ПБ разграничи България от ЕС

Президентът Илияна Йотова отрече да е подписвала европейско изявление срещу Русия и в подкрепа на Украйна, като така отново влезе в колизия с българското външно министерство, което подкрепи позицията.

За да излезе от ситуацията, МВнР все пак отбеляза, че "българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията".

Това е пореден случай на разминаване във външната политика по времето на управлението на кабинета "Радев". Oпозицията поиска представител на Външно да бъде изслушан в парламета по темата, но управляващите не допуснаха това да се случи.

По-късно в петък последва и скандален коментар от страна на "Прогресивна България".

"Позицията е на Европейския съюз, а не на България“, каза депутатът Антон Кутев.

Документът беше представен в четвъртък в централата на ООН в Ню Йорк от върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и бе подкрепено от всички държави членки на ЕС, Великобритания, Канада и други.

В него се заявява, че подписалите държави са солидарни с Украйна и се осъжда агресията на Русия, която започна войната.

Малко по-късно в позиция, публикувана в социалните мрежи, Йотова заяви, че не е подписвала документа.

Йотова влезе в открит сблъсък с външната министърка Велислава Петрова още през юли месец, когато я разкритикува, че е допуснала грешка с присъединяването към декларацията в Киев, която съдържаше текстове в подкрепа на т.нар. Коалиция на желаещите.

Сега случаят се повтаря, а опозицията очаквано разкритикува поредния случай на противоречиви сигнали във външната политика.

От месеци в кръгове на "Прогресивна България" има недоволство към Петрова и дори се заговори, че предстои да бъде сменена, но премиерът Румен Радев каза наскоро, че не се очаква ремонт на кабинета.

"То не се подписва"

Илияна Йотова съобщи, че умишелно не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, за да се разграничи от позицията.

"Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", обяви Йотова.

Тя допълни, че е изразила позицията си пред общото събрание на ООН. Според нея военно решение за Украйна няма.

Бившият украински външен министър Дмитро Кулеба, очевидно незапознат вътрешнобългарските развития по темата, написа във фейсбук:

"Благодарим ви, президент Йотова, и благодарим ви, България, за това, че подкрепихте Украйна в ООН!

Благодарим ви за това, че сте сред 51 страни, които подкрепиха декларацията, осъждаща руската агресия и призоваваща Русия да приключи войната.

За нас, украинците, вашата солидарност означава много. Благодарим ви за това, че сте сред страните, които подкрепят международното право, мира и свободата на Украйна!"

ПБ: Това не е позиция на България, а на ЕС

По-късно депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев повтори позицията на Йотова, че тя не е подписвала документа и не е участвала в самото заседание.

Документът не представлява националната позиция на България, а е позиция на Европейския съюз, каза Кутев и определи като официална българска позиция изказването на Йотова пред Общото събрание на ООН.

"Единствената позиция на България, която е изразявана, е изразявана по време на речта на президента Йотова пред Общото събрание на ООН. Ясно казахме: президентът Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст. Тя не е присъствала на това заседание. Заседанието на Съвета за сигурност към ООН, всъщност страната в това заседание не е България. Страната в това заседание е Европейският съюз. Целият разговор днес произхожда от спекулации. Аз ви уверявам след като не само изслушах, а прочетох внимателно цялата реч на госпожа Йотова, че тя много внимателно е подбирала думите, с които е определяла външната политика на България. Опитите да нюансираме и да вкараме едното в бялото или в черното, са силно неуспешни първо журналистически, второ политически", посочи Кутев.

МВнР: Страната ни поддържа европейско единство

В четвъртък с позиция по темата излязоха и от Външно министерство.

В нея се заявява, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста.

Външно министерство посочи че изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя.