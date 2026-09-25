За 24-та поредна година ПДИ отбелязва Международния ден на правото да знам с наградите "Златен ключ"

Програма достъп до информация (ПДИ) ще връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация. Така ПДИ отбелязва 28 септември – Международният ден на правото да знам. Целите на ежегодните награди са:
- Да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация.
- Да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото.
- Да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация.
Номинираните се състезават в шест категории – четири награди "Златен ключ" за граждани, журналисти, НПО и институции, и две антинагради – "Катинар" и "Вързан ключ".
Номинациите и мотивите към тях може да видите на официалната страница на кампанията.
Наградите са разделени в две категории - позитивни и антинагради. В първата категория ще бъдат връчени 4 статуетки "Златен ключ", а във втората две - "Катинар" и "Вързан ключ".
Победителите ще станат ясни в понеделник - 28 септември, по време на церемонията в клуб "Перото" на НДК. Началото е обявено за 17ч., входът е свободен.
Международният ден на правото да знам отбелязва създаването на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията на 28 септември 2002 г. в София.
В резултат на тези кампании и нарастващата популярност, през 2015 година 28 септември бе признат от ЮНЕСКО като Международен ден на всеобщия достъп до информация с Резолюция 38 C/Resolution 57. През 2019 г. бе утвърден и от 74-то Общо събрание на Организацията на обединените нации като Международен ден на всеобщия достъп до информация.
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