Йотова носи срам и унижение на България и не трябва да бъде държавен глава*

На 23 септември, по време на 81-та Сесия на Общото събрание на ООН десетки държави, включително всички членове на Европейския Съюз, сред които и България оповестиха Декларация за мир в Украйна.

Декларацията:

Потвърждава, че Уставът на ООН, гарантира правото на суверенитет, независимост и териториална цялост на всички държави-членки, както и правото им на самозащита;

Изразява солидарност с Украйна, срещу която вече 4 години и 7 месеца продължава агресивната война на Русия, както и загриженост от продължаващата ескалация срещу мирното население и гражданска инфраструктура, които водят до огромни жертви;

Призовава за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на мирното население;

Изразява загриженост за сигурността в Черно море и подкрепя усилията за договаряне на мерки за гарантиране на свободата на търговското корабоплаване;

Отбелязва, че Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на военните действия още от 2025 г. и призовава Русия да направи същото, като необходима предпоставка за започване на истински преговори, водещи към мир;

Призовава за връщането на насилствено изселените и депортирани украински граждани, включително на децата; за размяна на военнопленници;

Впоследствие, неизвестно по какви причини Президентът г-жа Йотова, като представител на България се отметна от дадената подкрепа за Декларацията.

Това е срамно и недопустимо за държавен глава. Това хвърля поредно петно на срам и върху всички нас, гражданите на България. Военната агресия винаги има извършител и потърпевш, както във физическо, така и в морално отношение и условности няма.

Президентът Йотова, която се кандидатира отново за поста държавен глава трябва ясно да заяви на чия страна стои- на страната на агресора или на страната на жертвата, в подкрепа на която първоначално се присъедини към Декларацията. Тя, която на думи е за постигането на мир, трябва ясно да заяви защо е против спирането на военните действия, защо е против спазването на Устава на ООН и принципите на международното право, включително на суверенитета, териториалната цялост и неотменимото право на самозащита на всяка държава.

Смята ли г-жа Йотова, че и България, ако срещу нея бъде извършена военна агресия не трябва да се защитава, а трябва да се подчини на агресора. Като върховен главнокомандващ, президентът Йотова трябва да каже защо агресията не трябва да се отблъсква с оръжие в ръка и за какво тогава въобще ни трябва армия.

Президентът г-жа Йотова трябва ясно да каже защо е против гарантирането на сигурността в Черно море. Г-жа Йотова трябва ясно да каже защо се отмята и от подкрепата за стотиците хиляди украински българи, върху чиито домове се сипят бомбите на агресора. Президентът г-жа Йотова дължи тези отговори на българските граждани, които призовава да я подкрепят в президентската надпревара.

Тези отговори са също така важни, както и отговорите на въпросите какво я накара, като вицепрезидент и жена да коленичи на бетона на летище София, да склони глава и да целуне ръка на руския патриарх, когато той дойде да унижи България в сърцето на държавната ни власт.

Г-жа Йотова носи срам и унижение на България и тя не трябва да бъде държавен глава!