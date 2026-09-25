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Йотова носи срам и унижение на България и не трябва да бъде държавен глава*

Форум за демократично действие 17 коментара
Йотова носи срам и унижение на България и не трябва да бъде държавен глава*
На 23 септември, по време на 81-та Сесия на Общото събрание на ООН десетки държави, включително всички членове на Европейския Съюз, сред които и България оповестиха Декларация за мир в Украйна. 
 
Декларацията: 
 
  • Потвърждава, че Уставът на ООН, гарантира правото на суверенитет, независимост и териториална цялост на всички държави-членки, както и правото им на самозащита; 
  • Изразява солидарност с Украйна, срещу която вече 4 години и 7 месеца продължава агресивната война на Русия, както и загриженост от продължаващата ескалация срещу мирното население и гражданска инфраструктура, които водят до огромни жертви; 
  • Призовава за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на мирното население; 
  • Изразява загриженост за сигурността в Черно море и подкрепя усилията за договаряне на мерки за гарантиране на свободата на търговското корабоплаване; 
  • Отбелязва, че Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на военните действия още от 2025 г. и призовава Русия да направи същото, като необходима предпоставка за започване на истински преговори, водещи към мир; 
  • Призовава за връщането на насилствено изселените и депортирани украински граждани, включително на децата; за размяна на военнопленници; 
 
Впоследствие, неизвестно по какви причини Президентът г-жа Йотова, като представител на България се отметна от дадената подкрепа за Декларацията.
 
Това е срамно и недопустимо за държавен глава. Това хвърля поредно петно на срам и върху всички нас, гражданите на България. Военната агресия винаги има извършител и потърпевш, както във физическо, така и в морално отношение и условности няма.
 
Президентът Йотова, която се кандидатира отново за поста държавен глава трябва ясно да заяви на чия страна стои- на страната на агресора или на страната на жертвата, в подкрепа на която първоначално се присъедини към Декларацията. Тя, която на думи е за постигането на мир, трябва ясно да заяви защо е против спирането на военните действия, защо е против спазването на Устава на ООН и принципите на международното право, включително на суверенитета, териториалната цялост и неотменимото право на самозащита на всяка държава.
 
Смята ли г-жа Йотова, че и България, ако срещу нея бъде извършена военна агресия не трябва да се защитава, а трябва да се подчини на агресора. Като върховен главнокомандващ, президентът Йотова трябва да каже защо агресията не трябва да се отблъсква с оръжие в ръка и за какво тогава въобще ни трябва армия.
 
Президентът г-жа Йотова трябва ясно да каже защо е против гарантирането на сигурността в Черно море. Г-жа Йотова трябва ясно да каже защо се отмята и от подкрепата за стотиците хиляди украински българи, върху чиито домове се сипят бомбите на агресора. Президентът г-жа Йотова дължи тези отговори на българските граждани, които призовава да я подкрепят в президентската надпревара.
 
Тези отговори са също така важни, както и отговорите на въпросите какво я накара, като вицепрезидент и жена да коленичи на бетона на летище София, да склони глава и да целуне ръка на руския патриарх, когато той дойде да унижи България в сърцето на държавната ни власт. 
 
Г-жа Йотова носи срам и унижение на България и тя не трябва да бъде държавен глава! 
 
*Позиция на Форума за демократично действие, в който участват десетки учени, писатели и общественици.

Ключови думи

Илияна Йотова ФОРУМА ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ
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17 коментара

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  1. т€еритория на Мики Маус
    #17

    Слугите на олигархията играят роли. На "добри" и лоши. Уж се карат по между си. За да отклоняват вниманието. От пълното завладяване на държавата от олигархията. В тази игра винаги има място и за "полезни*" иди()ти! Важните въпроси след промените са кой притежава собствеността и в чия полза се харчат обществените пари. И какви са финансовите потоци. Особено тъмните.

  2. SithAchaemenid
    #16
    Отговор на коментар #13

    Полезен иДиОтИн е термин от любимия Ви Сталин. На нас не можеш да го пробуташ. Пробвай в някоя друга кафява и воняща "медия" като пик и блиц!

  3. бай Сандю
    #15
    Отговор на коментар #9

    Пример за казаното от теб си самия ти.

  4. Православен
    #14

    Да ви е$ба и скапания демократичен форум.

  5. Коментарът е изтрит в 21:47 на 25 септември 2026 от автора.
    #13
  6. tkalapchiev
    #12
    Отговор на коментар #8

    Магде,иди в кухнята и се посъветвай с Mr.Proper, преди да пишеш глуп@сти!

  7. anton nikolov
    #11
    Отговор на коментар #10

    Още правителството на Багрянов обявява неутралитет.

  8. Milanova Magda
    #10
    Отговор на коментар #5

    България не е била неутрална през ВСВ, не пишете глупости.

  9. т€еритория на Мики Маус
    #9

    Майко мила! Недофинасирането на психиатричната помощ води чудовищни резултати.

  10. Milanova Magda
    #8

    Кои са тези "десетки учени, писатели и общественици", много ми е любопитно да видя имената. Президентът е права, РФ не воюва с Украйна, тя воюва с целия ЕС, САЩ и НАТО. Умират хора от два братски народа за нас, но Западът натиска войната да продължава, колко пари потънаха в джобовете на украиския елит начело със Зеленски, лъжата за "Буча" и всички лъжи , които Зеленски произнесе. Голяма част от европейското население не вярва на европейските лидери , изборите в някои от тях категорично говорят за това.

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