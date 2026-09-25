Йотова носи срам и унижение на България и не трябва да бъде държавен глава*

- Потвърждава, че Уставът на ООН, гарантира правото на суверенитет, независимост и териториална цялост на всички държави-членки, както и правото им на самозащита;
- Изразява солидарност с Украйна, срещу която вече 4 години и 7 месеца продължава агресивната война на Русия, както и загриженост от продължаващата ескалация срещу мирното население и гражданска инфраструктура, които водят до огромни жертви;
- Призовава за пълно спазване на международното хуманитарно право и за защита на мирното население;
- Изразява загриженост за сигурността в Черно море и подкрепя усилията за договаряне на мерки за гарантиране на свободата на търговското корабоплаване;
- Отбелязва, че Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на военните действия още от 2025 г. и призовава Русия да направи същото, като необходима предпоставка за започване на истински преговори, водещи към мир;
- Призовава за връщането на насилствено изселените и депортирани украински граждани, включително на децата; за размяна на военнопленници;
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17 коментара
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Слугите на олигархията играят роли. На "добри" и лоши. Уж се карат по между си. За да отклоняват вниманието. От пълното завладяване на държавата от олигархията. В тази игра винаги има място и за "полезни*" иди()ти! Важните въпроси след промените са кой притежава собствеността и в чия полза се харчат обществените пари. И какви са финансовите потоци. Особено тъмните.
Полезен иДиОтИн е термин от любимия Ви Сталин. На нас не можеш да го пробуташ. Пробвай в някоя друга кафява и воняща "медия" като пик и блиц!
Пример за казаното от теб си самия ти.
Да ви е$ба и скапания демократичен форум.
Магде,иди в кухнята и се посъветвай с Mr.Proper, преди да пишеш глуп@сти!
Още правителството на Багрянов обявява неутралитет.
България не е била неутрална през ВСВ, не пишете глупости.
Майко мила! Недофинасирането на психиатричната помощ води чудовищни резултати.
Кои са тези "десетки учени, писатели и общественици", много ми е любопитно да видя имената. Президентът е права, РФ не воюва с Украйна, тя воюва с целия ЕС, САЩ и НАТО. Умират хора от два братски народа за нас, но Западът натиска войната да продължава, колко пари потънаха в джобовете на украиския елит начело със Зеленски, лъжата за "Буча" и всички лъжи , които Зеленски произнесе. Голяма част от европейското население не вярва на европейските лидери , изборите в някои от тях категорично говорят за това.