И това правителство иска авансови дивиденти от БЕХ и ДКК, но този път 85%

Въпреки критиките на финансовия министър Гълъб Донев към предходните правителства, че са използвали авансово част от годишните дивиденти на държавните мастодонти "Български енергиен холдинг" (БЕХ) и Държавната консолидационна компания (ДКК), за да стабилизират бюджетите, кабинетът на Румен Радев прибегна до същия прийом. Целта е да се осигурят приходи в държавната хазна, която е на минус 3 млрд. евро към края на август.
Все пак кабинетът на "Прогресивна България" е намалил изискуемия шестмесечен междинен дивидент за 2026 г. от предишните 100 процента – тоест цялата печалба, на 85 на сто. Сумите трябва да влязат в бюджета до 30 септември 2026 г. Какъв е техният размер не е напълно ясно.
"Българският енергиен холдинг" има публикуван само финансов отчет за първото тримесечие на 2026 г. и то само на неговата дейност, а не консолидиран – включващ дъщерните му дружества, които са сред най-доходоносните за бюджета – ядрената централа, НЕК, газовият и електроенергийният системен оператор. Според самостоятелния отчет на БЕХ за януари-март 2026 г. печалбата на предприятието е близо 4 млн. евро, което е значително по-малко от същия период на предходната година, когато е била 9.4 млн. евро. Консолидираната – с печалбите на дъщерните дружества, не е публична нито за първото тримесечие, нито за второто.
За разлика от БЕХ, отчетите на ДКК за двете тримесечие на настоящата година са обявени. Отчетената печалба за шестмесечието е над 51.5 млн. евро, което също е значителен спад спрямо миналата година, когато е била над 101 млн. евро. Тогава внесеният авансово дивидент от ДКК е бил 86.4 млн. евро.
В края на май, когато правителството на Радев реши държавните фирми да внесат цялата си печалба за 2025 г. бюджета, финансовият министър Гълъб Донев коментира, че внесеният авансово през миналата година междинен дивидент от държавните дружества в размер на 566 млн. евро оказва негативно влияние на приходите в бюджета за 2026 г. Той оприличи операцията на "финансова акробатика" на принципа "да му мислят следващите".
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6 коментара
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БЕ–Е–Е-Х мaaмy! :-)
Борисов, Пеевски и умно--красивото правителство на Росен Желязков предаде над 2 милиарда "заеми" на окраjна. Пари, които са крайно необходими на България!
Явно РадЭв трябва да връща пари на спонсорите.
" Социализма започва тогава, когато борсите се сринат и започнат да хленчат, държавата да ги спасява! После свършват парите и социализма свършва. До следващия път"- Желязната Лейди - Маги Тачър
Толкова могат,това знаят некадърните калинки станали копринки и копринките радеви. Това са абсолютни некадърници,но много нагли и крадливи. И точно тези които гласуваха за кретен-руZZофилите точно те най много ще го отнесат,но с толкова мозък такива резултати.
Действително, това е порочна практика, ама е нагло хем да ги критикува, хем да прави същото.