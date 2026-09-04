Стотици килограми кокаин и марихуана са заловени в Бургас

Стотици килограми кокаин и марихуана са били открити в петък при Бургас, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в официалния си фейсбук профил.

"До момента са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин", заявява Демерджиев и определя това като рекорден резултат на Гграничната полиция.

"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни! Това очаквам от служителите на МВР - пресечени канали, а не единични дози!", пише още министър Демерджиев.

Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира новината в социалните мрежи с думите, че Бургас за пореден път днес произвежда добрите новини в борбата с престъпността. Нанесен е мощен удар върху наркоразпространението, така трябва да се работи, за да се върне доверието на хората, написа още той.