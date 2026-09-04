Стотици килограми кокаин и марихуана са заловени в Бургас

Стотици килограми кокаин и марихуана са били открити в петък при Бургас, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в официалния си фейсбук профил.
"До момента са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин", заявява Демерджиев и определя това като рекорден резултат на Гграничната полиция.
"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни! Това очаквам от служителите на МВР - пресечени канали, а не единични дози!", пише още министър Демерджиев.
Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев коментира новината в социалните мрежи с думите, че Бургас за пореден път днес произвежда добрите новини в борбата с престъпността. Нанесен е мощен удар върху наркоразпространението, така трябва да се работи, за да се върне доверието на хората, написа още той.
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3 коментара
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Таки Ани Маки Даки Зурльо Пеев Зайчар банкянски и Зелен чорап боташки зареждат складовете и пазара за евровизията. Нема а чакат у последнио момент?!
2 д · ???????? „Киев днес. Кой режисьор би могъл да измисли такъв сюжет? ???? Над града летят руски дронове. Гори университетът. По улиците спецназът на разузнаването на Украйна води престрелка със спецназа на Службата за сигурност на Украйна. За контрол над колцентровете, които крадат пари от пенсионери в Европа и САЩ. Полицията огражда цели квартали. Хората се крият от ТЦК (Териториалните центрове за комплектуване и социална подкрепа – военните служби в Украйна). Даже Тарантино не би го сънувал.“ Автор: Диана Панченко
Ако това е истина - чака ни вълна от "наказания" за издънилите се. Така поне ще ги разберем кои са. 100+кг кокаин са много милиони, някой ще трябва да плати...