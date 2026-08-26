Путин бил информиран за резултатите от контактите с директора на ЦРУ

Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Разбира се, на президента Путин незабавно се докладва за всичко това“, каза на брифинг Песков.

Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков.

"Мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало“, допълни говорителят на Кремъл.

"Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации засега не са планирани. По линия на Кремъл засега никакви контакти не са планирани“, отбеляза той.

Директорът на Централното разузнавателно управление е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран, съобщават множество американски медии, включително "Уолстрийт джърнъл".

Новинарският сайт "Аксиос" допълва, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари - по Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.

"Уолстрийт джърнъл" допълва, че една от целите на посещението на шефа на ЦРУ е да се провери готовността на Русия за преговори. Дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на руската война в Украйна засега не дават резултат.

САЩ настоява и за спиране на разузнавателно сътрудничество между Москва и Техеран, което е довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.

Би Би Си цитира бившия британски военен аташе в Москва Джон Форман, според когото "американците обикновено не изпращат в (руската столица) толкова високопоставен служител без предупреждение и в кратки срокове, освен ако не възникне нещо".

Форман допусна възможността целта на визитата да е реакция при ескалация, предвид информациите, че инцидентите с дронове в Германия наскоро може да са свързани с Русия.

Той спомена и за възможни преговори за освобождаване на задържани в Русия американци, още повече че Ратклиф е изиграл роля за пускането на свобода на Ксения Карелина, която има двойно гражданство - руско и американско.