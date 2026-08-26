Руският лидер Владимир Путин е информиран за резултатите от контактите на руските специални служби с директора на ЦРУ Джон Ратклиф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
"Разбира се, на президента Путин незабавно се докладва за всичко това“, каза на брифинг Песков.
Контактите на руската страна с директора на ЦРУ Джон Ратклиф са се осъществявали по линия на спецслужбите, уточни Песков.
"Мога да ви кажа, че никакви срещи с президента на Русия не е имало“, допълни говорителят на Кремъл.
"Контакти между Москва и Вашингтон по линия на президентските администрации засега не са планирани. По линия на Кремъл засега никакви контакти не са планирани“, отбеляза той.
Директорът на Централното разузнавателно управление е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран, съобщават множество американски медии, включително "Уолстрийт джърнъл".
Новинарският сайт "Аксиос" допълва, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари - по Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.
"Уолстрийт джърнъл" допълва, че една от целите на посещението на шефа на ЦРУ е да се провери готовността на Русия за преговори. Дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на руската война в Украйна засега не дават резултат.
САЩ настоява и за спиране на разузнавателно сътрудничество между Москва и Техеран, което е довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.
Би Би Си цитира бившия британски военен аташе в Москва Джон Форман, според когото "американците обикновено не изпращат в (руската столица) толкова високопоставен служител без предупреждение и в кратки срокове, освен ако не възникне нещо".
Форман допусна възможността целта на визитата да е реакция при ескалация, предвид информациите, че инцидентите с дронове в Германия наскоро може да са свързани с Русия.
Той спомена и за възможни преговори за освобождаване на задържани в Русия американци, още повече че Ратклиф е изиграл роля за пускането на свобода на Ксения Карелина, която има двойно гражданство - руско и американско.
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12 коментара
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Подаването на разузвавателни данни и насочването на ракети и дронове. И Незалежная умира.
Когато си абсолютен тъпак и не разбираш за какво се говори, правиш физиономия като тая на Трът ...
Размените ги прави човека от Славяново. Сваля визите за САЩ срещу цистерните на Безмер. Шефът на ЦРУ изглежда като новобранец пред зеленият чорап от Славяново
"Сбербанк" поздравява Обединени москали... Пълният текст на поздравителния доклад е тук: [email protected]... Слава на Тридневная!...
Възможно е да става въпрос за някой пленен американец. Скоро Русия съобщи че обявила за международно издирване и задочно е осъдила роднина на Кенеди , Конор Кенеди, за това че воюва на страната на Украйна. Това не е маловажно, понеже изникна но скоро като факт.
Я стига води разговори с адютантите си от троллския коптор, вмирисана на путинизъм рибо к-а-Я- ударението на последната гласна!подават и реплики и тя се прави на много разбираща.Ти защо изгони оттук каласк, която беше автентична, а не фейк като тебе, аз пък тебе ше изгоня
И какво ще размени ? Въздух ?И Раша и САЩ са затънали в съответния конфликт и не контролират ситуацията.
Надежди говежди. :) Колкото путлер е в състояние да "размени" Иран за каквото и да е, толкова и тов. трамп има Украйна на разположение, да прави с нея каквото му скимне.
Бог нефелен, геополитиката е точно толкова.Големите ке договарят, прокситата страдат.