Гръцки изтребител се разби по време на авиошоу, двамата пилоти починаха

Военен самолет F-4 "Фантом" се разби в събота в база извън Атина по време на авиошоу, съобщава АФП, позовавйки се на местни медии.
И двамата пилоти са загинали.
Обстоятелствата около катастрофата са неясни, но пилотите не са се катапултирали от самолета.
Самолетът внезапно е загубил височина още при излитането и се е разбил, съобщи журналист от обществената телевизия ERT, който е бил на мястото на инцидента. Веднага след катастрофата е имало експлозия, която се е случила пред хиляди посетители, наблюдаващи ежегодната "Седмица на летенето в Атина“.
Няколко противопожарни самолета са били изпратени на мястото, за да потушат пожара, причинен от катастрофата, съобщи ERT.
Авиошоуто беше отменено, а министърът на отбраната Никос Дендиас отмени пътуване до Международния панаир в Солун, за да посети мястото на инцидента.
Ето го самолета от виетнамската война как прави шоу........https://www.philenews.com/ellada/article/1766984/i-stigmi-tis-sintrivis-tou-phantom-kata-ti-diarkia-epidixis-sto-athens-flying-week-mirastike-sta-dio-to-aeroskafos-agonia-gia-tin-tichi-ton-dio-piloton-ikones-vinteo/
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С такива самолети хвърляха напалм върху виетнамците и ги горяха без санкции.
Ето го самолета от виетнамската война как прави шоу........https://www.philenews.com/ellada/article/1766984/i-stigmi-tis-sintrivis-tou-phantom-kata-ti-diarkia-epidixis-sto-athens-flying-week-mirastike-sta-dio-to-aeroskafos-agonia-gia-tin-tichi-ton-dio-piloton-ikones-vinteo/
Ф4 Phantom е поне два-три пъти по-стар от миг-29. Първи полет 1961 г. Миг29 първи полет 1977г.