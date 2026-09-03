Дания предупреди: Русия готви саботаж на отбранителната промишленост

Русия подготвя активно операции по саботаж срещу Дания и най-вече срещу отбранителната ѝ промишленост, предупреди директорът на датското контраразузнаване Емил Гресхолм, цитиран от Франс прес.

"Руснаците подготвят активно саботажни операции, като тяхна цел е датската отбранителна промишленост", каза Гресхолм в интервю за датския всекидневник "Берлингске".

"От съществено значение е отбранителната промишленост, в най-широк смисъл, да предприеме необходимите мерки за сигурност, за да бъде способна да се защитава. Много участници в този сектор вече работят активно в тази насока", подчерта Гресхолм пред телевизионния канал Те Ве 2.

Още от 2024 г. датските разузнавателни служби сигнализираха, че заплахите от Русия срещу Дания, която подкрепя Украйна, са се засилили, припомня АФП.

По думите на директора на датското контраразузнаване руските служби за сигурност се стремят да вербуват "напълно обикновени датчани" за саботажните им операции.

Те могат да се състоят, например, в заснемането, проучването или предоставянето на информация за мерките за сигурност и достъп до дадено съоръжение.

"Споменаваме методите, тъй като не е нужно те да приличат на нещо, взето от шпионски филм", изтъкна още Гресхолм пред "Берлингске", цитиран от БТА.