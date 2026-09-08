"Да, България" предлага Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Емил Дечев за ВСС

"Да, България" издига двамата бивши министри на правосъдието и вътрешните работи Андрей Янкулов и Емил Дечев, както и бившия председател на Съюза на съдиите Таня Радуловска, за членове на Висшия съдебен съвет.

Очаква се тримата да бъдат официално припознати от цялата парламентарна група на “Демократична България”, където са получили одобрение.

Изборът на членове на бъдещия ВСС ще бъде ключов тест за намеренията на управляващата "Прогресивна България" за провеждане на истинска съдебна реформа.

По-рано Андрей Янкулов и Таня Радуловска бяха издигнати за членове на ВСС, подкрепени от седем антикорупционни неправителствени организации, сред които “Програма Достъп до информация”, “Български адвокати за правата на човека”, “Български институт за правни инициативи”, “Български Хелзинкски комитет”, “Институт за пазарна икономика”, “Правосъдие за всеки” и “Антикорупционен фонд”.

Емил Дечев, който в момента е действащ съдия, е пряко номиниран от “Да, България”.

В качеството си на вътрешен министър в служебния кабинет “Гюров” Емил Дечев се превърна в една от най-рейтинговите фигури. След парламентарните избори той бе широко признат, включително от водещите фигури в “Прогресивна България”, като човекът, който е успял да спре масовото купуване на гласове на изборите.

Неговият главен секретар в момента е кандидат за вицепрезидент заедно с кандидата за държавен глава и бивш премиер Андрей Гюров.

Емил Дечев е предлаган за член на ВСС от Съдийската колегия, тъй като е наказателен съдия.

Другият много популярен министър от кабинета “Гюров”, Андрей Янкулов, е предложен за член на ВСС от прокурорската квота. Той беше прокурор до 2019 година, когато подаде оставка в знак на протест срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор.

След това Андрей Янкулов влезе в екипа на “Антикорупционния фонд” и участва в осветяването на мрежите на търговците на правосъдие Петьо Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса.

Поради реформаторския си профил Янкулов бе избран и за правосъден министър в последното служебно правителство.

В момента Таня Радуловска-Мадамжиева е адвокат на практика, но има над 13 години опит като съдия. В качеството си на председател на реформаторския Съюз на съдиите в България тя води множество публични кампании за утвърждаване на съдийската независимост.

Радуловска напусна съдебната система през 2018 година и започна адвокатска практика.