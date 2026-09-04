Бивш здравен министър: Между "детската болница не е построена" и "нищо не е направено" има огромна разлика

Между твърденията, че Националната детска болница не е построена, и че по проекта "нищо не е направено", има огромна разлика. Това заявява бившият служебен министър на здравеопазването Галя Кондева по повод обвиненията от министрите на здравеопазването Катя Ивкова и регионалния министър Иван Шишков по-рано тази седмица. Двамата обявиха, че държавата ще направи ново задание и обществена поръчка за проектирането на болницата, тъй като в сегашния проект са заложени разхищения и освен това заявиха, че в последните три години нищо не е направено за напредъка на проекта.

Кондева, която ръководи Министерството на здравеопазването от април 2024 до януари 2025 г. в двете служебни правителства на Димитър Главчев, призовава разговорът за детската болница да бъде "професионален и основан на факти".

"Националната детска болница не е проект на един министър или едно правителство. Това е национален приоритет, който изисква последователност и надграждане", посочва тя.

По думите ѝ по време на нейния мандат е започнала работата с Европейската инвестиционна банка и испанската компания IDOM по ключови стратегически документи за проекта – структурата на болницата, функционалната програма, оборудването и обзавеждането.

Била е разработена и утвърдена структура на бъдещата болница с 440 легла, 26 клиники и отделения и 18 операционни зали. Предвиждали са се детско спешно отделение с 27 места, дневен стационар с 60 места и 38 консултативни кабинета. В структурата са включени още детска психиатрия, физикална и рехабилитационна медицина и генетична лаборатория.

Кондева отбелязва, че работата по функционалната програма и оборудването е продължила и след края на нейния мандат, което според нея е нормално за проект с подобен мащаб.

Тя посочва и извършената подготовка на терена. На 1 юни 2024 г. е започнало същинското разчистване на терена, като старите сгради са били премахнати, а строителните материали и земните маси – извозени. Осигурен е достъп за тежка строителна техника, а след разчистването теренът е обезопасен с метална ограда, охрана и допълнително видеонаблюдение.

По думите ѝ са извършени също необходимите геоложки и хидрогеоложки проучвания.

По отношение на имотите и административната подготовка Кондева посочва, че е работено по консолидацията на имотите, необходима за реализацията на проекта. Тя включва замяна на имот с "Шори 2005" ООД и две апортни вноски от Министерството на здравеопазването към "Здравна инвестиционна компания за детска болница". Последвало е и кадастралното отразяване.

На 14 януари 2025 г. е издадена и визата за проектиране – стъпка, която според Кондева е била необходима за преминаването към следващия етап на проекта.

"Всичко това не е въпрос на лична интерпретация или спомен. Информацията, решенията, отчетите, снимките от работата на терена и официалните съобщения са публично достъпни на сайта на Министерството на здравеопазването и могат да бъдат проверени от всеки", посочва тя.

Бившият министър подчертава, че подготовката на подобен проект включва редица стъпки, които не са видими като реално строителство – медицинска концепция, структура, проучвания, имоти, кадастър, подготовка и обезопасяване на терена, достъп, устройствени и административни процедури.

"Именно тези стъпки правят възможно да се стигне до реалното строителство", казва Кондева.

Според нея започнатите процеси е трябвало да продължат и след края на нейния мандат, тъй като "един национален проект не може да започва отначало с всеки нов екип".

Кондева заявява, че приема правото на настоящото ръководство на здравното министерство да преразглежда параметри, задания и организацията на проекта. По думите ѝ обаче промяната на подхода не трябва да означава заличаване на вече свършеното.

"Не бих искала този разговор да се превръща в спор кой каква заслуга има. Не защитавам един мандат. Защитавам фактите. Не защитавам един екип. Защитавам последователността. Не претендирам за заслуга. Претендирам за точност", заявява Кондева.

"Националната детска болница е по-голяма от всеки министър, директор или политически мандат. Децата на България не чакат кой ще получи заслугата. Те чакат своята болница", допълва тя.

Кондева призовава държавата да не започва проекта отначало, а да продължи изграденото до момента.