Димитър Аврамов от ДПС се отказа от имунитета си

Народният представител Димитър Аврамов от ДПС е дал съгласие за сваляне на неговия имунитет. Това съобщи председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на пленарното заседание в петък.

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова вчера внесе в Народно събрание искане за сваляне на имунитета на депутата по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура. Целта бе да се даде разрешение за продължаване на наказателно производство пред Върховния касационен съд (ВКС).

Започнал като народен представител от ГЕРБ, преминал през ДПС на Доган и финиширал при ДПС – Пеевски, Аврамов е уникален случай на депутат - ветеран в седми поред парламент. Имунитетът му е искан от трима ръководители на държавното обвинение: Иван Гешев, Борислав Сарафов, а сега и Стефанова.

За пръв път Аврамов е арестуван през 2012 г., когато е депутат от ГЕРБ, по обвинение в търговия с влияние и твърдения, че е поискал 100 хил. лв. Бойко Борисов го изключва от партията още същия ден.

Делото започва през 2013 г., но през годините няколко пъти е прекратявано и връщано на прокуратурата заради процесуални нарушения. Междувременно Аврамов отново става депутат – първо от ДПС, а впоследствие от ДПС на Пеевски, което води и до спиране на делото заради депутатския му имунитет. През 2020 г. процесът е прехвърлен в специализирания съд, а след закриването му година по-късно отново се връща в Софийския градски съд (СГС).

През 2024 г. СГС го признава за виновен и му налага една година условно. През октомври 2025 г. след обжалване Апелативен съд - София потвърждава осъдителната част и го признава за виновен и за търговия с влияние в съучастие с друго лице. Сега делото е пред ВКС, но заради новия му депутатски имунитет беше необходимо разрешение от парламента или писменото му съгласие.