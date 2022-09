Подоляк: Руснаците получиха мобилизация, затворени граници и блокирани сметки

"Течеше 210-ят ден от "тридневната война". Руснаците, настоявали за унищоженитето на Украйна, получиха накрая: 1. Мобилизация; 2. Затворени граници, блокиране на банковите сметки; 3. Затвор за дезертьорство", коментира в Туитър Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски.

Той допълва: "Всичко все още върви по план, нали така? Животът има чудесно чувство за хумор".

