В Унгария се появиха билбордове, хулещи Урсула фон дер Лайен

В понеделник в Унгария се появиха билбордове за началото на кампанията за предстоящите европейски избори, които очернят имиджа на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Ройтерс.

На билбордовете фон дер Лайен е изобразена с Александър Сорос, сина на либералния икономист и милиардер с унгарски корерни Джордж Сорос. Слогънът на билбордовете е "Да не танцуваме на мелодията, която свирят."

Remember Orbán's billboard campaign denigrating George Soros and Jean-Claude Juncker?

In a 2.0 version poster campaign, the Hungarian government depicts Ursula von der Leyen next to Alex Soros, the son of the well-known philanthropist George Soros, who has long been an object of… pic.twitter.com/WkFNuUAOpp