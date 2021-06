"На всички им омръзна българската позиция за Северна Македония". София бързо губи приятели

Сн. ЕПА/БГНЕС

"На всички им омръзна българската позиция за Северна Македония - неразбираема, незащитима и дестабилизира Западните Балкани", коментира европейски дипломат пред изданието Politico, след като България блокира началото на преговорите на Северна Македония за членство в Европейския съюз.

Според цитирания дипломат България губи приятели с голяма скорост.

Според дипломати България остава изолирана в ЕС и никой не подкрепя позицията ѝ за Северна Македония. България блокира Скопие заради "вътрешна политика за историята", която все още не е успяла да обясни на останалите страни членки, отбелязват те.

Изданието припомня, че португалското ротационно председателство е второто след германското, което не успява да придвижи Скопие напред.

В спора са се намесили както малки, така и големи държави, от региона и извън него, от север и от юг. Те са приложили аргументи за геополитика, стратегическо мислене и простия факт, че трябва да удържат на думата си пред двете държави, но България не ги чу, пише Politico.

"Моля, нека двустранните въпроси се решават двустранно, без да се блокира напредъкът на целия ЕС. Нека мислим стратегически... нямаме интерес там да остава стратегически вакуум", коментира германският министър за европейските въпроси Михаел Рот.

Преди ден България очаквано потвърди, че няма да подкрепи преговорната рамка на Северна Македония за преговори с ЕС.

Българската страна настоява за гаранции, че македонците ще изпълняват договора за добросъседство от 2017 година, като се опитва да изведе контрола му на европейско ниво. Страни-членки на ЕС обаче не приемат този подход, тъй като не желаят двустранни проблеми да се решават на европейско ниво.

Досега Скопие така и не предприе реални стъпки в отговор на българските изисквания и не се знае какви са новите му предложения, а България се проваля в опитите си да обясни изискванията си на останалите страни-членки.

Заев: Европа има проблем

Македонският премиер коментира, че блокадата по пътя на страната му към ЕС разкрива проблем в Общността.

"Днес Европа има проблем. Голямата, визионерската идея за обединена Европа има проблем днес. И проблемът е в самия ЕС. Брюксел ни каза, че ЕС не е успял да намери начин да осигури заслужената интеграция на Западните Балкани. Това е проблемът. Фактът, че 26 държави-членки на ЕС не успяват да предотвратят блокада на една държава-членка, е проблем на Европа, причинен от самия ЕС", каза Заев на съвместна пресконференция с албанския си колега Еди Рама в Скопие.

Той припомни, че миналата седмица е бил в София с правителствена делегация и "с отворено сърце и подадена за решение ръка е показах готовност да направим крачка в положителна посока с Република България“.

"Но въпреки че направихме обща положителна стъпка, за съжаление, въпреки ясните и недвусмислени послания от цялата международна общност, че сега е моментът да се намерят сили за пробив, българските колеги не успяха да съберат достатъчно сили, за да одобрят началото на преговорите на Северна Македония и Албания с ЕС. Колкото и да сме били сдържани в очакванията, решението на ЕС да не насрочи първата междуправителствена конференция със Северна Македония и Албания, е голямо разочарование", добави той.

Той повтори позицията си, че европейската интеграция не трябва да бъде заложник на двустранни въпроси.

"Двустранните въпроси не трябва да се включват в преговорите или в рамката. Това е опасен прецедент. Невъзможно е македонската национална идентичност да бъде обект на преговори", посочи Заев.

Той каза обаче, че няма да се откаже - "ще пътува до София отново и отново" и ще продължава да търси решение.

Скопие заговори за търсене на алтернативи заради спора с България

Mакедонският президент Стево Пендаровски коментира, че Скопие трябва да засили партньорството си със САЩ, след като ЕС не успя да отвори вратите си за него.

"Какво ако спорът с България продължи с години? Може би не 25, както с Гърция, но ние не може да седим със скръстени ръце и да чакаме добри вести от Брюксел. В условия, когато разширяването на ЕС де факто е замразено, имаме две опции - да доведем Европа у нас, и второ, според мене трябва да започнем да връщаме към живота договора за стратегическо партньорство със САЩ от 2008 година", каза Пендаровски.

Дипломати от месеци предупреждават, че отказът на ЕС да започне преговори със Северна Македония, може да увеличи влиянието на трети страни в региона, като не визират САЩ.

"Не може цар Самуил да е критерий за ЕС"

Пендаровски за пореден път каза, че историческите теми не би трябвало да бъдат критерий за приемане в ЕС.

"Не е европейски критерий дали през хиляда осемстотин и някоя година този и този били българин или македонец. Ние като политици от 21 век не можем да разговаряме за исторически теми и не може разговорите за историята да бъдат критерий за приемане в ЕС, който е създаден през 1957 г. Ние може да разговаряме за цар Самуил отпреди десет века, но това не може да бъде критерий за приемане в ЕС", каза Пендаровски.

Отрицателни са настроенията и в Албания, която върви заедно със Северна Македония към ЕС.

Преди ден България наложи "вето" на Северна Македония въпреки призивите на САЩ, ЕК и Германия. Засега не се очертава промяна на българската позиция. Подобно твърдо отношение към Скопие се подкрепя от почти всички големи партии с изключение на ДПС, което е за по-умерено поведение.

Към момента ГЕРБ зави рязко и е трудно да се прецени какво точно мисли по въпроса. След като правителството на Бойко Борисов доведе до задънена улица двустранните отношения между двете държави, сега лидерът на ГЕРБ заговори, че София трябва бързо да "пусне" Скопие. Само че правителството му прие рамкова позиция през 2019 година, изпълнена с червени линии, които Скопие продължава да прекрачва.

Според Скопие всички други страни-членки към момента подкрепят започването на преговори за членство. Няма гаранция обаче, че това ще продължи да бъде така, тъй като в някои страни настроенията са скептични по отношение на разширяването на ЕС. А и Гърция също обяви, че не е доволна как македонците изпълняват договора с тях.

"Ще отидем в ЕС като македонци, които говорят македонски език", каза от своя страна вицепремиерът по европейските въпроси на Република Северна Македония Никола Димитров за македонската телевизия Сител.

Ако цената за приемане в ЕС е обезличаване, такъв ЕС не ни трябва, заяви той, цитиран от БТА.

Според Димитров след това се поставя ключовият въпрос може ли страните на Балканите да вярват на ЕС.

"ЕС се превръща в стратегическо джудже"

Според дипломатически източници, цитирани от македонския вестник "Слободен печат", дебатът по време на съвета "Общи въпроси" в Люксембурге е бил доста интензивен, а критиките към София "са били многобройни".

Берлин предупреди, че с подобно поведение ЕС се превръща в "стратегическо джудже", а други страни-членки са изрази мнение, че с тази блокада "ЕС си стреля в крака". На София отново беше казано, че на карта е заложено доверието в целия Европейски съюз.

Please. Let bilateral issues be handled bilaterally, without blocking the entire moving forward. Let’s think strategically and realise: need to fulfill our obligations towards #Albania& #NorthMacedonia NOW + have no interest in leaving strategic vacuum there. Thank you. — Michael Roth MdB (@MiRo_SPD) June 22, 2021

Българският представител заяви, че "ЕС не разбира дълбочината на проблема" между Скопие и София, че този спор е европейски въпрос и че България е в "специфична ситуация" поради предстоящите избори през юли.

"България обаче не може да даде никаква гаранция, че ще отблокира ветото с политическо правителство", казаха европейски дипломати пред МИА, цитирани от българската агенция "Фокус".

С отказа на България за Северна Македония Албания автоматично остава също блокирана. Нито една държава от Общността не се противопоставя на започването на преговори с Албания, а много страни не са съгласни с идеята Скопие и Тирана да се разделят и да преговарят отделно за членство в Общността.

И Гърция недоволна от Скопие

На този фон Гърция призова премиера на Северна Македония да изпълни изцяло споразумението от Преспа за името на страната във всички контексти, включително международни спортни събития.

В. "Катимерини" съобщи, че Атина отлага планираната парламентарна ратификация през юли на три меморандума за сътрудничество, подписани между двете страни, до септември и може би до по-късно.

Атина отговори на туит на Зоран Заев, в който премиерът на Северна Македония спомена националния отбор по футбол на страната си, който участва в Европейското първенство 2020, като "Македония", като пропусна квалификацията "Северна".

"Изискваме пълното прилагане на споразумението от Преспа и неговия дух и призоваваме г-н Заев да се въздържа от риторика на разделението, особено по такъв деликатен въпрос като футбола", заяви говорителят на правителството Аристотелия Пелони.

"Във всеки случай добросъвестното прилагане на споразумението е един от критериите за присъединяване на страната към Европейския съюз", отбеляза тя.

Съобщава се, че меморандумът за сътрудничество е отложен, за да може Заев да разбере, че има някои задължения, които не може да пренебрегне.

Пелони напомни на репортерите какви са резервите на "Нова демокрация" към споразумението от Преспа, подписано от предишното правителство на СИРИЗА през 2018 г.

По-конкретно, тя каза, че основните възражения на управляващата партия са по въпросите на езика и идентичността, които в последно време често излизат на преден план.

Правителството ясно заяви намерението си, че иска да приложи споразумението, въпреки първоначалното противопоставяне от страна на "Нова демокрация".