САЩ и Франция смятат, че Скопие трябва да започне преговори с ЕС без отлагане

Натискът върху България да вдигне блокадата от пътя на Северна Македония към ЕС и да одобри преговорната ѝ рамка още по време на Съвета по общи въпроси на 22 юни се засилва. След Германия и Франция и САЩ се обявиха в подкрепа на незабавното започване на преговори между ЕС и Скопие.

Българският външен министър Светлан Стоев от своя страна в петък каза, че българската позиция остава без промяна.

Така шансовете София да "пусне" Скопие стават все по-малки.

"Северна Македония заслужава да започне преговорите с ЕС без отлагане", каза президентът Еманюел Макрон след среща с македонския премиер Зоран Заев в Париж.

Посочвайки че Република Северна Македония трябва да се присъедини към Европейския съюз, Макрон посочи, че на Франция се гледа като на тежък и строг партньор.

"Но аз съм честен партньор, когато се ангажираме на един път, трябва да бъдем ясни за съдържанието и целта и да не се остави страната на този път, който изглежда невъзможен", добави френският президент.

През 2019 година именно Франция блокира процеса на разширяването на Европейския съюз. В края на 2020 година обаче България се оказа в неудобната позиция да е единствената страна, която не одобрява преговорната рамка на Скопие. Все по-илюзорни стават шансовете България да вдигне блокадата и да одобри началното на преговорите за членство в ЕС по време на Съвета по общи въпроси на 22 юни.

Според Скопие всички останали страни подкрепят македонската позиция. По-рано тази седмица и Германия поиска Северна Македония веднага да започне преговори с ЕС въпреки България.

Зоран Заев благодари на Макрон от името на правителството и гражданите на Северна Македония за подкрепата.

"Северна Македония е подготвена за диалог, който ще ни донесе приемливо решение в рамките на Договора за приятелство с България. Това означава, че въпросът за македонския език и македонската идентичност не трябва да се оказват на преговорната маса", каза Заев, цитиран от БТА.

Без промяна на българската позиция

В петък Северна Македония бе подкрепена и от чешкия външен министър Якуб Кулханек, който се срещна с българския си колега Светлан Стоев в София.

"Чехия е на позиция, че Република Северна Македония трябва да започне преговори за присъединяване към ЕС", каза Кулханек и изрази надежда това решение да бъде взето на Европейския съвет Общи въпроси на 22 юни.

От своя страна Светлан Стоев заяви, че позицията на България остава непроменена и тя става все по-разбираема и за останалите държави от ЕС.

"Да върнем процеса там, където той трябва да бъде, а именно - в рамките на дискусиите в Европейския съюз, а не да бъде поставян от други държави по време на техните обиколки в тези държави членки. И ние смятаме, че опциите, които се предлагат и от българска страна, биха могли да намерят място в преговорната рамка", каза българският външен министър.

Говорителят на Държавния департамент на САЩ Нед Прайс също потвърди, че страната му подкрепя незабавното започване на преговорите за членство в Европейския съюз на Северна Македония и Албания, съобщи електронното издание на скопския вестник "Слободен печат", цитирано от "Фокус".

"Подкрепяме незабавното започване на преговори за членство в ЕС със Северна Македония и Албания. Ангажираме се на най-високите нива в правителството, за да демонстрираме нашата посветеност към европейския път на амбициозните страни", написа Прайс в Туитър.

We support the opening of EU accession negotiations with North Macedonia and Albania without delay. We are engaging at the highest levels of government to demonstrate our commitment to the aspirants' European paths.