Технологиите правят декарбонизацията управляем процес

През последните години декарбонизацията се превърна в една от водещите теми за европейската индустрия. Европейската зелена сделка и новите ESG изисквания очертават дългосрочна посока за намаляване на въглеродните емисии, но за предприятията въпросът не е само какви цели да поставят, а как да ги постигат в реалната производствена среда.

Това важи с особена сила за минната индустрия. Минните проекти се реализират в рамките на десетилетия, но имат ясно определен жизнен цикъл, зависещ от концесионните срокове, запасите на находището и пазарната конюнктура. Затова за компаниите устойчивостта не може да бъде само дългосрочна визия – тя трябва да бъде част от ежедневното управление на производството.

Именно този подход следва "Елаците-Мед", част от Група ГЕОТЕХМИН, която разработва находище "Елаците" по концесия до 2031 г. Вместо да разглежда декарбонизацията като поредица от отделни екологични проекти, дружеството изгражда система, в която енергията, въглеродните емисии и ресурсите се управляват чрез технологии, автоматизация и анализ на данни.

Когато емисиите стават управляем показател

В индустриалната практика основният проблем на декарбонизацията рядко е липсата на цели или ангажименти. Истинското предизвикателство е тези ангажименти да бъдат превърнати в измерими резултати.

В практиката това означава три неща:

видимост - да се знае откъде идват основните енергийни разходи и емисии;

контрол - да съществуват инструменти за влияние върху процесите, които ги формират;

предвидимост - да може да се планира производството независимо от колебанията на енергийните пазари и променящите се регулации.

Без подобна система дори най-амбициозните климатични цели остават трудно приложими.

Електрификацията променя модела на работа

Един от най-видимите примери е поетапната електрификация на тежката минна техника.

През последните пет години "Елаците-Мед" въведе в експлоатация електрохидравлични багери Hitachi EX2600-E, които вече осигуряват около 45% от добива на минната маса. Освен че намаляват директните емисии (Scope 1), машините ограничават зависимостта от дизеловите горива и правят енергийните разходи по-предвидими. В краткосрочната инвестиционна програма е предвидено въвеждането на още един електрически багер.

Така електрификацията се превръща не само в екологична, но и в икономическа мярка, която повишава предвидимостта на производството.

Електрохидравличните багери Hitachi EX2600-E вече осигуряват около 45% от добива на минната маса в рудник "Елаците". Освен намаляване на директните емисии, те ограничават потреблението на дизелово гориво и подобряват предвидимостта на оперативните разходи

Следващата стъпка е дигитализацията

Автоматизираните системи за управление на производството позволяват процесите да бъдат наблюдавани в реално време и оптимизирани на база данни, а не единствено на производствен опит. В резултат производителността на предприятието се увеличава с близо 19%, което означава по-нисък разход на енергия и ресурси за единица продукция и съответно по-малък въглероден отпечатък.

По този начин технологиите създават възможност не само за по-висока ефективност, но и за постоянно подобряване на енергийните показатели.

Собствената енергия намалява риска

Друг важен елемент е собственото производство на електроенергия.

През 2023 г. дружеството въведе в експлоатация фотоволтаична електроцентрала с мощност около 1 MW, а в инвестиционната програма е предвидено поетапно разширяване на капацитета. Целта е собствените ВЕИ мощности да покриват приблизително 15% от потреблението на електроенергия.

Освен че намалява въглеродния отпечатък, това ограничава зависимостта от ценовите колебания на енергийния пазар и подобрява възможностите за дългосрочно планиране.

Управлението на водите – още един пример за технологична трансформация

При минното производство устойчивостта не се изчерпва с въглеродните емисии.

През февруари 2026 г. Елаците-Мед въведе в експлоатация нова високотехнологична пречиствателна станция за руднични отпадъчни води, изградена по технология на германската EnviroChemie.

Съоръжението използва автоматизирано механично и химично пречистване, има капацитет 100 литра в секунда с възможност за разширяване до 250 литра в секунда и е третата инсталация за индустриални води в рудника.

Инвестицията е пример как автоматизацията позволява не само по-висока екологична защита, но и по-добър контрол върху един от най-чувствителните производствени процеси.

Новата автоматизирана пречиствателна станция, изградена по технология на EnviroChemie, е ключов елемент от дългосрочната стратегия за устойчиво управление на водите в рудник "Елаците"

От отделни технологии към цялостна система

Отделните инвестиции имат реален ефект, когато бъдат обединени в единна система за управление.

В "Елаците-Мед" тя се основава на стандарта ISO 50001, дигитализацията на производството, собствената енергийна инфраструктура и първата цялостна инвентаризация на емисиите на парникови газове. През последните десет години, от внедряването на системата, са спестени 34 030 t СО2, като спестените близо 41 хиляди MWh електроенергия е достатъчна за 93 хиляди домакинства.

Въглеродните емисии се превръщат не просто в показател за отчетност, а в управленски инструмент, върху който могат да се планират конкретни действия. Подготовката за прилагане на изискванията на CSRD допълнително свързва ESG отчетността с реалните производствени процеси.

Устойчивостта като ежедневно управление

Опитът на Елаците-Мед показва, че в минната индустрия декарбонизацията не започва с декларации за бъдещето, а с технологични решения, които дават възможност енергията, емисиите и ресурсите да бъдат измервани, анализирани и управлявани всеки ден.

Електрификацията, автоматизацията, собственото производство на енергия и модерните екологични съоръжения са част от обща логика – устойчивостта да бъде интегрирана в начина, по който функционира производството.

В този смисъл бъдещето на декарбонизацията в минния сектор вероятно няма да се определя толкова от мащаба на заявените цели, колкото от способността те да бъдат последователно изпълнявани чрез технологии, надеждни данни и ефективно управление.