Технологиите правят декарбонизацията управляем процес

През последните години декарбонизацията се превърна в една от водещите теми за европейската индустрия. Европейската зелена сделка и новите ESG изисквания очертават дългосрочна посока за намаляване на въглеродните емисии, но за предприятията въпросът не е само какви цели да поставят, а как да ги постигат в реалната производствена среда.
Това важи с особена сила за минната индустрия. Минните проекти се реализират в рамките на десетилетия, но имат ясно определен жизнен цикъл, зависещ от концесионните срокове, запасите на находището и пазарната конюнктура. Затова за компаниите устойчивостта не може да бъде само дългосрочна визия – тя трябва да бъде част от ежедневното управление на производството.
Именно този подход следва "Елаците-Мед", част от Група ГЕОТЕХМИН, която разработва находище "Елаците" по концесия до 2031 г. Вместо да разглежда декарбонизацията като поредица от отделни екологични проекти, дружеството изгражда система, в която енергията, въглеродните емисии и ресурсите се управляват чрез технологии, автоматизация и анализ на данни.
Когато емисиите стават управляем показател
В индустриалната практика основният проблем на декарбонизацията рядко е липсата на цели или ангажименти. Истинското предизвикателство е тези ангажименти да бъдат превърнати в измерими резултати.
В практиката това означава три неща:
- видимост - да се знае откъде идват основните енергийни разходи и емисии;
- контрол - да съществуват инструменти за влияние върху процесите, които ги формират;
- предвидимост - да може да се планира производството независимо от колебанията на енергийните пазари и променящите се регулации.
Без подобна система дори най-амбициозните климатични цели остават трудно приложими.
Електрификацията променя модела на работа
Един от най-видимите примери е поетапната електрификация на тежката минна техника.
През последните пет години "Елаците-Мед" въведе в експлоатация електрохидравлични багери Hitachi EX2600-E, които вече осигуряват около 45% от добива на минната маса. Освен че намаляват директните емисии (Scope 1), машините ограничават зависимостта от дизеловите горива и правят енергийните разходи по-предвидими. В краткосрочната инвестиционна програма е предвидено въвеждането на още един електрически багер.
Така електрификацията се превръща не само в екологична, но и в икономическа мярка, която повишава предвидимостта на производството.
Електрохидравличните багери Hitachi EX2600-E вече осигуряват около 45% от добива на минната маса в рудник "Елаците". Освен намаляване на директните емисии, те ограничават потреблението на дизелово гориво и подобряват предвидимостта на оперативните разходи
Следващата стъпка е дигитализацията
Автоматизираните системи за управление на производството позволяват процесите да бъдат наблюдавани в реално време и оптимизирани на база данни, а не единствено на производствен опит. В резултат производителността на предприятието се увеличава с близо 19%, което означава по-нисък разход на енергия и ресурси за единица продукция и съответно по-малък въглероден отпечатък.
По този начин технологиите създават възможност не само за по-висока ефективност, но и за постоянно подобряване на енергийните показатели.
Собствената енергия намалява риска
Друг важен елемент е собственото производство на електроенергия.
През 2023 г. дружеството въведе в експлоатация фотоволтаична електроцентрала с мощност около 1 MW, а в инвестиционната програма е предвидено поетапно разширяване на капацитета. Целта е собствените ВЕИ мощности да покриват приблизително 15% от потреблението на електроенергия.
Освен че намалява въглеродния отпечатък, това ограничава зависимостта от ценовите колебания на енергийния пазар и подобрява възможностите за дългосрочно планиране.
Управлението на водите – още един пример за технологична трансформация
При минното производство устойчивостта не се изчерпва с въглеродните емисии.
През февруари 2026 г. Елаците-Мед въведе в експлоатация нова високотехнологична пречиствателна станция за руднични отпадъчни води, изградена по технология на германската EnviroChemie.
Съоръжението използва автоматизирано механично и химично пречистване, има капацитет 100 литра в секунда с възможност за разширяване до 250 литра в секунда и е третата инсталация за индустриални води в рудника.
Инвестицията е пример как автоматизацията позволява не само по-висока екологична защита, но и по-добър контрол върху един от най-чувствителните производствени процеси.
Новата автоматизирана пречиствателна станция, изградена по технология на EnviroChemie, е ключов елемент от дългосрочната стратегия за устойчиво управление на водите в рудник "Елаците"
От отделни технологии към цялостна система
Отделните инвестиции имат реален ефект, когато бъдат обединени в единна система за управление.
В "Елаците-Мед" тя се основава на стандарта ISO 50001, дигитализацията на производството, собствената енергийна инфраструктура и първата цялостна инвентаризация на емисиите на парникови газове. През последните десет години, от внедряването на системата, са спестени 34 030 t СО2, като спестените близо 41 хиляди MWh електроенергия е достатъчна за 93 хиляди домакинства.
Въглеродните емисии се превръщат не просто в показател за отчетност, а в управленски инструмент, върху който могат да се планират конкретни действия. Подготовката за прилагане на изискванията на CSRD допълнително свързва ESG отчетността с реалните производствени процеси.
Устойчивостта като ежедневно управление
Опитът на Елаците-Мед показва, че в минната индустрия декарбонизацията не започва с декларации за бъдещето, а с технологични решения, които дават възможност енергията, емисиите и ресурсите да бъдат измервани, анализирани и управлявани всеки ден.
Електрификацията, автоматизацията, собственото производство на енергия и модерните екологични съоръжения са част от обща логика – устойчивостта да бъде интегрирана в начина, по който функционира производството.
В този смисъл бъдещето на декарбонизацията в минния сектор вероятно няма да се определя толкова от мащаба на заявените цели, колкото от способността те да бъдат последователно изпълнявани чрез технологии, надеждни данни и ефективно управление.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.