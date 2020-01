Тръмп заплаши Иран, че "никога няма да има ядрено оръжие"

Ескалацията на напрежението между САЩ и Иран продължава да расте с изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че Иран "никога няма да има ядрено оръжие", докато дъщерята на елиминирания от американците ирански генерал Касем Сюлеймани предупреди, че идва "мрачен ден" за Америка.

Тръмп отправи заплахата в понеделник, ден след като Техеран обяви, че повече няма да се придържа към ограниченията върху ядрената му програма, договорени през 2015 г. със световните сили.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!