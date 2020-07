Ден 7 от протестите: В очакване на оставката

Седмият ден от масовите протести срещу правителството и главния прокурор ще започне под знака на вариантите за оставка на правителството. Засега само неофициално от управляващата партия казват, че обсъждат няколко варианта за оставка на правителството.

Междувременно и тази вечер в София се очаква многоброен протест. Хората започнаха да се събират пред президентството и министерския съвет малко след 17 часа. До момента демонстрацията протича мирно и без напрежение.

Малко преди 20 часа под звуците на Wind of change на групата "Скорпиънс" протестиращите се отправиха към сградата на Народното събрание. След това те отново се отправиха към Министерския съвет.

Там протестиращите чуха и новината за оставките на трима министри от правителството на Бойко Борисов. Новината за оттеглянето на министрите на финансите Владислав Горанов, на вътрешните работи Младен Маринов и на икономиката Емил Караниковлов беше посрещната с радостни викове от протестиращите на Ларгото.

“Това е само началото, очакваме оставката на цялото правителство и на главния прокурор”, каза един от организаторите на демонстрациите Николай Хаджигенов пред протестиращите. Те започнаха да викат “Гешев е позор”.

“Утре очакваме неговата глава (на Борисов - лел.ред), неговата тиква. И каскетът да бъде върху тиквата. Няма да мръднем оттук. Утре трябва да направим по-голям, чудовищен протест”, каза Велислав Минеков, който също е от организаторите на протестите.

“Искам да поздравя всички представители на реда: Честито момчета, вече няма да имате шофьор за министър. Борисов в момента ни дава мезе, за да се усмирим, за да се приберем. Това е само салатата, няма го основното, няма го десерта. Ние сме дошли за вас, господин Борисов, а не за подробностите", каза Арман Бабикян.

След това от колоните зазвуча Let it be.



Сн. Mediapool

По-рано през деня столичната полиция даде брифинг, на който за пореден път обяви, че има организация за "окървавяне" на протестите. От МВР сочат малки групи, които имали задача да предизвикат сблъсъци. Във вторник прокуратурата е разпоредила на полицията масово да търси провокатори.



Сн. Mediapool

И в седмия ден на протестите в тълпата се забелязваха хора, приличащи на провокатори. Организаторите на демонстрациите предупредиха събралите се в центърана София да следят за такива и да предупреждават полицията, ако ги видят.



Сн. Mediapool

Във вторник в центъра на София се събра един от най-многобройните до момента протести. Малко след 22 часа имаше сблъсъци с полицията пред бившия партиен дом. Заради агресията от вторник вечер са арестувани шестима души. Полицията твърди, че има доказателства за още седем души, които са участвали в сблъсъците.



Сн. Mediapool

И в сряда протести освен в София има и в други градове в страната.