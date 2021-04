Трябваше да експлоадира в България. Как руски агенти взривиха склад, свързан с Гебрев

Агенти на руското ГРУ са отговорни за взривяването на склад с боеприпаси в чешкото село Върбетице през 2014 г., при което загиват двама души. Експлозията обаче е трябвало да стане на територията на България. Връзката между двете страни е оръжейният търговец Емилиян Гебрев, за чието отравяне са заподзорени отново руски агенти.

В неделя Чехия обяви, че е изгонила 18 служители на посолството в Прага заради съмнения, че са замесени във взривяването на склада. Ден по-късно Дойче веле съобщи, че по план експлозията е трябвало да стане на територията на България. Причината – във Върбетице е било складирано оръжие, за което руските власти подозирали, че трябва да отиде в Украйна. В сделката участвал и Гебрев.

Скрипал, Гебрев и Новичок

Във взривяването на склада през 2014 г. вероятно са участвали двама от заподозрените в отравянето на двойния агент Сергей Скрипал в Солсбъри през 2018 г. – Александър Мишкин и Анатоли Чепига. Техните имена бяха обявени от британските власти след неуспешния опит за убийство. Появиха се обаче подозрения и за участието на трети агент – Денис Сергеев, използвал фалшивата самоличност на Серей Федотов. Той е заподозрян и за отравянето на Гебрев, извършено в България през 2015 г. Сергеев е обвиняем заедно с още двама души – Георги Горшков и Сергей Павлов за покушението срещу българския бизнесмен. Това разследване бе спряно поради невъзможност извършителите да бъдат открити.



Емилиян Гебрев, Снимка: БГНЕС

В Чехия още през 2014 г.

Посещенията на Чепига и Мишкин в Чехия през 2014 г. са установени още преди три години. И двамата са били с фалшива самоличност. Чепига се е казвал Руслан Боширов, а Мишкин – Александър Петров. И двамата напускат Чехия на 16 октомври – денят, в който военният склад се взривява. Двамата са били на посещение там, след като пристигат на 11 октомври.

"Въз основа на ясни доказателства, събрани в разследването на нашите служби за сигурност, мога да заявя, че има достатъчно обосновани подозрения за намесата на служители от Главното разузнавателно управление, отдел 29155, при взривовете в складовете за боеприпаси в района на Върбетице през 2014 година. Чехия е суверена държава и трябва да реагира по необходимия начин на получените сведения в областта на сигурността", каза в неделя чешкият премиер Андрей Бабиш.

Снимки на обявените за издирване Мишкин и Чепига, разпространена от чешките власти.



Снимката, пусната през 2018 г. след разследването за отравянето на Скрипал.

Отравяне

Няколко месеца по-късно – през април 2015 г. други трима руски граждани, сред които и Федотов/Сергеев, който по-късно ще се появи в случая "Скрипал", пристигат в България.

На 24 април 2015 г. "Сергей Федотов" пристига в Бургас с полет от Москва. Той има резервиран обратен полет за Москва от София на 30 април. Но не се появява на софийското летище на тази дата. Вместо това, късно вечерта на 28 април, "Федотов" се появява на истанбулското летище "Ататюрк" и купува билет в последната минута за полет до Москва.

По-рано същия ден българският предприемач Емилиян Гебрев е хоспитализиран, след като припада на прием, на който е домакин в София. По-големият син на Гебрев и един от директорите на компанията внезапно също се разболяват. И тримата са хоспитализирани със симптоми на тежко отравяне. Състоянието на Емилиян Гебрев бързо се влошава и той изпада в кома.

Лекарите предполагат, че отравянето е станало на 28 април или малко преди това.

Поделение 29155

"Федотов" не е единственият заподозрян за покушението срещу Гебрев и Скрипал. Според Ню Йорк Таймс всички агенти, чиито имена изскачат около двата случая, са част от секретното поделение 29155, споменато от Бабиш.

Неговата по-голяма цел е дестабилизация на Европа, писа преди две години авторитетното издание. Базата на поделението се намира в източната част на Москва. Командаването му е поверено на офицера от ГРУ майор Андрей Аверянов. Според "Ню Йорк Таймс" през 2017 г. той е заснет на сватбата на дъщеря си заедно с Чепига.

Последното парче от пъзела

Потвърдено е, че в деня, в който се взривява складът във Върбетице, Емилиян Гебрев e получил оръжие, което е трябвало да бъде складирано именно там. Това написа в понеделник в туитър журналистът Христо Грозев от разследващия сайт Belingcat. Изданието многократно е писало за отравянето на бизнесмена, като разкри и имената на агентите, участвали в него.

Just confirmed that indeed, on that day - 16 October 2014 - Gebrev was procuring ammunition that was supposed to be loaded at the Vrbětic ammo depot. This provides the final answer why GRU nearly killed Gebrev, his son, and his production director in April 2015.