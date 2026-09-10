ПБ обяви, че спорните промени за бързите кредити целят да се изгонят мутрите (обновена)

"Прогресивна България" представи новия Закон за потребителския кредит като опит за борба с "мутрите" в сектора на бързите кредити въпреки някои спорни текстове в него. "Мутрите нямат място в сектора с бързите кредити. Тяхното време приключва сега". Това послание отправиха на брифинг в четвъртък депутати от формацията на Румен Радев, след като сутринта Mediapool разкри, че от него отпадат няколко ключови потребителски защити. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов, както и колегите му Стефан Белчев и Здравко Марков, че голямата цел на закона е да сложи ред в сектора, като в парламента ще бъдат изчистени някои от проблемните детайли в проекта.

"На законопроекта не трябва да се гледа като финален вариант, а като работа в прогрес", уточни Константин Проданов.

Както Mediapool съобщи, една от основните промени е, че оскъпяването на малките кредити (до размера на три минимални работни заплати) няма вече да се измерва през годишния процент на разходите (ГПР), а през нов показател, наречен "общ размер на разходите по кредита". Така максималното оскъпяване на заем до 1860.60 евро (колкото са три минимални заплати през 2026 г.) ще бъде 20% от размера на главницата при срок на връщане един месец, 30% - от един до три месеца, и 100% - над три месеца, става ясно от гласувания от правителството на Румен Радев законопроект. Това значи, че при изтеглен заем от 1860 евро потребителят ще дължи до 3720 евро на четвъртия месец. Това е доста над сега действащия ГПР, който е 52% на година, но пък върху общия размер на разходите по кредита няма да се начислява обезщетение за просрочие, което ще спре практиката да изтеглиш 500 евро, които да нараснат до 5000 евро дълг, уточни Проданов.

По думите му текстовете ще се прецизират при разглеждането им в парламента, като са възможни корекции, включително по отношение на тавана на цената на кредита. Самият Константин Проданов уточни, че е участвал в общественото обсъждане на текстовете и е наясно в детайли с проблемите в сектора. Един от основните е, че сегашният таван на ГПР масово се заобикаля с незаконни анекси, но голяма част от хората не си търсят правата в съда.

Шефът на бюджетната комисия обяви и други промени, които предстоят по законопроекта в Народното събрание.

Ще надградим внесения от правителството проект, като ще прекъснем "кръвосмесителната връзка" на бързите кредити с хазарта – например ще бъде ограничено тегленето на бързи заеми през нощта. По време на общественото обсъждане Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е поискала достъп до Регистъра на НАП на хазартно уязвимите лица с цел да отчита фактора хазартна зависимост при отпускането на заемите, но министерството на икономиката е отказало.

В закона ще се разпише, че хора, осъждани за умишлени престъпления, не могат да бъдат служители на фирмите за бързи заеми. Законопроектът по същество е насочен към по-подозрителните фирми за бързи кредити, пред които офиси обикновено се разхождат "момчета в добра спортна форма и задължителните татуировки", обясни пред журналисти Константин Проданов. Той добари, че това са фирми, които оперират на ръба на закона, а и доста често извън него, които "разчитат на техники на сплашване и извиване на ръце".

"Мутрите нямат място в бизнеса с бързите кредити и тяхното време приключва сега", добави Здравко Марков от ПБ.

Ключова промяна е, че ще се забрани франчайз моделът, при който някои от компаниите преотстъпват лиценза си на други фирми и оперират от тяхно име.

Константин Проданов загатна, че в парламента ще се завишат и изискванията за капитал на фирмите за бързи заеми. Асоциацията на част от фирмите в бранша е настояла изискването да се вдигне от 1 млн. лв. на 1.5 млн. евро, за да на пазара останат по-сериозните компании, но правителството не е приело предложението.