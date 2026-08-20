Вход свободен за Балканския джаз фестивал в Кюстендил тази събота

Кюстендил ще бъде сцена на младата музикална енергия с първото издание на Балканския джаз фестивал тази събота - 22 август. Събитието е с вход свободен и поставя специален акцент върху младите хора, като публика, участници и двигатели на културния живот в града.
Фестивалът е замислен от младите за младите - пространство за среща с качествената музика, нови идеи и артисти от България и Балканите.
Един от основните организатори е Младежки център-Кюстендил, който реализира събитието в партньорство с Начално читалище "Пробуждане 2020" в село Смоличано, с подкрепата на община Кюстендил.
Идеята е младите хора да получат възможност не само да бъдат публика, а да бъдат активна част от културния живот на града - да откриват нова музика, да се срещат с артисти и да изграждат интерес към джаза и съвременната балканска сцена.
"През последните години Балканите са инкубатор на все по-интересни джазмени, съчетаващи от една страна традициите на жанра, и от друга - местните интонации и фолклори. Като се добави и темперамента и светоусещането на региона, се получава интригуващо музикално преживяване с уникално звучене", споделя тромпетистът и композитор Михаил Йосифов, който е артистичният директор на фестивала.
Музикантът допълва, че въпреки географската близост, културният обмен между балканските държави не е много активен. Този форум е повод за среща на музиканти от региона и предпоставка за създаването на съвместни проекти в сферата на джаза, казва Йосифов.
Програмата
Програмата на първото издание е скок в най-дълбоките води на джаза и сериозна заявка за музика от най-високо качество.
В 20 часа в събота в центъра на града в парка пред художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" на сцената ще се качат Биг бендът на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с ръководител Михаил Йосифов и Националният джаз оркестър от Скопие с ръководител композиторът, аранжор и диригент Владимир Николов.
Биг бендът на Музикалната ни академия, който в последните години активно трупа и репертоар, и все повече публични сценични изяви, ще представи разнообразна програма от световния и българския биг бенд репертоар, както и пиеси на популярни български изпълнители.
Националният джаз оркестър на Северна Македония пристига в Кюстендил със своята международно програма "Македонски сънища", която изследва богатото фолклорно наследство чрез съвременния език на джаза. Оркестърът, който е един от водещите големи джаз ансамбли в Югоизточна Европа, ще създаде с музика завладяващ разказ, в който традиционните мелодии, ритми и цветове се трансформират в изискани джаз оркестрации. Вкоренени в духа на македонския фолклор, но оформени от модерна артистична визия, "Македонски сънища" предлага свеж поглед върху културната памет и музикалната идентичност.
Фестивалът ще бъде открит в 17 часа с "Балканска свирня". Това е своеобразна среща на артисти, които живеят в района на Кюстендил и се занимават професионално и любителски с музика. В тяхната компания публиката ще може да се наслади на балкански мелодии и ритми, изсвирени на акустични етно инструменти.
В 19 часа на сцената ще се качи популярният български диджей, продуцент и радиоводещ DJ MoustacheLove. В музикалните среди той е известен с миксирането на ретро диско, фънк, ню уейв и ъндърграунд електронна музика. Зад артистичния псевдоним стои Владислав, чийто стил често се свързва с винтидж естетиката, а самият той разкрива, че името произлиза от домашните му кучета и техните мустачки, които много напомнят на звученето на неговите сетове.
Водеща на фестивала е журналистката Лили Големинова, която е дълбоко свързана с Кюстендил и хубавата музика. Нейният дядо е големият български композитор акад. Марин Големинов. Той е родом от Кюстендил, и в града всяка година се връчва национална награда за музика на неговото име.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.