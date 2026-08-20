Вход свободен за Балканския джаз фестивал в Кюстендил тази събота

Кюстендил ще бъде сцена на младата музикална енергия с първото издание на Балканския джаз фестивал тази събота - 22 август. Събитието е с вход свободен и поставя специален акцент върху младите хора, като публика, участници и двигатели на културния живот в града.

Фестивалът е замислен от младите за младите - пространство за среща с качествената музика, нови идеи и артисти от България и Балканите.

Един от основните организатори е Младежки център-Кюстендил, който реализира събитието в партньорство с Начално читалище "Пробуждане 2020" в село Смоличано, с подкрепата на община Кюстендил.

Идеята е младите хора да получат възможност не само да бъдат публика, а да бъдат активна част от културния живот на града - да откриват нова музика, да се срещат с артисти и да изграждат интерес към джаза и съвременната балканска сцена.

"През последните години Балканите са инкубатор на все по-интересни джазмени, съчетаващи от една страна традициите на жанра, и от друга - местните интонации и фолклори. Като се добави и темперамента и светоусещането на региона, се получава интригуващо музикално преживяване с уникално звучене", споделя тромпетистът и композитор Михаил Йосифов, който е артистичният директор на фестивала.

Музикантът допълва, че въпреки географската близост, културният обмен между балканските държави не е много активен. Този форум е повод за среща на музиканти от региона и предпоставка за създаването на съвместни проекти в сферата на джаза, казва Йосифов.

Програмата

Програмата на първото издание е скок в най-дълбоките води на джаза и сериозна заявка за музика от най-високо качество.

В 20 часа в събота в центъра на града в парка пред художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" на сцената ще се качат Биг бендът на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" с ръководител Михаил Йосифов и Националният джаз оркестър от Скопие с ръководител композиторът, аранжор и диригент Владимир Николов.

Биг бендът на Музикалната ни академия, който в последните години активно трупа и репертоар, и все повече публични сценични изяви, ще представи разнообразна програма от световния и българския биг бенд репертоар, както и пиеси на популярни български изпълнители.

Националният джаз оркестър на Северна Македония пристига в Кюстендил със своята международно програма "Македонски сънища", която изследва богатото фолклорно наследство чрез съвременния език на джаза. Оркестърът, който е един от водещите големи джаз ансамбли в Югоизточна Европа, ще създаде с музика завладяващ разказ, в който традиционните мелодии, ритми и цветове се трансформират в изискани джаз оркестрации. Вкоренени в духа на македонския фолклор, но оформени от модерна артистична визия, "Македонски сънища" предлага свеж поглед върху културната памет и музикалната идентичност.

Фестивалът ще бъде открит в 17 часа с "Балканска свирня". Това е своеобразна среща на артисти, които живеят в района на Кюстендил и се занимават професионално и любителски с музика. В тяхната компания публиката ще може да се наслади на балкански мелодии и ритми, изсвирени на акустични етно инструменти.

В 19 часа на сцената ще се качи популярният български диджей, продуцент и радиоводещ DJ MoustacheLove. В музикалните среди той е известен с миксирането на ретро диско, фънк, ню уейв и ъндърграунд електронна музика. Зад артистичния псевдоним стои Владислав, чийто стил често се свързва с винтидж естетиката, а самият той разкрива, че името произлиза от домашните му кучета и техните мустачки, които много напомнят на звученето на неговите сетове.

Водеща на фестивала е журналистката Лили Големинова, която е дълбоко свързана с Кюстендил и хубавата музика. Нейният дядо е големият български композитор акад. Марин Големинов. Той е родом от Кюстендил, и в града всяка година се връчва национална награда за музика на неговото име.