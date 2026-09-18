ДЗИ влиза в дългосрочно партньорство с най-големите маратони в България

ДЗИ поставя началото на едно от най-мащабните партньорства между корпоративен бранд и масов спорт в България, като става официален партньор и застраховател на водещите маратони в София, Варна, Бургас и Стара Загора. Тригодишното сътрудничество има за цел да обедини най-популярните градски спортни събития в страната в по-ясна платформа, насочена към активния начин на живот, превенцията и грижата за здравето. Партньорството идва в момент, в който интересът към масовите спортни прояви расте, а бягането все по-често се възприема не само като спорт, а като част от културата на здравословен и отговорен живот.

Първото събитие в рамките на новото партньорство е "ДЗИ Маратон Бургас", който ще се проведе на 15 ноември 2026 г. От 2027 г. към платформата ще се присъединят и "ДЗИ Маратон Варна" и "ДЗИ Маратон Стара Загора", а компанията ще получи ексклузивно право за брандиране и позициониране на 10-километровата дистанция на Wizz Air Sofia Marathon. Така ДЗИ ще стане част от четири ключови градски състезания, които събират общо над 15 000 участници годишно. Най-голямото от тях – софийският маратон, привлича над 8 000 бегачи от повече от 60 държави, което го превръща в събитие със значим международен отзвук.

За ДЗИ партньорството е част от по-широко разбиране за ролята на застрахователя – не само като компания, която предлага защита при риск, а като активен участник в изграждането на култура на превенция. В годината, в която отбелязва 80 години от създаването си, дружеството засилва присъствието си в инициативи с обществена стойност. Освен подкрепата за маратоните, компанията развива и национална доброволческа програма с 80 мисии в страната "Неочаквано добро". Така спортното партньорство се вписва в по-голяма линия на ангажираност към здравето, движението и обществото. По думите на Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ, компанията инвестира в инициативи, които насърчават хората да бъдат активни, да се грижат за себе си и да правят избори за по-сигурно бъдеще.