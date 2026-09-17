Тръмп намекна, че сближаването на Канада и ЕС може да се приеме за "враждебен акт"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като "враждебен акт", предаде БТА.
Вчера председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви , че иска да отвори възможност Канада да стане първата "асоциирана държава членка" на Европейския съюз.
Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.
Associated Press отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с "намеренията" на европейските лидери, заявявайки: "Ако намеренията са добри – добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа".
Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори.
Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като "смехотворна" и нарече северноамериканския си съсед "ужасен търговски партньор".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
За идиотът Т(р)Ъ(м)П следва да се знаят само 3 неща: 1. Човекът е слабоумен по рождение; 2. Напоследък го тресе старческа деменция; 3. Няма никакво значение какво говори, защото самия той не разбира смисъла на думите си и ще ги забрави след около 2,5 минути.
Идиотът Т(р)Ъ(м)П е най-тъпия човек живял някога на планетата Земя с изключение на витков, кушнър и Т(р)Ъ(м)П-джуниър.
Идат кат аслани, бягат кат нас/рани.
Иранските чалми са сложили топките на идиота Т(р)Ъ(м)П в менгеме и ще продалжът да затягат поне докато не загуби изборите за Конгрес. Идиотът Т(р)Ъ(м)П, отчаяно търси кой му е виновен.
"Майсторът" на сделките е абсолютно неспособен да се разбере дори и с една от най-приятелски настроените и добронамерени нации на земята.
По-вероятно е след края на мандата на идиота Т(р)Ъ(м)П маргинализираните сащ също да помолят да бъдат приети за член на ЕС.