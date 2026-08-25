Нов казус: Военният министър обвини български политици в колаборация с Иран

така забърка нов казус около решението на правителството му да разреши на САЩ да разположат военни самолети у нас. Иран проведе една много добра хибридна операция , която бе подпомагана от български политици, каза военният министър Димитър Стоянов във вторник иоколо решението на правителството му да разреши на САЩ да разположат военни самолети у нас.

Той визира критиките около ситуацията, която правителството му предизвика с разполагането на американски самолети в авиобазата "Безмер", но отказа да посочи конкретни имена.

"За съжаление, тази хибридна операция ще продължи. Трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна", добави Стоянов.

Почти веднага от ГЕРБ, ДБ и ПП го призоваха да докаже твърденията си с конкретни данни.

"Той трябва да има оперативна информация за едно сериозно и тежко обвинение", коментира бившият външен министър и сегашен депутат от ГЕРБ Георг Георгиев.

Ивайло Мирчев от ДБ призова българските служби да изнесат конкретна информация, ако разполагат с такава.

Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" призова да не бъдат омаловажавани коментарите от страна на Иран във връзка с пребивавалите у нас американски военни самолети-цистерни. "Трябва да бъдат отчетени, анализирани и ние очакваме пък от Министерството на отбраната да вземе конкретни мерки".

Американските самолети-цистерни напуснаха авиобазата "Безмер" в края на миналата седмица. Правителството на Румен Радев даде разрешение в "Безмер" да се базират до 8 американски самолета, но в крайна сметка там бяха разположени само две машини. Преди това самолетите бяха базирани на летището в София, но Радев отказа това да продължи. Той постави ултиматум на САЩ да свалят визите за българи, ако искат самолетите им да останат в София, но те не му обърнаха внимание. Така сам се оказа в неудобната ситуация да търси ново решение или да влезе в колизия с основния съюзник на България в НАТО.

Впоследствие британското издание "Файнешъл Таймс" съобщи, позовавайки се на два вътрешни източника, че " иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България". Тази публикация доведе до силно безпокойство в България, въпреки че експерти по сигурност предупредиха, че става въпрос за информационна война.

Министърът каза, че няма как да сподели разузнавателни данни, но правителството вече на няколко пъти посочи, че няма пряка опасност за националната сигурност.

Стоянов обясни, че двата американски-самолета цистерни са напуснали "Безмер" по план.

"Те си заминаха, така както е планирано, за което имахме предварителна информация. Има темп на операцията и този темп се спазва".

По думите му към момента няма заявено намерение американските самолети цистерни да се завърнат в България. "Това, което е заявено от американците – към момента няма такова намерение да се завърнат в България", каза той.

Преди ден иранското външно министерство обяви, че е наясно, че американските самолети са напуснали страната ни, но отказва да промени позицията, че България е участвала в акт на агресия.

Премиерът твърди обаче, че американските самолети, които бяха базирани в София, са участвали в подобни операции.

"Тези 15 самолета изпълняваха мисии само на юг от България, в района на бойните действия. Те презареждаха изтребители, ударни самолети за удари по Иран. Това трябва да е ясно“, каза Радев.