Нов казус: Военният министър обвини български политици в колаборация с Иран

Иран проведе една много добра хибридна операция
, която бе подпомагана от български политици, каза военният министър Димитър Стоянов във вторник и така забърка нов казус
около решението на правителството му да разреши на САЩ да разположат военни самолети у нас.
Той визира критиките около ситуацията, която правителството му предизвика с разполагането на американски самолети в авиобазата "Безмер", но отказа да посочи конкретни имена.
"За съжаление, тази хибридна операция ще продължи. Трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна", добави Стоянов.
Почти веднага от ГЕРБ, ДБ и ПП го призоваха да докаже твърденията си с конкретни данни.
"Той трябва да има оперативна информация за едно сериозно и тежко обвинение", коментира бившият външен министър и сегашен депутат от ГЕРБ Георг Георгиев.
Ивайло Мирчев от ДБ призова българските служби да изнесат конкретна информация, ако разполагат с такава.
Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" призова да не бъдат омаловажавани коментарите от страна на Иран във връзка с пребивавалите у нас американски военни самолети-цистерни.
"Трябва да бъдат отчетени, анализирани и ние очакваме пък от Министерството на отбраната да вземе конкретни мерки".
Американските самолети-цистерни напуснаха авиобазата "Безмер" в края на миналата седмица. Правителството на Румен Радев даде разрешение в "Безмер" да се базират до 8 американски самолета, но в крайна сметка там бяха разположени само две машини. Преди това самолетите бяха базирани на летището в София, но Радев отказа това да продължи. Той постави ултиматум на САЩ да свалят визите за българи, ако искат самолетите им да останат в София, но те не му обърнаха внимание. Така сам се оказа в неудобната ситуация да търси ново решение или да влезе в колизия с основния съюзник на България в НАТО.
Впоследствие британското издание "Файнешъл Таймс" съобщи, позовавайки се на два вътрешни източника, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България".
Тази публикация доведе до силно безпокойство в България, въпреки че експерти по сигурност предупредиха, че става въпрос за информационна война.
Министърът каза, че няма как да сподели разузнавателни данни, но правителството вече на няколко пъти посочи, че няма пряка опасност за националната сигурност.
Стоянов обясни, че двата американски-самолета цистерни са напуснали "Безмер" по план.
"Те си заминаха, така както е планирано, за което имахме предварителна информация. Има темп на операцията и този темп се спазва".
По думите му към момента няма заявено намерение американските самолети цистерни да се завърнат в България.
"Това, което е заявено от американците – към момента няма такова намерение да се завърнат в България", каза той.
Преди ден иранското външно министерство обяви, че е наясно, че американските самолети са напуснали страната ни, но отказва да промени позицията, че България е участвала в акт на агресия.
Премиерът твърди обаче, че американските самолети, които бяха базирани в София, са участвали в подобни операции.
"Тези 15 самолета изпълняваха мисии само на юг от България, в района на бойните действия. Те презареждаха изтребители, ударни самолети за удари по Иран. Това трябва да е ясно“, каза Радев.
Къв военен министър е тоя шебек , 7.62 за него и румбата десиславов копринков
Този коментар на военният министър Димитър Стоянов за пореден път показва, че много от хората около Радев са изключително ограничени интелектуално. За тях това, че си казал нещо, което не е подкрепено от каквито и да са факти, няма никакво, ама абсолютно никакво значение за тях. Точно по този начин лъжат "селските" тарикати. Това са хора, които поради интелектуално ограничените си способности, не могат да осъзнаят, че не може да лъжеш, без да подкрепиш лъжите си поне с елементарна логика или някакви слаби аргументи. Не може да лъжеш "просто така" и да си мислиш, че нормалните хора около теб ще го приемат. Всичко е въпрос до акъл и преценка, която при тези хора липсва!
Не е лесно да си прогресивен млад животновъд. Те станаха разногледи, горките. Кой по-наш сега - Путлер, Манго Мусолини, или аятоласите? Друго си е да си талибан кат колегата по-долу.
Какви съюзници сте вие, болшевишки отрепки! Натовските служби не трябва да разчитат на вас и грам! Всред висшите офицери в армията, милицията и службите над 90% са симпантизанти на Путин! Гъмжи от руски шпиони и всички го знаете отлично! Започнете утре, или ако предпочитате още днес разговор с някой полковник или генерал от българската армия и го попитайте какво мисли за войната на рашките в Украйна и ми пишете в Медиапул!
Toз по-голям циркаджия и от Тръмп. Какви ги говори глупости. Какъв Иран бе комунисте... вв институции са проядени от руско влияние = като отворена книга сте пред вражеските разузнавания. Изчистете си двора първо.
Абе, в зеленоникаквия министерски съвет няма ли някой нормален и поне малко, ама много малко и с акъла си? Само затъпели и вдлъбнати фуражки ли има?
Оставете го да си плямпа човецецът! Те радевите само си плямпат!
Така е Мики, веднъж като Приемат Подкуп това е и вече Компромат който служи за Изнудване и Контрол!.. Точно за това Задокеанските "Партньори" си траяха толкова Дълго Време за Корупцията у Назе!.. Източват и Контролират..
тРъмп във Вагонче за Храна в Турция.. "Впоследствие британското издание "Файнешъл Таймс" съобщи, позовавайки се на два вътрешни източника, че "иранските сили преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България". Тази публикация доведе до силно безпокойство в България, въпреки че експерти по сигурност предупредиха, че става въпрос за информационна война. "