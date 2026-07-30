Поне 13 жертви след руски удари срещу Украйна. Полша вдигна изтребители

Руски въздушни удари убиха най-малко 13 души в Украйна днес, включително един в Киев, при атаки, стигащи чак до западния град Лвов. Това принуди съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство, предаде агенция "Ройтерс".

Атаките станаха в момент, когато украинският президент Володимир Зеленски се завърна от САЩ, където заяви, че президентът Доналд Тръмп се е съгласил да даде на Украйна лицензи за производство на ракети "Пейтриът".

Сирени за въздушна тревога прозвучаха в повечето украински региони. Свидетел на агенция "Ройтерс" съобщи за експлозии в Киев. Няколко нежилищни обекта са били подпалени, заяви кметът Виталий Кличко в канала "Телеграм".

Един човек е убит и двама са ранени в украинската столица, съобщиха службите за спешна помощ. Още шестима, включително две деца, са загинали Днепропетровска и Полтавска област.

В родния град на Зеленски - Кривой Рог, са убити шестима, включително две момичета на 5 и 12 години. Други 8 души са ранени при директен удар от руска балистична ракета "Искандер-М", съобщи ръководителят на градския отбранителен съвет Александър Вилкул.

"Мрачна нощ", написа Вилкул в Телеграм, като добави, че ракетата, изстреляна от руската Воронежка област, е ударила дома на многолюдно семейство. Той предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, докато спасителите разчистват развалините.

В Лвов, близо до Полша, спасителни екипи разчистват отломки, за да достигнат до затрупани хора, след като руски ракети повредиха два жилищни блока и раниха 15 души, съобщиха властите.

По-рано Зеленски предупреди, че вероятно предстои масирана руска атака. Той заяви, че безопасността на украинците зависи от готовността на съюзниците да предоставят средства за противоракетна отбрана.

"Важно е нашите партньори напълно да разбират какво се случва и че защитата на човешките животи зависи пряко от тяхната готовност", написа Зеленски в "Телеграм".

Полша вдигна изстребители

Полша, страна членка на ЕС и НАТО, вдигна изтребители, за да защити въздушното си пространство по време на руските удари, съобщиха въоръжените сили на страната в "Х". Мерките са превантивни, според същия източник.

Склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис" се запали в град Пенза след украинска атака с дрон, съобщи в "Телеграм" регионалният губернатор Олег Мелниченко.

Един човек е ранен, а около 200 души са евакуирани, добави той, само ден след като компанията, която често е цел на украински атаки, евакуира друг свой обект в централна Русия.

След атаката на украински дронове срещу склада в Пензенска област се е образувало задимяване, което може да се придвижи към град Пенза. В случай че се появи миризма, жителите трябва да затворят прозорците и да ограничат престоя си навън, съобщи кметът на града Олег Денисов, цитиран от ТАСС.

Пожарникари се борят с пламъците на територията на склада.

Загубите се стоварват върху обикновените руснаци, някои от които разчитат на онлайн продажби като основен доход, докато Украйна продължава да удря енергийни обекти и рафинерии, задълбочавайки горивната криза в най-голямата страна по площ в света, предаде БТА.

Атаките с дронове повредиха десетина складове на "Уайлдберис" през последните дни, унищожавайки около 10% от складовия капацитет и нанасяйки загуби на десетки хиляди малки бизнеси, използващи платформата, съобщават от компанията и местните власти.

Най-голямата руска банка - Сбербанк, предупреди, че атаките срещу компанията засягат финансовото състояние на онлайн търговците и техните доставчици.

Русия е свалила общо 258 дрона тази нощ, съобщи Министерството на отбраната. Тази цифра включва и територии на Украйна, окупирани от Русия.

Агенция "Ройтерс" посочва, че не е в състояние да потвърди всички данни от независими източници.

Москва и Киев отричат да нанасят удари по цивилни в конфликта, започнал след вероломното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.