Ангел Кунчев напуска поста главен държавен здравен инспектор

Доц. д-р Ангел Кунчев е подал до министър-председателя заявление за освобождаване от длъжност като главен държавен здравен инспектор. Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол, съобщиха от Министерството на здравеопазването.
"Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това", заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
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От МЗ посочват, че заявлението на Кунчев съдържа не само лично решение, а и публична оценка, че сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата.
Министерството отговаря на тази теза така: "Доц. Кунчев е главен държавен здравен инспектор от 2011 г. По закон той организира, координира и ръководи държавния здравен контрол и надзора на заразните болести в страната. Това не означава, че носи лична отговорност за всеки проблем в болниците. Означава обаче, че резултатите в областта на надзора на заразните болести, противоепидемичния режим и контрола на инфекциите не могат да бъдат отделени от управленската отговорност на тази длъжност".
Именно в отговор на твърдението, че системата работи относително стабилно, министърът посочва данните на ОИСР. Организацията предупреждава, че ниският брой отчетени вътреболнични инфекции в България вероятно се дължи и на непълно отчитане. Под 30% от изследваните български болници участват в национални или регионални мрежи за наблюдение на определени инфекции.
Данните показват още 0.98 специалисти по превенция и контрол на инфекциите на 250 болнични легла при европейска медиана от 1.25. Дезинфектант непосредствено до леглото има при 27,3% от болничните легла при европейска медиана от 49.2%.
"Тези факти не се посочват, за да бъде омаловажен приносът на доц. Кунчев. Те са необходимият контекст, когато се твърди, че моделът е стабилен и не се нуждае от промяна", посочват от МЗ.
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"По същия начин министърът разглежда и случая с неистинските здравни книжки по Черноморието. След като случаят стана публичен по време на нейния мандат, тя поиска информация от трите РЗИ по Черноморието. РЗИ - Варна потвърди получен сигнал и образувано досъдебно производство. Това не е повод за лични обвинения, а доказателство за необходимостта от свързани регистри, електронна проследимост и по-сигурна проверка на документите. Очаква се информация и от РЗИ Бургас", допълват от МЗ.
В заявлението си доц. Кунчев посочва и над 230 незаети длъжности в РЗИ и националните центрове. Според МЗ този факт не доказва, че системата е стабилна, а показва кадрови и организационен проблем, който не може да бъде решен само със заличаване на незаети щатни бройки.
"Реформата не закрива регионалния здравен контрол. Запазват се 28-те териториални структури, местните екипи, инспекторите, лабораториите и реакцията на място. Обединяват се дублиращите административни дейности, въвеждат се единни правила и електронна проследимост и се създава възможност ресурсът да бъде насочван там, където е необходим", посочват от МЗ.
"Уважавам решението на доц. Кунчев да се оттегли и му благодаря за работата. Оставката му обаче не отменя установените проблеми и не може да бъде присъда над реформата. Неговото право е да вземе лично решение. Моята отговорност като министър е да взема решения за системата. Реформата ще бъде проведена внимателно и поетапно. Не срещу хората в РЗИ, а за да имат те по-добра подкрепа, повече ресурс и по-силен контрол на терен", заяви министър Ивкова.
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1 коментар
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