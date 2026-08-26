Четири случая на дронове достигнали до България, включително на оживения плаж "Кабакум" край Варна

На четири места по българското Черноморие са открити части от дронове, като подобни случаи зачестиха много в последните дни. Засега няма данни да е имало кризисна ситуация.
Два от дроновете са изплували на плажа "Кабакум " във Варна и на плаж "Паша дере", съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Българските власти не бързат с оценките си на кой принадлежат дроновете. Наскоро дрон навлезе във въздушното ни пространство в северната част на страната и падна на българска територия, като от МО съобщиха, че е украински.
Още на две места, но по Южното Черноморие, също са открити части от дронове.
По информация на Министерството на отбраната във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, а друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия.
В последните седмици много подобни случаи има и в Румъния.
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9 коментара
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Аз бих се радвал ако дроновете са руски. Щом са донесени от вълните дотук значи не са си свършили работата.
Путин ежедневно провокира гранични европейски държави с дронове и хибридни атаки - стара кагебиска тактика. Но, това показва единствено жалко безсилие.
При завръщането ми във Майами бях приятно изненадан от новата опция в робо такситата . Само срещу 50 долара фий можеш да миниш в прайвит мод тоест да изключиш вътрешните камери и да накараш некое русу рускинчи избегало от Путин да ти издуха за ощи толкова затова в тези ягуари е малко лъзгаво на задната седалка от предишни пътувания , но какво пък — сексът и града отвън са вдъхновяващи. За разлика от вмирисаните копърки в София.
И децата с кофичките на плажа знаят, че флотът на непобедимая е приведен в подводен режим от ВСУ и оцелялото е наблъскано в устието на р. Дон, в Азовско море... Интерес на ВСУ към бг черноморие може да бъде единствено преброяване на делфините...
СТИГА ГЛЕДАХТЕ НА ПАРЧЕ, ВСЕКИ ДЕН ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ДРОНОВЕ, шпионски самолет премина, взривове имаше, путин готви война срещу НАТО, това американците отдавна съобщиха и неслучайно радклиф отиде в москва.БЪЛГАРИЯ Е В ГОЛЯМА ОПАСНОСТ С РУСКИ АГЕНТ НАЧЕЛО, защото той ще крие всички хибридни операции в България и няма да ги съобщи на нато и да потърси помощ
Очаквах светкавична реакция от кабинета на старшините. Това, че те се стаиха може да означава две неща. Дронът не е украински и най-вероятно е руски. Ако леталото е руско, не очаквайте привикване на Мутрофанова. С кремълския любимец Радев на кормилото, България стана зона свододна за руски пиратски нефтено трактори и дронове. Може да се случи така, че русофилите да се стекат на някой плаж и да посрещнат московските дронове с цветя.