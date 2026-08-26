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Четири случая на дронове достигнали до България, включително на оживения плаж "Кабакум" край Варна

9 коментара
Дронът от плажа "Кабакум", снимка БГНЕС

На четири места по българското Черноморие са открити части от дронове, като подобни случаи зачестиха много в последните дни. Засега няма данни да е имало кризисна ситуация. 

Два от дроновете са изплували на плажа "Кабакум " във Варна и на плаж "Паша дере", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Няма взривен заряд и в останките от двата дрона.
 

Българските власти не бързат с оценките си на кой принадлежат дроновете. Наскоро дрон навлезе във въздушното ни пространство в северната част на страната и падна на българска територия, като от МО съобщиха, че е украински. 

Още на две места, но по Южното Черноморие, също са открити части от дронове.

По информация на Министерството на отбраната във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, а друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия.

Българските Военноморски сили регулярно реагират на сигнали за неизвестни обекти във водите и по крайбрежието, като при наличие на съмнения за опасен предмет се изпращат специализирани екипи.
 
 
Установено е, че става въпрос за крило от военен дрон, което не представлява опасност.

В последните седмици много подобни случаи има и в Румъния. 

Фрагмент от дрон е намерен днес сутринта и на плаж на румънския черноморски курорт Олимп, на около 40 км южно от Констанца, където снощи на вълнолома на крайбрежната алея бяха намерени останки от предполагаем дрон.

Ключови думи

МВР дронове МО Кабакум
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9 коментара

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  1. Един препатил
    #9
    Отговор на коментар #8

    Аз бих се радвал ако дроновете са руски. Щом са донесени от вълните дотук значи не са си свършили работата.

  2. katina.iv.kiryakova
    #8

    Путин ежедневно провокира гранични европейски държави с дронове и хибридни атаки - стара кагебиска тактика. Но, това показва единствено жалко безсилие.

  3. Jannet Defence
    #7

    При завръщането ми във Майами бях приятно изненадан от новата опция в робо такситата . Само срещу 50 долара фий можеш да миниш в прайвит мод тоест да изключиш вътрешните камери и да накараш некое русу рускинчи избегало от Путин да ти издуха за ощи толкова затова в тези ягуари е малко лъзгаво на задната седалка от предишни пътувания , но какво пък — сексът и града отвън са вдъхновяващи. За разлика от вмирисаните копърки в София.

  4. Антон
    #6

    И децата с кофичките на плажа знаят, че флотът на непобедимая е приведен в подводен режим от ВСУ и оцелялото е наблъскано в устието на р. Дон, в Азовско море... Интерес на ВСУ към бг черноморие може да бъде единствено преброяване на делфините...

  5. andrei
    #5
    Отговор на коментар #1

    СТИГА ГЛЕДАХТЕ НА ПАРЧЕ, ВСЕКИ ДЕН ВЕЧЕ В БЪЛГАРИЯ ИМА ДРОНОВЕ, шпионски самолет премина, взривове имаше, путин готви война срещу НАТО, това американците отдавна съобщиха и неслучайно радклиф отиде в москва.БЪЛГАРИЯ Е В ГОЛЯМА ОПАСНОСТ С РУСКИ АГЕНТ НАЧЕЛО, защото той ще крие всички хибридни операции в България и няма да ги съобщи на нато и да потърси помощ

  6. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #4
  7. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #3
  8. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #2
  9. PeterSRQ
    #1

    Очаквах светкавична реакция от кабинета на старшините. Това, че те се стаиха може да означава две неща. Дронът не е украински и най-вероятно е руски. Ако леталото е руско, не очаквайте привикване на Мутрофанова. С кремълския любимец Радев на кормилото, България стана зона свододна за руски пиратски нефтено трактори и дронове. Може да се случи така, че русофилите да се стекат на някой плаж и да посрещнат московските дронове с цветя.

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