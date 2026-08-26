Четири случая на дронове достигнали до България, включително на оживения плаж "Кабакум" край Варна

На четири места по българското Черноморие са открити части от дронове, като подобни случаи зачестиха много в последните дни. Засега няма данни да е имало кризисна ситуация.

Два от дроновете са изплували на плажа "Кабакум " във Варна и на плаж "Паша дере", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Няма взривен заряд и в останките от двата дрона.

Българските власти не бързат с оценките си на кой принадлежат дроновете. Наскоро дрон навлезе във въздушното ни пространство в северната част на страната и падна на българска територия, като от МО съобщиха, че е украински.

Още на две места, но по Южното Черноморие, също са открити части от дронове.

По информация на Министерството на отбраната във водите на Поморие е унищожен безпилотен летателен апарат, а друг е бил идентифициран вчера в района на курортния комплекс Камчия.