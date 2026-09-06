Пратениците на Тръмп вече са в Киев след три часа при Путин. Размяната на удари продължава

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнага в Киев, след като проведоха тричасова среща с руския президент Владимир Путин.

Очаква се те да се срещнат с президента Володимир Зеленски.

Според американския президент Доналд Тръмп те работят по предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, но засега няма данни за постигнат пробив.

Киев до момента отхвърля исканията на Русия украинските сили да се оттеглят от частите на източните Донецка и Луганска област, оставащи под техен контрол. Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”. “Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”. Без пробив в Москва

“Американските представители бяха напълно подготвени за това пътуване. Те не само повториха интереса си от бързо прекратяване на военните действия, но също така представиха редица идеи за възможни пътища към уреждане (на конфликта)”, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

Белият дом заяви, че двамата са обсъдили “съществени планове” за Украйна с Путин и предстои да бъдат обявени следващи стъпки.

“Ситуацията, разбира се, не е проста”, каза руският президент пред двамата американски представители, приети в голяма зала в Кремъл, се вижда от кадрите, излъчени по руската телевизия.

Продължава размяната на удари

Русия и Украйна отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците си на фона на посещението на американските пратеници. На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти. Руските бомбардировки в Украйна вчера причиниха смъртта на седем души, двама от които в района на Буча, близо до столицата, и петима в района на Днипро в централна Украйна, съобщиха местните власти. При атака на украински дрон избухна пожар в нефтопреработвателния завод в Рязан, югоизточно от Москва, стана ясно от неофициални съобщения в руските канали в "Телеграм". Регионалният губернатор Павел Малков потвърди за атаката и за избухването на пожар, но не уточни за кое промишлено съоръжение става въпрос. За украински атаки с дронове бе съобщено и в Ростовска област в южната част на Русия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви вчера, че Путин е разпоредил тридневно спиране на ударите срещу Киев, по време на планираните разговори с представителите на правителството на САЩ.

Ден по-рано Зеленски увери, че Украйна няма да бомбардира Русия по време на тези преговори и поиска от Москва “реципрочно гарантиране на спиране на огъня” за “толкова дълго време, колкото е необходимо” за преговорите.

От връщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп инициира няколко кръга преговори в опит да намери решение на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Но до момента тези усилия не доведоха до никакъв значим напредък, отбелязва АФП.

Американският президент не уточни дали предложението му, изпратено по неговите пратеници, включва предаване на украинска територия, за което той по-рано загатна.

“Имаме идея за мир”, каза само Тръмп.

Той също така приписа войната - която започна с мащабна руска офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. - на “личностен сблъсък“ между Зеленски и Путин.