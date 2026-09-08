Румънските служби заловиха руски шпионин, подготвял саботаж в страната

Румънската служба за разузнаване (SRI) е заловила руски шпионин и е предотвратила акт на саботаж на територията на Румъния, съобщи агенция Аджерпрес, като се позова на съобщение на разузнаването.
Руският гражданин, установил се на територията на Румъния, е бил под наблюдение от февруари 2026 г., се посочва в съобщението на Румънската служба за разузнаване (SRI), цитирано от БТА.
Той е бил обект на мащабно разследване във връзка с опити за извършване на диверсионни действия, изразяващи се във фото- и видеозаснемане на комуникационни центрове и национални военни бази, използвани от съюзниците от НАТО, на обекти на институции от националната система за отбрана, обществения ред и националната сигурност, както и на критична инфраструктура, се посочва в съобщението на Румънската служба за разузнаване.
"Получените данни сочат модел на действия, сходен с използвания на територията на европейски държави от мрежи от саботьори, координирани от структури на Руската федерация, включително в случаите, предотвратени в Румъния през 2024 и 2025 г.“, посочва Румънската служба за разузнаване.
Според цитирания източник руският гражданин е бил инструктиран от посредник да изготвя фото- и видеоматериали на обекти от стратегически военен интерес, включително на украински товарни самолети "Антонов“ по време на престоя им на територията на Румъния. Разследването също така е установило, че Руската федерация продължава да използва лица от уязвими категории за извършването на подобни незаконни дейности.
По данни на румънското разузнаване специфичните действия, предприети от службата, заедно с мерките, предприети в сътрудничество с румънските власти и външните партньорски служби, са довели до предотвратяването на саботажна акция на територията на страната.
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гадев отказал да посещева Румъния, защото се опасявал, че ще го арестуват като руски диверсант, готвещ саботажи.
"...РуZката федерация продължава да използва лица от уязвими категории..."? Нормално - и.д.ьоти вербуват по.лу.и.д.ьоти "за Родину, за Путину"! И накрая пак обезьяните уязвени... #тупъйеобезьяни
А в РъБъ руZки шпиони и агенти на влияние палят, взривяват, тровят, а напоследък масово продават украински паспорти на блатни шэбэци. Необезпокоявани от славните булгарски данс и милиционери. Прогресивни щото.
Ала бала ..............усмивка от Брюксел !
"Опити за извършване на диверсионни действия, изразяващи се във фото- и видеозаснемане"... това е епохално достижение, румънците с един замах потрошиха тъпомера!
А Мунчо им обещава да ги назначи в ДАНС, че били дялан камък
Ти да видиш,никой не е реформирал службите им пък те ловят руски шпиони!