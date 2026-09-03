Всяка година в началото на септември Венеция се превръща в център на световното киноизкуство. Причина за това е ежегодният филмов фестивал, провеждащ се на о-в Лидо. Сега е ред на 83-ия поред кино фестивал на Венеция, продължаващ до 12 септември.

Управляван от своя директор и популярен филмов критик Алберто Барбера, фестивалът ще представи някои от най-вълнуващите филми за годината. Той по традиция е и един от големите трамплини към най-важните награди в кино индустрията, а спечелването на отличие тук е комплимент от най-висока степен за създателите на филми.

И тази година Венеция вече е “наводнена” от знаменитости, сред които някои от най-известните актьори на планетата. Според местни медии прожекциите ще бъдат посетени и от футболисти на местния клуб Венеция, който през този сезон отново играе в елитната Серия А. Мачовете на “крилатите лъвове” могат да бъдат прогнозирани в българския сайт №1 за онлайн спортни залози, известен като генерален спонсор на ЦСКА и регионален партньор на Милан.

Жури и специални награди за истински легенди

Международното жури, на което е поверена отговорната задача да определи носителя на престижния “Златен лъв”, оглавява американската актриса, режисьор и сценарист Маги Джиленхол.

Заедно с екип от доказани международни творци, сред които тунизийската режисьорка Каутер Бен Хания и британският композитор Даниел Блумбърг, тя отговаря за селекцията в основния конкурс.

Специален акцент в тазгодишното издание са почетните отличия за цялостен принос, с които са удостоени легендите на световното кино Джордж Клуни и Елън Бърстин.

Премиерите, които ще грабнат интереса на публиката

Програмата през тази година предлага изключително богато разнообразие от медийни драми, психотрилъри и мащабни биографични ленти.

Големият филм на откриването е “Ink“ на режисьора Дани Бойл, който представя драматичната история за закупуването на вестник “Сън” от магната Рупърт Мърдок (в ролята Гай Пиърс) през 1969 г. и последвалата революция в медийния пейзаж.

Не по-малко внимание привлича “Primetime” на Ланс Опенхайм, където Робърт Патинсън се гмурка в телевизионния феномен от началото на века и журналистическите разследвания на провокативни теми.

Култовият германски режисьор Вернер Херцог се завръща към игралното кино с “Bucking Fastard”, в който сестрите Кейт и Руни Мара играят за първи път заедно на екран.

Голям медиен отзвук предизвиква и четиричасовият документален проект “Musk” на Алекс Гибни, проследяващ възхода на Илон Мъск, както и новата мрачна комедия “Wild Horse Nine” на Мартин Макдона.

Вълните на лагуната и Алхимията на пристигането

За разлика от всеки друг червен килим по света, където луксозните лимузини се редят в колони една след друга, пристигането на фестивала във Венеция е истински спектакъл над водата.

Ключов ритуал в тази кинематографична магия е моментът, в който водните таксита акостират на частния кей на хотел “Екселсиор”. Актьорите и режисьорите слизат от лакираните дървени лодки под ярките лъчи на септемврийското слънце, създавайки кадри, които мигновено обикалят световните медии.

Този естествен декор от солени пръски, полирано дърво и изящни движения превръща самата логистика в изкуство и придава на Лидо атмосфера, която никога не може да бъде копирана.

Алберто Барбера и формулата за световен триумф

Критичната роля на Венеция в съвременното кино се дължи в огромна степен на стратегическата визия на артистичния директор Алберто Барбера.

През последния период от десетилетие той успя да превърне най-стария филмов фестивал в света в безспорен и задължителен трамплин за сезона на наградите “Оскар”.

Чрез прецизна селекция, която балансира между радикални авторски търсения и мащабни холивудски продукции, Барбера отвори вратите на Лидо за премиери, които по-късно доминират световния филмов календар. Умението му да улавя пулса на глобалната филмова индустрия гарантира, че всяка селекция на фестивала поставя точния тон за предстоящата кинематографична година.

Футболната гордост на Венеция, която се завърна в елита

Жителите на Венеция имат и други поводи за радост, освен провеждането на филмовия фестивал в Лидо. Това е завръщането на местния едноименен футболен клуб в елитната Серия А на Италия.

Воден от старши-треньора Джовани Стропа, отборът на “крилатите лъвове” ще търси спасение и задължително оставане в Серия А - задача, която не е никак лесна за нито един новак, но не и невъзможна, макар че началото е трудно. Тимът започна с две загуби с по 0:2, съответно срещу Лече и Милан.

Към момента Венеция разполага със състав, където прави впечатление наличието на играчи като еквадорското крилото Джон Йебоа и бразилския ветеран в отбрана Жуан Жезуш.

Но кой стои зад възраждането на Венеция и завръщането в елита?

Основен инвеститор и президент на клуба е американският бизнесмен Дънкан Нидерауер, бивш главен изпълнителен директор на Нюйоркската фондова борса. Той поема контрола през 2020 г. чрез холдинга VFC Newco 2020 LLC, а усилията му да издържа клуба се увенчават с подобни успехи като завръщането в елита на италианския футбол.

Има обаче и друга история, която е значително по-интересна.

През 2024 г. клубът изпадна в сериозни финансови затруднения и имаше риск от фалит, но бе спасен благодарение на спешно финансиране от около 40 милиона евро, организирано от фонда Apex Capital. Част от този проект стана световноизвестният рапър Дрейк, който инвестира в клуба чрез марката си NOCTA (съвместно с Nike) и стана официален доставчик на екипировката на Венеция.

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