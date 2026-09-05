Гръцки изтребители се разби по време на авиошоу, двамата пилоти починаха

Военен самолет F-4 "Фантом" се разби в събота в база извън Атина по време на авиошоу, съобщава АФП, позовавйки се на местни медии.

И двамата пилоти са загинали.

Обстоятелствата около катастрофата са неясни, но пилотите не са се катапултирали от самолета.

Самолетът внезапно е загубил височина още при излитането и се е разбил, съобщи журналист от обществената телевизия ERT, който е бил на мястото на инцидента. Веднага след катастрофата е имало експлозия, която се е случила пред хиляди посетители, наблюдаващи ежегодната "Седмица на летенето в Атина“.

Няколко противопожарни самолета са били изпратени на мястото, за да потушат пожара, причинен от катастрофата, съобщи ERT.

Авиошоуто беше отменено, а министърът на отбраната Никос Дендиас отмени пътуване до Международния панаир в Солун, за да посети мястото на инцидента.