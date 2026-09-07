"Алея на книгата" в София от днес до 13 септември

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2 коментара
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Пак ли ще задръстят пешеходната улица с шатри. Там и без това има голям поток от хора, и сега пак ще стане гъчканица все едно си на пазара в Маракеш. Има място да се сложат шатрите на алеите около НДК, няма нужда да се задръства улицата.
В световен мащаб обществените библиотеки изпреварват личните и разликата продължава да расте. В западните държави те предлагат лаптопи, безплатен интернет, дигитални и аудио книги. Всеки месец се купуват нови заглавия, а в скандинавските държави може да ги ползвате и когато няма персонал, като отключвате с членската си карта. Кой се грижи у нас да нарастват читателите и грамотността да не е само училищно мероприятие?!