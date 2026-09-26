И Apple най-сетне яхна вълната на сгъваемите телефони

Сгъваемите смартфони съществуват достатъчно дълго, че да ги наричаме "бъдещето" започва да звучи малко нелепо. Първите сгъваеми телефони се появиха през 2019 г., когато Samsung и Huawei представиха на пазара коренно различни интерпретации на концепцията. Samsung представи Galaxy Fold, а Huawei го последва с Mate X. Motorola скоро възроди Razr като сгъваем телефон тип "мида" и категорията постепенно се разшири с повече производители и по-амбициозни дизайни.

Още от ранните дни на деликатните екрани и механичните проблеми, гъвкавите телефони еволюираха от експериментална новост до територия на масовите флагмани. Пантите са по-добри, дисплеите по-издръжливи, корпусите по-тънки, а софтуерът - значително по-зрял. Google се присъедини с Pixel Fold, докато производители като Honor, Xiaomi и други тласнаха хардуера в различни посоки. Samsung стана най-утвърденият глобален играч, Huawei разработи все по-амбициозни дизайни, а Motorola помогна по-малкият сгъваем телефон да се превърне в масова концепция.

И все пак, през всеки цикъл, едно крещящо отсъствие определяше пространството: Apple. Докато конкурентите му се надпреварваха да предефинират сегмента, Купертино запази мълчание, оставяйки пазарът да се чуди кога технологичният гигант ще се присъедини към сгъваемите устройства. Това мълчание най-накрая беше нарушено с официалното представяне на iPhone Duo.

В продължение на години Apple беше най-големият производител на смартфони без сгъваемо устройство. Имаше безкрайни слухове, патенти и прогнози, но компанията остана встрани, докато конкурентите ѝ с Android натрупаха нещо, което Apple няма: години опит в реалния свят. Според неофициална информация, Apple работи по проекта си от около 5 години, като през това време внимателно е следила развитието на индустрията и е тествала много идеи. Но едно е да ги тестваш в лабораторията, съвсем друго е на реалния пазар с истински клиенти.

На фона на амбициите на Huawei с трикратно сгъване и обширните портфолиа на Samsung, стратегията на Apple с iPhone Duo изглежда изненадващо скромна. Вместо да се стреми към екстремна площ на екрана или смели конфигурации с двойни панти, Apple представи компактен сгъваем телефон тип паспорт, фокусиран върху прецизното инженерство. iPhone Duo разполага с 5,4-инчов външен Super Retina XDR дисплей, приблизително с размерите на паспорт и се отваря до 7,6-инчов вътрешен екран.

И двата дисплея използват едно и също съотношение на страните, което позволява на съдържанието да превключва между тях по-естествено. Apple се стреми да изпревари опитните си конкуренти не в размера на екрана, а в разрешаването на хардуерните компромиси, които са преследвали сгъваемите устройства от самото им създаване. Ранните отзиви показват, че Apple е постигнала това, което мнозина смятат за голямото предизвикателство на сгъваемата технология: практически елиминиране на гънката на дисплея.

За да постигне това, Apple разработи персонализирана система от панти, изградена от над 100 прецизни компонента. В съчетание с многослоен ламиниран дизайн, използващ персонализирани вискоеластични лепила, вътрешните слоеве на дисплея буквално се плъзгат един по друг като страниците на книга при отваряне и затваряне. Това облекчава механичното напрежение и създава матова, нанотекстурирана повърхност, която минимизира видимостта на гънката, като същевременно остава гладка на допир. В комбинация с титаниева конструкция клас 5, IP68 рейтинг и персонализиран интерфейс на iOS, задвижван от чипа A20 Pro, фокусът на Apple върху сплотеността на хардуера и софтуера е целеустремен.

Конкуренцията е будна отдавна

Макар част от феновете и анализаторите да се държат така, сякаш категорията на сгъваемите смартфони едва сега започва, реалността е по-различна. Apple не е нужно да изобретява сгъваемия смартфон. Трябва да накара потребителите да почувстват, че технологията е достигнала желаното ниво и надскача конкуренцията. Това ще бъде много по-трудно, отколкото звучи. Apple не навлиза в нов за всички сегмент. Конкуренцията го развива почти десетилетие и отдавна се подготвя за този момент.

Samsung разработва сгъваеми устройства от 2019 г. и сега е на осмото си поколение на Galaxy Z Fold. Най-новият им Galaxy Z Fold8 също е станал забележимо по-малък и по-лек, с тегло от 201 грама (около 50 гр по-малко от iPhone Duo), което предполага, че самият Samsung осъзнава важността на това големият сгъваем телефон да се усеща повече като конвенционален смартфон.

Интересно е, че пазарът сякаш е предвидил тактическата насока на Apple. Пускането на пазара на Samsung на по-малкия и по-лек Galaxy Z Fold8 изглежда по-малко като съвпадение и по-скоро като превантивен ход, пригоден точно за тази битка. Лидерът на пазара рано осъзна, че ергономично удобните, джобни сгъваеми устройства може да са истинският вектор за масово приемане от потребителите.

По-малкият размер обаче може да се окаже нож с две остриета. От една страна, компактният 5,4-инчов външен екран предлага лекото и удобно използване с една ръка. От друга страна, опитните потребители, свикнали с пропорции, близки до таблети, може да намерят по-малкия размер за ограничаващ за мултитаскинг в сравнение с просторните конкуренти.

Например Huawei Mate XT2. Той издига концепцията отвъд традиционното сгъване тип книга в дизайн с две панти и три панела, създавайки много по-голям дисплей, който може да се трансформира между смартфон и таблет. Докато Samsung и Huawei проучват различни идеи, първият опит на Apple е по същество доста по-скромен и дори консервативен.

Дебютът на iPhone Duo бележи ключов етап: пазарът на сгъваеми телефони официално е завършен. Години наред скептичните потребители се въздържаха от сгъваеми технологии, чакайки да видят как Apple ще се справи с издръжливостта на екрана, оптимизацията на софтуера и естетиката на пантите. Сега, когато всеки голям световен производител на смартфони има дял в играта, периодът на прощаване на грешките от страна на ранните потребители официално приключи.

Конкуренцията ще стане значително по-ожесточена. Производителите на Android вече не могат да разчитат единствено на това да бъдат единственият избор за тези, които искат сгъваеми устройства. Това ги принуждава да увеличат усилията си за усъвършенстване на софтуера, ценообразуването и издръжливостта на хардуера.

Apple пък трябва да докаже, че търпеливият и обмислен подход предлага по-добро ежедневно изживяване, което си заслужава чакането. Едно е сигурно: категорията сгъваеми устройства вече не е футуристичен експеримент.