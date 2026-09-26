WSJ: Тръмп е отхвърлил иранското предложение за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в региона в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември. Това писа Walstreet Jorunal (WSJ) като се позова се на анонимни американски официални представители, съобщава БТА.
Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви пред репортери в ООН в петък, че Иран е предал мирното си предложение на САЩ чрез посредници от Катар и добави, че сключването на споразумение би дало началото на седемдневен срок за отварянето на протока и спирането на сраженията в региона.
"Ако от страна на САЩ има сериозно намерение да се стигне до споразумение и да се отвори Ормузкия проток, всичко вече е подготвено", заяви Арагчи.
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"позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците", но Тръмп в частни разговори е изразил скептицизъм, че Иран ще се съгласи на неговите искания, пише WSJ. Президентът е казал на своя екип, че смята, че вероятно бомбардировките ще бъдат възобновени, добавя изданието.
Агенция "Ройтерс" посочва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.
Дипломатическите усилия в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк подчертаха глобалното значение на конфликта, който продължава вече седем месеца и наруши доставките на петрол през един от най-важните морски коридори в света.
Според по-ранна информация в замяна на отваряне на протока иранската страна настоява за незабавно прекратяване на американската морска блокада, размразяване на иранските активи и прекратяване на войната "на всички фронтове". Вероятно под последното се имат предвид израелските операции в Ливан срещу бойците на "Хизбула", които са подкрепяни от Иран.
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13 коментара
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Защо всички спонсорирани от блатната империя тролове сте се навнадали в mediapool. Спокойно може да си комуникирате в проруските сайтове. Русия в мжмента е управлявана от бандитска шайка, за която цената на човешкия живот е нещожна. Това лишено от емпатия КГБ нищожество иска да хвърли целия свят в хаос заради собственият си бандитски мироглед. За съжаление ръководството на САЩ също е окупирано от бандити и шарлатани, затова светът не го очаква нищо добро.
За наземна операция в Иран са нужни стотици хиляди. В по - малкия и пустинен Ирак на Буш му трябваха 150 х. американски и 50 х. британски войници за да окупира страната. В голяма планинска страна с население от десетки милиони подобна операция ще стане нов Афганистан , че и по - зле.
И Тръмп, Путин, върхушката на Иран, както и китаеца Си не искат мир, а тотално погазване на другия. Войната ще продължи и ни чака студена зима!
Евреите чакат да минат изборите и после следва наземна операция. Войната още не е почнала.
Брани я, щото се оказа, че американосите внасят някакво количества руски нефт, както и тунджа, защото им излиза по - евтино и " екологично":))) Освен тва , изпират по борсите евтин руски нефт, вдигат му цената и го шиткат препран на пишман санкционери, хахахаха. Инак на Америка конкуренция с газа не им трябва - ето, догодина- доамина ,Ойропа ше зависи на над 70% от американски доставки на LNG! Сезонно сега чартърните ставки на гаьовизите се вдигнаха и цената на газа за пейзаните у Ойропа е три пъти по - висока, отколкото тая в Америка. Работата отива, както казваше баба ми :" гащите - на букаи":)))
Според мен има много рационално поведение на Тръмп и РФ (от гледна точка на усещането им за безсмъртност разбира се) и това става ясно от видеото: https://youtu.be/x9gDMk7hcCU?si=bRYlq8GEsQ7Qsx6D
А, недей така! Той е дynе и гaщu с другия убавец. Виж само как драпа със зъби и нокти да брани нафтата му :-)
Гаден буржоа- империалист е Тръмп! Американския империализъм и долара пропадат и загниват, а работническо- селската класа и творческата интелигенция в Щатите пъшкат под ярема на изедниците - кръвопийци - чорбаджии!
Е, тя това му е стратегическата цел - Ормузкият проток и Червено море за бъдат затворени. Те чалмите, вкл. и хутите, работят за него. Нали трябва на света и в частност на нас Европейците да ни е по-"изгодно" да му купуваме откраднатия венецуелски петрол.
Това е много добра новина. Дано на Тръмп най-накрая му дойде ума и да довърши режима, защото терористите не преговарят. Те си търсят своето, no matter what. Договорки не правят, освен ако не им изнася, не спазват, освен ако не им изнася и никога, ама никога не ги интересува мира. Ако ги интересуваше, нямаме да са терористи и нямаше да се е стигнало до тук на първо място.