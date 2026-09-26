WSJ: Тръмп е отхвърлил иранското предложение за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отхвърлил предложението на Иран за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на сраженията в региона в рамките на седем дни и е заявил пред свои сътрудници, че очаква да възобнови бомбардировките след междинните избори за Конгрес през ноември. Това писа Walstreet Jorunal (WSJ) като се позова се на анонимни американски официални представители, съобщава БТА.

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви пред репортери в ООН в петък, че Иран е предал мирното си предложение на САЩ чрез посредници от Катар и добави, че сключването на споразумение би дало началото на седемдневен срок за отварянето на протока и спирането на сраженията в региона.

"Ако от страна на САЩ има сериозно намерение да се стигне до споразумение и да се отвори Ормузкия проток, всичко вече е подготвено", заяви Арагчи.

Американски официален представител е заявил, че САЩ и Иран водят

"позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците", но Тръмп в частни разговори е изразил скептицизъм, че Иран ще се съгласи на неговите искания, пише WSJ. Президентът е казал на своя екип, че смята, че вероятно бомбардировките ще бъдат възобновени, добавя изданието.

Агенция "Ройтерс" посочва, че не може да потвърди тази информация чрез независими източници.

Дипломатическите усилия в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк подчертаха глобалното значение на конфликта, който продължава вече седем месеца и наруши доставките на петрол през един от най-важните морски коридори в света.

Според по-ранна информация в замяна на отваряне на протока иранската страна настоява за незабавно прекратяване на американската морска блокада, размразяване на иранските активи и прекратяване на войната "на всички фронтове". Вероятно под последното се имат предвид израелските операции в Ливан срещу бойците на "Хизбула", които са подкрепяни от Иран.