От въглища към ВЕИ: Кой инвестира в "позеленяването" на Стара Загора

Енергийното сърце на България - така е известна област Стара Загора. Причината - тук е комплексът "Марица изток" - най-големият енергиен център в страната, който произвежда значителна част от електроенергията и осигурява хиляди добре платени работни места.

Но зеленият преход постави под въпрос съществуването му. Американските централи вече спряха работа. Държавните мини "Марица Изток" и ТЕЦ "Марица изток 2" засега оцеляха с хоризонт до 2038 г. Те бяха отделени от БЕХ и вкарани в новия "Холдинг Марица Изток" в опит България да спаси 437 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

За жителите на Стара Загора запазването на енергийния комплекс е чувствителна и болезнена тема, но те са наясно, че "зелената" трансформация вече е в ход. От няколко години местната власт работи за привличането на големи инвеститори и амбицията ѝ днес е да превърне Стара Загора в "зеления хъб" на България.

За целта е разработена Стратегия за развитие на предприемачеството, иновациите и дигитализацията, която обхваща всичките 11 общини в областта с подкрепата на Европейската комисия. "Ние сме единственият регион у нас, който направи такава стратегия. Осъзнахме, че привличането на работна ръка от близки до Стара Загора градове е лесно решение, но в дългосрочен план не носи дивиденти и устойчивост. Стратегията показва всеки един град от областта с какъв потенциал разполага, какви инвеститори и в кои сфери може да привличе, от кои държави, като са взети под внимание работната ръка, образованието, свързаността и т. н.", каза пред Mediapool Радостин Танев, заместник-кмет по транспорт, екология, инвестиции и зелен преход.

Стратегията показва, че Стара Загора може да се развива в сферата на зелената енергия. Това е причината да се вземе решение за привличане на инвеститори за производство на необходимите материали, а не да строим фотоволтаични паркове, посочи той.

Индустриална зона "Загоре"

Така през 2020 г. по инициатива на община Стара Загора и местния бизнес е създадено съвместното дружество "Индустриална зона Загоре". В него общината участва с апорт на земя и държи 59.46% от капитала на компанията от над 6.1 млн. евро. Държавата, чрез "Национална компания индустриални зони" (НКИЗ), влиза с парична вноска от над 2.4 млн. евро (40.54% от капитала). Компанията продава терени с изградена инфраструктура - ток, вода, канализация и транспортни връзки. За шест години вече реализирахме два етапа и в ход е подготовката на трети, каза Радостин Танев.

Първата зона е разположен в кв. "Зора" - на около 6 км от центъра на града и на 10 км от магистрала "Тракия". Обхваща площ от 130 декара и всички терени бяха разпроданени за около година на 7 инвеститора, а работните места са над 1400, посочи Танев.

Първият етап от индустриална зона "Загоре" Сн.Община Стара Загора

Сред ключовите инвеститори е водещата местна фамилна компания "АТЕ Пласт", специализирана в производството на фолиа и опаковки за индустрията. "Решихме да изградим новия си завод в зоната, защото мястото е удобно и комуникативно и има всички екстри", каза пред Mediapool Мария Жекова - управител на компанията. Тя посочи, че инвестицията е около 10 млн. евро. В него се произвеждат всякакви опаковки от меко фолио - "от хляб до тоалетна хартия", като 75% от продукцията е за износ, предимно в страните от Европейския съюз. Компанията отбелязва устойчив растеж през годините, като годишно оборотът варира около 30 млн. евро през последните години, сочи финансовият отчет на дружеството.

Заводът за опаковки на "АТЕ Пласт" работи с машини от последно поколение, като всяка една има име - "Сиси", "Мария" и т.н. Това се е превърнало в традиция, разказаха работниците. Сн.Mediapool

Подходящата локация е причина и местната компания "СИБИЕС" ООД да избере индустриална зона "Загоре" за централната си логистична база в нея, каза управителят на дружеството Николай Бинев пред Mediapool. Компанията е собственик на локална верига от 17 хранителни магазини в Стара Загора, Казанлък, Нова Загора, Чирпан и Раднево. "Успешното ни партньорство с община Стара Загора ни позволи да завършим обекта в рамките на 3 години, като инвестицията е около 6 млн. евро", посочи Бинев. Веригата "CBS маркет" показва устойчиво развитие през годините с ръст на приходите от 13 до 17% годишно и е сред топ 20 на най-големите компании в региона с оборот от близо 76 млн. евро за 2025 г., показва финансовият ѝ отчет. "СИБИЕС" е един от стълбовете на местната икономика и пример за успешна пазарна експанзия в региона в продължение на 20 години.

"СИБИЕС" ООД изгради логистичната си база в индустриална зона "Загоре" Сн.Mediapool

Най-големият инвеститор в първия етап на зоната е "Търговска лига – Глобален аптечен център" АД на бизнесмена Тихомир Каменов. Той строи поредната си болница "Сърце и мозък", като инвестицията се оценява на около 50 млн. евро. Плановете са здравното заведение да разполага с около 400 легла в 12 отделения и да разкрие около 600 нови работни места. Първоначалните планове бяха болницата да заработи през 2028 г, но през лятото срокът за пускането ѝ беше удължен с още две години с решение на Общинския съвет. Този проект предизвика полемика на местно ниво. Страховете са, че ще привлече кадри от държавната болница "Проф. д-р Стоян Киркович". "Този проект е част от стратегията за подобряване качеството на живот в Стара Загора и няма по-добро нещо от конкуренцията в един сектор", коментира заместник-кметът Радостин Танев.

В индустриалната зона има още български производител на биохрани, чиято продукция е изцяло за износ, и други компании. "Първият етап на индустриалната зона беше разпродаден буквално за няколко месеца. По тази причина предприехме втори, който нарекохме парк "Загоре Еленино", каза Радостин Танев. Парцелите от първи етап са разпределени основно между компании от секторите на логистиката, леката промишленост, търговията на едро и високотехнологичните услуги.

Зеленият хъб край село Еленино

След успеха на първия етап, вторият е много по-мащабен и се реализира край село Еленино върху площ от около 620 декара. В момента той прилича на огромна строителна площадка, която силно напомня на емблематичното стихотворение на Пеньо Пенев "Когато се наливаха основите". Но този път не в Димитровград, а край Стара Загора се строят общо 7 завода.

Седем завода са в строеж в индустриалната зона "Загоре Еленино" Сн.Mediapool

"Индустриалната зона "Загоре Еленино" се превърна в зелен хъб. Тук привлякохме сериозни инвестиции за производството на батерии и фотоволтаични панели, завод за рециклиране, както и за земеделски и подводни дронове", посочи Радостин Танев.

Изграждането на инфраструктурата във втората фаза на индустриалния парк става с помощта на фондовете за сближаване по програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., като подкрепата за община Стара Загора е над 16.4 млн. евро. Средствата са за изграждането на енергийната инфраструктура, както и вътрешна и довеждаща техническа инфраструктурна свързаност, като телекомуникации, възобновяеми енергийни съоръжения, зарядни станции. Отделно бяха отпуснати още над 8 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост за реконстркцията на пътя до индустриалната зона, изграждането на паркинг за автомобили и ВиК инфраструктурата.

Първият инвеститор в зоната е "Смарт Солар Технолоджис" АД, който изпълнява приоритетен проект за над 120 млн. евро за завод за производство на соларни панели и клетки. Това е една от водещите европейски компании във възобновяемата енергия със соларни паркове в няколко страни в региона и пазарна оценка от над 1 милиард долара. Неин собственик е Халил Демирдаг.

Заместник-кметът Радостин Танев (вдясно) обявява началото на строителството на първия завод за ванадиеви батерии у нас на Цветелина Бориславова (на снимката) Сн.Община Стара Загора

Другият голям инвеститор, който заема около половината площ от "Загоре Еленино" - 300 дка, е инвестиционният фонд "СиЕсАйЕф" АД (CSIF) на банкерката Цветелина Бориславова. Нейният проект "Херос" е насочен към трансформацията на региона от въглища към по-чисти индустрии. Заложено е изграждането на завод за производство на ванадиеви батерии (VESS) - не само първият у нас, но един от първите в Европа, предприятие за рециклиране на излезли от употреба соларни панели, завод за производство на клетки за соларни панели и логистична база. Първият обект - логистичната база на "Деспред" АД - дружество, което също е част от портфолиото на Бориславова, е почти завършен. Инвестицията в него възлиза на над 20 млн. евро и ще подпомогне изграждането на заводите. Пълната реализация на проекта предвижда разкриването на над 1000 нови работни места.

Друг голям инвеститор в парка е "Сънотех" (SUNOTEC) - българо-германска компания, утвърдена като един от големите европейски лидери в инженеринга и изграждането на мащабни фотоволтаични централи и системи за съхранение на енергия.

"Инвеститорът, след като видя подкрепата, която има от кмета и община Стара Загора, взе решение да премести завода си от Германия в Стара Загора. Освен конструкциите, тук ще се произвеждат и таблата, които ще управляват фотоволтаични паркове", каза заместник-кметът Радостин Танев.

Основателят на "Сънотех" Калоян Величков Сн. "Сънотех"

Проектът на "Сънотех" също е свързан със стратегията за зелената трансформация на Старозагорския регион. Главен двигател и собственик на компанията е българският предприемач Калоян Величков. Заедно с германския си съдружник Бернхард Вернер Александър Зухланд управляват оперативно бизнеса чрез холдинговото дружество "Sunotec Group" GmbH. Авторитетът на компанията на международно ниво беше укрепен с влизането на световния гигант в управлението на активи - американският фонд "Blackstone", който придоби миноритарен дял в компанията. Целта е да подкрепи мащабната пазарна експанзия на "Сънотех" в сектора на ВЕИ инфраструктурата и мрежовите батерийни системи в Европа.

Лидерът на някогашната парламентарно представена партия "Воля" Веселин Марешки също избра индустриланата зона "Загоре Еленино" за изграждането на най-голямата си и високотехнологична логистично-складова база у нас. Планираната инвестиция на "Фармнет" ЕАД възлиза на 10 млн. евро и е ключова част от националната мрежа за дистрибуция на фармацевтични продукти на холдинга. За целта компанията купи терен от 36 декара.

В зоната ще има и завод за производство на сглобяеми къщи от бетонови изделия, както и такъв за дронове, но не военни, а земеделски и подводни, каза заместник-кметът на Стара Загора.

"Към момента за зоната в село Еленино има подписани договори с няколко инвеститора с планирани инвестиции за над 225 млн. евро. В преговори сме с голям инвеститор, който ще затвори зеления хъб на Стара Загора. В парк "Загоре Еленино" се очакват над 2000 работни места", посочи Радостин Танев. Той уточни, че се привличат нови инвеститори, които могат да работят добре със съществуващите производства в Стара Загора. "Това го правим, за да подкрепим местния бизнес и той да продължи да се развива", допълни заместник-кметът по инвестиции.

Летището на Стара Загора

С изчерпването на терените в Еленино се стига до третия етап на разрастването на индустриална зона "Загоре". Плановете на общината са това да се случи на територията на летището на Стара Загора с обща площ от 2200 декара. След среща с премиера Румен Радев през юни кметът Живко Тодоров, с който Mediapool не успя да разговаря, каза, че е постигнато съгласие с Министерството на транпорта да се работи за възстановяване на пистата, така че тя да може да обслужва малки самолети и дронове, а останалата част от терена ще се развива като индустриална зона.

Няколко месеца по-късно има промяна. "Направили сме предложение "Индустриален парк Загоре" АД да купи терена на летището, който е собственост на Държавната консолидационна компания (ДКК). Така ще реализираме проекта, одоборен от Българската агенция за инвестции. Очакваме отговора от вицепремиера Александър Пулев", каза заместник-кметът Радостин Танев. Като сертифициран първокласен инвеститор "Индустриална зона Загоре" има право да купи имота директно от ДКК без търг, обясни той. Плановете на общината са за финансирането на третия етап да се кандидатства отново по европейски програми, така както са получени средства за втория етап на зоната.

Летището на Стара Загора сега се ползва за изложения и фестивали, но амбицията на местната власт е да стане индустриална зона Сн. Община Стара Загора

"Летището в Стара Загора трябва да стане индустриална зона. Дали една част от пистата ще остане като летище, а другата ще бъде индустриална зона - това е въпрос на преговори с инвеститорите, които могат да дойдат. Ние трябва да го направим, защото това ще отвори градът и ще помогне за развитието му през следващите 30 години", каза Раддостин Танев.

Местната власт инвестира не само в нови индустриални зони, но и в подобряването на съществуващите като западната промишлена индустриална зона "АТЗ". Това е проект върху терени на бившия азотно-торов завод (АТЗ) с площ от 32 дка. Там общината си партнира с "Атлантик Уей" на бизнесмена Стефан Башалов, който спечели европейско финансиране в размер на 18.4 млн. евро по програма "Развите на регионите" 2021-2027 г. Компанията е специализирана в дърводобива и дървообработката и е водещ производител на европалети, дървени опаковки и пелети за огрев. Производствената ѝ дейност е в град Твърдица, но складовата ѝ база е в Стара Загора. С над 2.8 млн. евро компанията ще модернизира сега съществуващата си база и ще подобри условията на труд. На площадката на "Агробиохим" ще се направи и предприятие за производство на палети, което ще произвежда слепени греди за дървени къщички. С 13.6 млн. евро община Стара Загора пък ще направи отвеждаща инфраструктура, преасфалтиране и изграждане на улици, водоснабдяване, канализация, осветление и зарядни станции. Другият партньор по проекта е "Екомедиана Рисайклинг" - дружество, което се занимава с рециклиране на излезли от употреба автомобилни и агроиндустриални гуми, които се използват в минната индустрия.

Бизнесът чака с нетърпение правителството да отвори отново мярката за подмогане по програмата за "Развитие на регионите" 2021-2027 г. за въглищните региони. Процедурата беше прекратена от кабинета на Румен Радев с аргумента, че критериите за оценяване на кандидатите са били субективни, а оценките манипулирани и обеща нова честна надпревара за близо 130 млн. евро безвъзмездно финансиране.

Градската среда

Успоредно с подкрепата за бизнеса и създаването на нови работни места община Стара Загора претърпя сериозна градска и инфраструктурна трансформация. Милиони от европейските фондове за сближаване бяха вложени в обновяването на културни институции, социални обекти, улици и обществения транспорт.

Напълно обновени бяха емблематичният парк "Митрополит Методий Кусев" и летният театър, бившият синдикален дом, който днес е културен център "Стара Загора", историческата сграда на драматичния театър "Гео Милев", както и централният пазар. Пълна промяна претърпя и зоологическата градина в парк "Аязмото", пешеходната зона по основния булевард "Цар Симеон Велики". Изцяло реконструирана е железопътната гара, подновен е и автопаркът на градския транспорт - купени са нови електробуси, тролейбуси и автобуси, въведена е интелигентна трафик система и електронно таксуване.



С подкрепата на фондовете за сближаване на мястото на някогашните казарми днес се простира парк "Артилерийски" върху 70 дка Сн. Община Стара Загора

Инвестициите продължават в подобряването на градската среда и качеството на живот и през настоящия програмен период. В ход е цялостно обновяване на два квартала - "Градински" и "Зора", който се намира до индстриална зона "Загоре". Ремонтите включват цялостна реконструкция на пътните платна, тротоарни настилки, междублокови пространства, изграждане на детски и спортни площадки, зарядни станции за електроавтомобили, каза арх. Мартин Паскалев - заместник кмет по устройство на територията, строителство и безопасност на движението.

В момента се прави и основен ремонт на една от най-натоварените пътни артерии - булевард "Славянски", който осигурява вход - изход в посока Нова Загора. Като част от ремонта е изграждането и на зарядни станции за автомобили.

Площадките в парк "Артилерийски" са пълни с деца - едни спортуват, други карат скейтбордове, трети се возят, четвърти играят Сн.Mediapool

Съвсем скоро предстои да започне продължението на друг важен булевард за града - бул. "Георги Найденов". "Тази нова пътна артерия ще осигури разтоварване на трафика в южната част на града, влизайки от село Богомилово в Стара Загора. Това ще позволи на водачите на моторни превозни средства да не влизат в центъра", обясни арх. Мартин Паскалев. Заложено е изграждането на четирилентов път със зарядни станции, велоалея и кръгово кръстовище при една от важните артерии - разклонението за Старозагорски минерални бани. След пускането на новия булевард в експлоатация ще се подобри осезаемо трафикът в югозападната част на града. "От зората на демокрацията Стара Загора за първи път ще изгради чисто нов булевард, чието строителство е с прогнозна стойност около 12 млн. евро", каза арх.Паскалев.

В момента се извършва реконструкция на Художествената галерия в града. Тя се помещава в сградата на бившите хали, която е паметник на културата. Тече ремонт и на съседната сграда, така наречената езикова школа в центъра на града, през която са минали поколения старозагорци, посочи заместник-кметът. Всички тези проекти се реализират по програма "Развитие на регионите" 2021 – 2027 г., с подкрепата на европейските фондове за сближаване.

Предстои да бъде изградено и изцяло ново детско отделение на терен на държавната университетска болница "Проф. д-р Стоян Киркович". Сградата ще е с приблизителна разгъната застроена площ около 3000 квадратни метра. Проектът се реализира в партньорство с община Бургас, която вече откри новата си детска болница. Амбицията е новото детско отделение да е готово до есента на следващата година, за да осигурим грижите за най-малките, каза арх. Мартин Паскалев.