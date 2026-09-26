Настройки на колела и лопатки или дига: Какво е спасението на АЕЦ "Козлодуй" от ниския Дунав

Въпреки че нивото на река Дунав остава по-ниско от обичайното и докато румънската АЕЦ "Черна вода" ще заработи отново чак в средата на октомври, българската АЕЦ "Козлодуй" продължава експлоатационния си режим с леко разтоварване на проектната мощност на единия си блок, за да може да се насмогне с охлаждането му, и почти нормалната си електропроизводствена мощност от малко под 2000 МВ. За подсигуряване на по-нататъшната работа, ако няма приток на водите, електроцентралата е вкарала резерв в студения си канал, а две пожарникарски помпи са разположени на брега на Дунав за включване при необходимост. И все пак в ядрената централа са наясно, че трябва да предприемат допълнителни мерки за подсигуряване на допълнителни количества вода за охлаждане на системите на двата ядрени блока над принципно проектираните.
Жълтите пожарникарски помпи са разположени на брега на Дунав за включване с дизел генератори и подпомагане работата на съоръженията на станцията, сн. Mediapool
"Глобалното затопляне и климатичните промени се очаква да продължават да създават проблеми на ядрените централи по реката и другото лято, както и през идващите години", коментира пред журналисти при посещение в атомната централа председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски.
Бачийски обяснява как функционира охлаждането на ядрената централа, сн. Mediapool
В края на август министърът на енергетиката Ива Петрова каза, че се разглежда вариант за изграждане на 300-метрова защитна дига в Дунав край ядрената централа, но по-късно уточни, че се обсъждат различни технически решения. Все още не е съобщавано да е взето решение за изграждане на някакви съоръжения, Бачийски също каза, че не знае да има предпочетен вариант, но посочи, че засега централата се справя добре с предизвикателството на рекордно пресъхналия Дунав и принципно има начин да се осигурява достатъчно вода от сегашните помпени съоръжения и при по-ниски води.
Бреговата помпена станция на АЕЦ "Козлодуй" има 34 помпи, които вземат вода от реката и през две машинни зали тя отива в студения канал на централата – дълго почти 7 км съоръжение, което отвежда водата до циркулационните помпени станции на всеки от двата блока, обяснява Орлин Величков, директор "Ядрена безопасност и лицензиране" в регулатора. Тази вода е необходима за кондензаторите на парните турбини, където се втечнява парата от тях и водата отива във втори контур на блоковете.
Студеният канал към двата блока е дълъг близо 7 км, сн. Mеdiapool
При нормална работа на реакторите в действие са 20 помпи от бреговата станция, останалите са в резерв. При работа на двете мощности на 100 процента са необходими 396 хил. куб. м вода на час, илюстира Величков мащаба на охлаждането. 92 процента от взетата от Дунав вода отиват за кондензаторите на парните турбини, останалите за охлаждане на системи, които са извън ядрената част и нямат нищо общо с аварийните системи или за компенсиране на загубите от бризгалните басейни – допълнителна система за охлаждане чрез разпръскване на вода. След като e приключила с охлаждането водата се връща обратно в Дунав по топъл канал където се следи каква ѝ е температурата и при необходимост да се разхлажда чрез връзка със студения канал.
Част от кондензаторите на VI блок на централата, сн. Mediapool
Величков и Бачийски обясняват, че лопатките на работните колела на помпите на бреговата станция и в машинните зали могат да се настройват под различен ъгъл за оигуряване на необходимия дебит в студения канал и именно това е част от сегашното решение на проблема с ниското ниво. По думите на председателя на регулатора допълително възможно решение е сваляне на работните колела на по-ниска кота, за да имат достъп до повече вода.
"Това обаче е труден и тежък процес и трябва да се тества как работи на една-две помпи, преди да се вземе решение дали това може да е вариант за действие при още по-ниски от сегашните води", каза Бачийски. Според него обаче е неминуемо вземането на допълнително решение за гарантиране безопасната експлоатация на пълна мощност на реакторите при още по-екстремни горещини от тези през това лято.
По думите му електроцентралата постоянно следи дали цъфтежът на водораслите по Дунав води до запушване на решетките на помпите както на бреговата станция, така и на самите блокове, но те се натрупват бавно и не са толкова голям проблем. Шефът на АЯР каза още, че при предстоящото спиране на VI блок за годишен планов ремонт през октомври ще се почистят наносите в подходите към тази мощност.Решетките преди бреговата помпена станция, които са първата защита от водорасли и други нежелани за влизане в студения канал неща, сн. Mediapool
Бачийски призна, че настоящата система за охлаждане на АЕЦ "Козлодуй" е достатъчна за наличните два блока и за бъдещия VII, но не и за още един реактор, който се предвижда да е по технологията AP-1000 на американската компания "Уестингхаус". По думите му за VIII блок трябва да се построи нова брегова станция и нов студен канал, втори топъл в миналото е бил построен. Вариант е да се изградят охладителни кули, вместо да се ползва вода от Дунав, каза Бачийски и уточни, че това е въпрос на проектно решение, каквото все още не е взето.
Какво ще е охлаждането на двата нови реактора ще се види при внасянето на документите от техническия проект, но дотогава все още има време.
Консорциумът между доставчика на технологията "Уестингхаус" и строителя – корейската "Хюндай", все още не е приключил инженеринговия доклад с анализ за стойността на проекта, себестойността на електроенергията и други финансово-икономически и технически въпроси, които са от изключително важно значение за вземането на окончателното инвестиционно решение от страна на правителството.
В началото на септември енергийният министър Ива Петрова съобщи в парламента, че е изготвен нов график за реализацията на проекта, който ще се предложи за одобрение от депутатите, но той все още не е представен.
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5 коментара
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Здравейте, Медиапул! Статията и интервюта в него са образователни, но не е работа на лища от АЯР да коментират експлоатационни въпроси на централата, особено такива, които нямат пряко отношение към безопасността й, а към производството от нея. АЕЦ Козлодуй е търговско дружество, макар и публично и си има ръководство, макар и избрано на политически, а не професионален признак! Слава богу, че то все пак е от сравнително грамотни хора! ???? А за отговорностите на АЯР, прочетете Закона безопасно използване на ядрената енергия и им задавайте въпроси от тяхната компетентност! Успех! ????
Ядрената енергия е екологична, но ако ще стават ядрени аварии на 20 години по-добре да я няма. Белите се правят от хора независимо дали ще си пиян като руснак или трезвен като японец. При липса на аварии остава въпроса със съхранението и охраната на ядрените отпадъци - средно радиоактивните, в продължение на стотици и хиляди години. Местата за съхранение не могат да се местят, а за границите на държавите след 1000г. никой нищо не може да каже. Желаещи да правят мръсни бомби винаги ще има.
Световните …
зaпacи нa урaн ca 4млн. тoнa, a зa гoдинa ce дoбивaт 40 000т. Зa 100г. щe ce изчeрпи или щe пocкъпнe мнoгo. Aтoмнитe цeнтрaли трябвa дa ca c урaн238, т.e. нa бързи нeутрoни, a ceгa cтрoящитe ce ca нa тoплинни нeутрoни дeлящи урaн235. Това решение обаче ще превърне държава с ядрена централа в държава с ЯО и затова сегашните ядрени държави няма да го позволят. Ядрeнaтa eнeргия e eдинcтвeнaтa кoятo нe e прeoбрaзувaнa cлънчeвa, a e дoшлa oт Кocмoca. Тя e нeвъзoбнoвяeмa и тoвa ce прeмълчaвa. Ще свърши след 200-300 години, а радиоактивните отпадъци ще трябва да се пазят поне 100 000 години. След време ще наричат "ядрена ера" тия години (1950- 2200) и не знам какво отношение ще имат за тях.
Лично аз съм против ядрената енергетика. Не защото е руска или американска, а защото е ядрена. Отделно от това България да има ядрени мощности си е направо подковаване на жабата.
Eee, то друго си е да те εбε азиатский бальшевик. Минало незабравимо :-)
Да ви еб$а и продажниците. Уестингхаус има да ви е$бе до второ пришествие.. :))