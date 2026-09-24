Стари печки за нови. Ще победят ли токът и пелетите дървата и въглищата?

Ако пътувате към Перник по магистрала "Струма", вдясно може да забележите една огромна сиво-черна дупка. А ако сте достатъчно смели, че да тръгнете към нея по черните пътища, ще видите, че това е откритият рудник за въглища. Съвсем близо е до най-големия квартал в града - "Изток". Дупката, като всеки рудник, се спуска към земните недра като фуния. По различните ѝ нива пъплят огромни камиони и оставят прашни облаци подире си.

Нищо странно – Перник е градът на миньорите и на въглищата. А ако се вярва на смешките – и на винкела, и на голфовете. В града има минна дирекция, минен музей и паметници на миньори. Винкелът и голфовете още не са заслужили да бъдат така увековечени.

Но това е историята. А днес въглищата вече не са най-търсеният ресурс. В местния ТЕЦ се гори слама, а известните пернишки печки отдавна са забутани по тавани и мазета или се реставрират като антики.

Дай да ти сменим печката

Макар и рядко, тук-там се виждат фотоволтаици, а отоплението из махалите с къщи, където тец няма, е на дърва или ток, понякога дори на газ.

Изглежда обаче, че и сезоните на камините са преброени. От две години местната община изпълнява проект за подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво. Парите са европейски и идват по линия на Министерството на околната среда и водите. На домакинствата се предлага да се откажат от камините и котлите на дърва и въглища в замяна на пелетни или уреди на ток.

Естествено, наивно е да се очаква, че тази промяна ще се случи бързо. Нужни са години, но първите стъпки вече са направени.

И Перник не единственият град, в който това се прави. Подмяна на отоплителните уреди върви от Видин до Бургас и от Горна Оряховица до Благоевград. Къде с по-бързо, къде по-бавно, но са все крачки в правилната посока.

Към момента в Перник са демонтирани 300 стари отоплителни уреда.

"Това са първите реални резултати от една дългосрочна инвестиция в по-чистия въздух на Перник. Целта ни не е просто да сменим отоплителните уреди, а постепенно да променим начина, по който градът се отоплява", казва зам.-кметът Стефан Кръстев, който отговаря за програмата.

Пернишката програма е с бюджет от над 15 млн. евро. С тези пари трябва да се осигурят 2463 нови отоплителни уреда. Дали парите ще стигнат за всички желаещи? Трудно е да се каже, защото интересът към програмата е голям.

"Цифрите показват, че през втората година от изпълнението на дейностите по проекта вече са подадени 1290 заявления, което представлява малко повече от 50% от заложената целева стойност от 2463 отоплителни уреда. Най-ясният отговор за отношението на хората към програмата са самите 1290 подадени заявления. Интерес има и той е сериозен", казва Кръстев.

Дунавски печки

Във Видин проектът започва през април 2024 г. Заявления се приемат в рамките на месец в периода септември-октомври. Интересът е много голям, казва зам.-кметът Десислава Тодорова. Според нея това се дължи основно на успеха на предишното издание на същата програма.

През 2024 г. само за месец са подадени 4660 заявления. Отпуснатите средства по програмата стигат за около 3800 домакинства. След административната проверка на документите около 800 кандидати отпадат, защото не изпълняват един или друг критерий. Така остават точно 3800 домакинства.

За около три месеца са подменени отоплителните уреди на над 2000 домакинства. Тук се включват 2000 климатика и около 400 пелетни камини, котли и термопмпи, което според Тодорова покрива един немалък дял от населението на града.

"Основната цел е да подобрим качеството на въздуха. Не спирам да повтарям това при всичките си срещи. Не просто да подменим печката си, а да станем по-здрави", казва тя.

В Горна Оряховица

В момента общината в Горна Оряховица изпълнява втория проект за подмяна на отоплителни уреди. Първият е завършен през 2023 г. като по него са монтирани 2321 климатици, 142 уреди на пелети и 64 уреди на газ.

В рамките на второто издание са подадени 2024 заявления за подмяна на отоплителни уреди. Сключени са договори с 1779 домакинства. Дейностите по демонтаж са започнали през април тази година като до момента са подменени уредите на 508 домакинства. Монтирани са 1040 климатика, 30 термопомпи и 30 уреда на пелети.

Морски печки

В Бургас програмата също започва през пролетта на 2024 г. До момента са подадени 2256 заявления, а плановете са да бъдат подменени отоплителните уреди в 4257 жилища.

От общината в Бургас смятат, че към подмяната има сериозен интерес като показателни за това са броят на подадените заявления. По план проектът трябва да продължи до 2029 г.

Т.нар. финансова помощ за домакинставата не се предоставя директно, а под формата на уреди за отопление като възможностите са няколко – климатици, термпомпи и пелетни устройства. Освен това може да се кандидатства и за фотоволтаични системи за собствено потребление. При тях обаче има допълнително условие – те са само за домакинства, които получават помощи за отопление и само, ако искат да подменят старите си уреди с климатици.

Въздухът, глупако!

България има огромен проблем с мръсния въздух. Той е най-ясно видим в София, но столицата далеч не е единственият град, в който през зимата въздухът може да се види и пипне.

Обикновено при студено време такива проблеми се регистрират и в Перник, Пловдив, Велико Търново, Горна Оряховица, Видин, Монтана, Никопол, Димитровград, Пазарджик и др.

Според обобщените данни на Министерството на околната среда и водите за тримесечието от 1 октомври до 31 декември 2025 г. в Перник например е имало 20 дни с превишение на нормите за финни прахови частици, т.е. през почти 1/3 от периода въздухът е бил по-мръсен. Във Видин са регистрирани 5 такива дни, а в Горна Оряховица – 8. Най-голям брой дни с превишение на нормите са отчетени от станцията в жк "Тракия" в Пловдив – цели 27.

Иначе казано – проблемът е много е сериозен и колкото повече се отлагат мерките, толкова по-зле става. Някои общини вече са направили първите стъпки с програмите за подмяна на уредите за отопление. Това обаче едва ли ще е достатъчно.