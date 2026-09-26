САЩ и Китай ще си говорят за AI инциденти в специален канал

САЩ и Китай ще създадат канал за комуникация, чрез който да реагират при инциденти, свързани с изкуствения интелект (АI), съобщи Белият дом, предаде БТА.

Двете страни установиха "Диалог между САЩ и Китай за свръхинтелекта" за обмен на мнения относно рисковете и ползите от изкуствения интелект. Те се договориха също да разкрият двустранен канал за комуникация за справяне с инциденти, посочи в информационен документ американското президентство след приключилото вчера тридневно посещение на китайския президент Си Цзинпин в САЩ.

Си и съпругата му Пън Лиюан пристигнаха в американската столица в сряда. В дневния ред на визитата важно място заеха търговските противоречия между двете световни сили, но сред централните обсъждани теми беше и изкуственият интелект.

В край на втория ден от посещението американският президент Доналд Тръмп даде държавната вечеря в Белия дом, на която приветства двустранните отношения.

Сред присъстващите на вечерята бяха и множество видни представители на технологичния сектор като изпълнителният директор на "ОупънЕйАй" Сам Олтман, изпълнителният директор на "Енвидиа" Дженсън Хуан, Джеф Безос от "Амазон", Сундар Пичай от "Алфабет" и Илон Мъск.

В речта си пред Общото събрание на ООН преди няколко дни президент Тръмп обърна специално внимание на въпроса за изкуствения интелект, който според него би трябвало да се нарича "суперинтелект" (свръхинтелект).

"Използването на думата "изкуствен" прави така, че интелектът да изглежда фалшив. Той не е фалшив. Всъщност е невероятен", заяви тогава Тръмп.

Двете страни - съперници в областта на изкуствения интелект - все по-често са изправени пред въпроса за свързаните с него рискове след поредица от случаи, породили опасения, че технологията може да излезе извън контрола на своите създатели.

Двете водещи в тази област държави имат "отговорността да развиват и управляват изкуствения интелект в името на общото благо и да гарантират, че развитието му винаги остава под човешки контрол", подчерта Си Цзинпин.

Доналд Тръмп, от своя страна, заяви, че иска регулацията да остане точно такава, каквато е сега.

Миналата седмица американският министър на финансите Скот Бесънт предложи да се създаде "механизъм за уведомяване" между САЩ и Китай "в случай на инциденти - ако се случи нещо, свързано с националната сигурност".

"Смятаме, че е изключително важно да преминем от ситуация на непрозрачност към по-голяма прозрачност между първата и втората световна сила в областта на изкуствения интелект", заяви той.